നന്മയുടെ കപ്പ് ഇവർക്ക്; ഖൽബ് നിറയ്ക്കുന്ന ഈ കാരുണ്യമാണ് കാൽപ്പന്തിന്റെ മൊഞ്ച്

ഖത്തർ ലോകകപ്പില്‍ ബൽജിയത്തിനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കാനഡയുടെ വില്ലൻ ആരായിരുന്നു? ക്രൊയേഷ്യ‌യ്ക്കെതിരെ തൊട്ടടുത്ത മത്സരത്തിൽ, കളി തുടങ്ങി 67 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ കാനഡയുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഗോൾ നേടിയത് ആരാണ്? എല്ലാം ഒരേയൊരാൾ– അൽഫോൻസോ ഡേവിസ്.

ബൽജിയത്തിനെതിരായ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ലഭിച്ച പെൽറ്റി കിക്ക് പാഴാക്കിയാണ് ഡേവിസ് വില്ലൻ പരിവേഷമണിഞ്ഞത്. പെനൽറ്റി കിക്ക് തുലച്ചതോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ടീമിന്റെ കന്നി ഗോൾ കുറിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഡേവിസ് പാഴാക്കിയത്. 36 വർഷത്തിനു ശേഷം ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടിയെത്തിയ കാനഡയ്ക്ക് അങ്ങനെ ബൽജിയത്തിനെതിരെ 1–0ത്തിന് തോൽവി വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരായ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഡേവിസ് ആ കടം വീട്ടി. മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഗോൾവല കിലുക്കി അദ്ദേഹം ടീമിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. മത്സരം തോറ്റെങ്കിലും കനേഡിയൻ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഡേവിസിന്റെ പേര് സുവര്‍ണലിപികളിൽ എഴുതിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു.

കളത്തിൽ ടീമിന്റെ വില്ലനും നായകനുമൊക്കെയായെങ്കിലും ഈ കാൽപന്തു മാമാങ്കത്തിലെ യഥാർഥ ഹീറോകളിൽ ഒരാളാണ് അൽഫോൻസോ ഡേവിസ് എന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരൻ ഡിഫൻഡർ. സ്നേഹത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെ ഗോൾവല കിലുക്കിക്കൊണ്ട് കളത്തിനു പുറത്ത് ഡേവിസ് നടത്തുന്ന ഹൃദ്യമായ ചില ‘കിക്കുകൾ’ ആണ് അദ്ദേഹത്തെ നായകനാക്കുന്നത്. ബയൺ മ്യൂണിക്ക് താരമായ ഡേവിസ്, ലോകകപ്പിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ വരുമാനവും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ഓഗസ്റ്റിലാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കാനഡ രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ലോകകപ്പ് കളിക്കുമ്പോൾ, തന്റെ രാജ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചുകൊടുക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനമെന്ന് ഡേവിസ് പറഞ്ഞു.

കാനഡ എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതത്തിനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ അത് എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കി. കാനഡയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്നത് വലിയ ബഹുമതിയാണ്. അതിനാൽ ആ രാജ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും തിരികെനൽകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു’– ലോകകപ്പ് വരുമാനം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുെമന്ന് അറിയിച്ച് അൽഫോൻസോ ഡേവിസിന്റെ ട്വീറ്റ് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. ഡേവിസ് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഖത്തറിൽ സ്നേഹംകൊണ്ട് ഖൽബ് നിറച്ചവർ എന്നതാണ് അതിന്റെ മൊഞ്ച്! ലോകകപ്പിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന മുഴുവൻ വരുമാനവും തന്റെ അമ്മയുടെ രാജ്യമായ സിയറാ ലിയോണിലെ രോഗബാധിതരായ കുട്ടികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി നൽകുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച ജർമൻ താരം അന്റോണിയോ റൂഡിഗർ, ഖത്തറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നേപ്പാളിൽനിന്നുള്ള അതിഥിത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്ന ടീം ജർമനി തുടങ്ങിയവരെല്ലാം നന്മയുടെ കപ്പുയർത്തുന്നവരാണ്.

