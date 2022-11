ഫ്രാൻസ് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ ; കിലിയൻ എംബപെയ്ക്കു ഡബിൾ

റാസ് അബു അബൈദ് (ദോഹ) ∙ കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിന്റെ താരം കിലിയൻ എംബപെ ഇത്തവണയും ചരിത്രമാവർത്തിക്കാനുള്ള പടപ്പുറപ്പാടിൽ. 2 ഗോളുകളുമായി എംബപെ തിളങ്ങിയ മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസ് 2–1നു ഡെന്മാർക്കിനെ തോൽപിച്ചു. ഇതോടെ, ഖത്തർ ലോകകപ്പ് പ്രീക്വാർട്ടറിലെത്തുന്ന ആദ്യടീമായി ഫ്രാൻസ്. ആദ്യമത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസ് 4–1ന് ഓസ്ട്രേലിയയെ തോൽപിച്ചിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ 2 വിജയങ്ങളോടെ ഫ്രാൻസിന് 6 പോയിന്റായി. കിലിയൻ എംബപെ ഫ്രാൻസിന്റെ 2 ഗോളുകളും നേടി. ഡെന്മാർക്കിന്റെ ആശ്വാസഗോൾ ഡിഫൻഡർ ആന്ദ്രേസ് ക്രിസ്റ്റൻസൺ വക.

61–ാം മിനിറ്റിൽ ഫ്രാൻസ് സ്കോർ ബോർഡ് തുറന്നു. ഇടതുവിങ്ങിലൂടെ പന്തുമായി ഒറ്റയ്ക്കു മുന്നേറിയ എംബപെ പന്ത് തിയോ ഹെർണാണ്ടസിനു മറിച്ചു നൽകിയതിനു ശേഷം ബോക്സിലേക്ക് ഓടിക്കയറി. പന്തു പിടിച്ച തിയോ വീണ്ടും എംബപെയ്ക്കു നൽകി. പിഎസ്ജി താരത്തിന്റെ കിടിലൻ ഷോട്ട് വലയിൽ (1–0). 86–ാം മിനിറ്റിൽ ഗ്രീസ്മാൻ ചിപ് ചെയ്തു വിട്ട പന്ത് ഉയർന്നു ചാടിയ എംബപെ തുടകൊണ്ടു തട്ടി വലയിൽക്കയറ്റി (2–0).

English Summary : France qualified for Pre Quarter after thumping win against Denmark