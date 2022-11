ഐ ലീഗ്: ഗോകുലത്തിന് ആദ്യ തോൽവി

ഹൈദരാബാദ് ∙ ഐ ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ നിലവിലെ ചാംപ്യന്മാരായ ഗോകുലം എഫ്സിക്ക് സീസണിലെ ആദ്യ തോൽവി. ഹൈദരാബാദിലെ ഡെക്കാൻ അരീനയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ശ്രീനിധി ‍ഡെക്കാനാണ് ഗോകുലത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് (1–0). 63–ാം മിനിറ്റിൽ അഫ്ഗാൻ താരം ഫൈസൽ ഷയസ്തെഹാണ് ശ്രീനിധിക്കായി ഗോൾ നേടിയത്. 4 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 7 പോയിന്റുമായി നിലവിൽ ഐ ലീഗിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഗോകുലം. ജയത്തോടെ ശ്രീനിധി ഡെക്കാൻ ഒന്നാമതെത്തി. ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ച ഗോകുലം എഫ്സി മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ സമനില വഴങ്ങിയിരുന്നു. ഡിസംബർ 4ന് മുംബൈ കെൻക്രെ എഫ്സിക്കെതിരെയാണ് ഗോകുലത്തിന്റെ അടുത്ത മത്സരം.

English Summary : First loss for Gokulam FC in I League