∙ അഭയാർഥി ക്യാംപിലെ പൊൻതാരം

ഏകദേശം നാലു പതിറ്റാണ്ടിനുശേഷം ഫുട്ബോള്‍ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുന്ന കാന‍‍‌‍‍‍‌‍ഡയുടെ ടീമിലുൾപ്പെട്ട അൽഫോൻസോ ഡേവിസിന്റെ ജീവിതമാരംഭിക്കുന്നത് ലോകകപ്പിലെ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ ഘാനയുടെ മണ്ണിലാണെന്നത് യാദൃശ്ചികമാകാം. രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തെ തുടർന്നു പലായനം ചെയ്ത ലൈബീരിയൻ മാതാപിതാക്കളുടെ മകനായി ഘാനയിലെ ബുദുബുറാമിലുള്ള ഒരു അഭയാർഥി ക്യാംപിലാണ് ഡേവിസിന്റെ ജനനം. ഡേവിസിന് അഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറുന്നത്. എഡ്മഡ്‌നിലെ സ്കൂൾ കാലത്തുതന്നെ ഡേവിസിലെ പ്രതിഭയെ അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതോടെ നഗരത്തിലെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഒരു ആഫ്റ്റർ-സ്കൂൾ സോക്കർ ലീഗിൽ അവനെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

“ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, മാതാപിതാക്കളും പരിശീലകരും മറ്റു ടീമംഗങ്ങളും എന്നെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. എന്റെ ഭാവി ഫുട്ബോളിലാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ആ വാക്കുകൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. ഒരു പ്രഫഷനല്‍ ഫുട്ബോളറാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.’’– അൽഫോൻസോ ഡേവിസ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു. പതിനാലാം വയസ്സിൽ, കനേഡിയൻ ക്ലബായ വാൻകൂവർ വൈറ്റ്‌ക്യാപ്‌സിന്റെ റെസിഡൻസി പ്രോഗ്രാമിൽ ഡേവിസ് ചേർന്നു. രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം, 16–ാം വയസ്സിൽ ഡേവിസിന് ദേശീയ ടീമിലേക്ക് വിളിയെത്തി. കാനേഡിയൻ ടീമിൽ കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന ബഹുമതിയും ഇതോടെ ഡേവിസ് നേടി. ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനൽ കളിക്കുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ കനേഡിയനും ഈ ബയണ്‍ മ്യൂണിക്ക് താരം തന്നെ.

2018ൽ 2.2 കോടി ഡോളര്‍ എന്ന റെക്കോർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫീയ്ക്കാണ് ഡേവിസ്, ബയണിൽ എത്തിയത്. ‘‘അവൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു മറ്റ് ആളുകളേക്കാൾ ധൈര്യവും സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നേടിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവും അവനു നൽകുന്നു.’’– ജർമൻ ക്ലബിലേക്കു ഡേവിസ് മാറിയപ്പോൾ കാനഡ മാനേജർ ജോൺ ഹെർഡ്മാന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ പാനമയ്‌ക്കെതിരെ 4-1ന് കാനഡ ജയിച്ചപ്പോൾ, അതിൽ ഡേവിസിന്റെ മിടുക്ക് അനിഷേധ്യമായിരുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ 66–ാം മിനിറ്റിൽ കാനഡയ്ക്ക് ലീഡ് നൽകി, ഡേവിസ് അടിച്ച ഗോൾ യുട്യൂബിൽ ഇതിനോടകം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കണ്ടത്. അതിനു താഴെ വന്ന ഒരു കമന്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: ‘ഡേവിസിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സാരാംശം തന്നെയാണ് ഈ ഗോൾ– കഠിനാധ്വാനം, സ്ഥിരോത്സാഹം, അർപ്പണബോധം, ഇതെല്ലാം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുക’. എന്നാൽ അതു മാത്രമല്ല, തന്റെ പഴയകാല ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമകളൊന്നും അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ കാൽപന്തുകളിയുടെ താരലോകത്ത് എത്തിയപ്പോഴും കാരുണ്യത്തിന്റെ കൈ നീട്ടി അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലും സ്റ്റാറാകുന്നത്.

∙ അന്റോണിയോ റൂഡിഗർ

ലോകകപ്പിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന മുഴുവൻ വരുമാനവും സിയറാ ലിയോണിലെ രോഗ ബാധിതരായ കുട്ടികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി നൽകുമെന്ന പ്രഖ്യാപിച്ച ജർമൻ ടീമംഗം അന്റോണിയോ റൂഡിഗറും, ഖത്തറിൽ ആരാധകരുടെ ഖൽബ് തൊട്ട താരമാണ്. ജന്മനാ കാലുകൾക്ക് വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകമായി പണം വിനിയോഗിക്കുമെന്നും റൂഡിഗർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജർമൻകാരനായ അച്ഛന്റെയും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ സിയറാ ലിയോണിക്കാരിയായ അമ്മയുടെയും മകനായി ബർലിനിലാണ് അന്റോണിയോ റൂഡിഗർ ജനിച്ചത്. ബാല്യം മുതൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന വംശീയതയുടെ പൊള്ളുന്ന ഓർമകളാണ് സിയറാ ലിയോണിയിലേക്ക് സഹായമെത്തിക്കാൻ റൂഡിഗറിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

“സിയറാ ലിയോണിലെ കുട്ടികൾ വളരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വേദനയുണ്ട്. ജർമനിയിലും സിയറാ ലിയോണിലും പലർക്കും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അവസരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാണ്. ഇപ്പോൾ എത്തിനിൽക്കുന്നയിടം എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ സഹായിക്കുക എന്നത് എനിക്ക് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. ഭാവിയിൽ എന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സിയറാ ലിയോണിൽ നിരവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.’’– ലോകകപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്നോടിയായി റൂഡിഗർ പറഞ്ഞു.

ഇതാദ്യമായല്ല റയൽ മഡ്രിഡ് താരമായ അന്റോണിയോ റൂഡിഗർ സിയറാ ലിയോണിലേക്ക് സഹായമെത്തിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ, കായിക സാക്ഷരത വളർത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹം സിയറാ ലിയോണിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ഫൗണ്ടേഷൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ‘‘ഞാൻ എന്നെ ഒരു സൂപ്പർസ്റ്റാറായി കാണുന്നില്ല. വിനയമുള്ളവനായിരിക്കണമെന്ന് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു. അതിനാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെയെത്തിയത്.’’– ഫൗണ്ടേഷൻ ആരംഭിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ റൂഡിഗർ പറഞ്ഞു. ‘‘ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്റെ ഹൃദയത്തോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇത് വൺമാന്‍ ഷോ അല്ല, കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ്. മാത്രമല്ല, യുവതലമുറയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ഉറ്റുനോക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിരിക്കണമെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.’’ താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സ്പോർട്സിലെ വംശീയതയ്ക്കെതിരെയും പ്രതികരിക്കുന്നയാളാണ് അന്റോണിയോ റൂഡിഗർ. 2019 ഡിസംബറിൽ ടോട്ടൻഹാമിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ അന്നു ചെൽസി താരമായിരുന്ന റൂഡിഗറിനു നേരെ ചില കാണികൾ വംശീയ അധിക്ഷേപം നടത്തിയതായി പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അന്വേഷണത്തിൽ ഇതിനു തെളിവ് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ഇതിനെതിരെ റൂഡിഗർ രൂക്ഷമായാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ‘വംശീയത ജയിച്ചെന്ന്’ അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പറഞ്ഞു. 2021ൽ, ദ് പ്ലെയേഴ്‌സ് ട്രിബ്യൂണിനായി ‘ഈ ലേഖനം ഫുട്‌ബോളിലെ വംശീയത പരിഹരിക്കില്ല’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ റൂഡിഗർ എഴുതിയ റിപ്പോർട്ട് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. അടിച്ചമർത്തലുകൾ നേരിട്ടവർക്ക് ഒരു കാൽപന്തു കളിക്കാരന്റെ കൈത്താങ്ങാവുകയാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ

∙ നേപ്പാളിലേക്ക് ഖത്തർ വഴി ജർമനി

പ്രമുഖ എൻജിഒയായ എസ്ഒഎസ് ചിൽഡ്രൻസ് വില്ലേജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നേപ്പാളിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് 10 ലക്ഷം യൂറോ കൈമാറുന്നതാണ് ഖത്തർ ലോകകപ്പിലെ ജർമൻ ദേശീയ ടീമിന്റെ കാരുണ്യസ്പർശം. ഖത്തറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നേപ്പാളി അതിഥിത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളെയോ, പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികളെയോ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് സംരംഭത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഖത്തർ–ഇക്വഡോർ ലോകകപ്പ് മത്സരം കാണാനെത്തിയ അതിഥിത്തൊഴിലാളികൾ. ചിത്രം: REUTERS/Marko Djurica

∙ കാരുണ്യം നിറയുന്ന അക്രോബാറ്റിക്

ഈ ലോകകപ്പിലെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ചയെന്താണ്? നിങ്ങൾ ഏതു ടീമിന്റെയോ ഏതു താരത്തിന്റെയോ ആരാധകരാകട്ടെ, ഉത്തരം ഒരുപക്ഷേ ഒന്നായിരിക്കും. സെർബിയയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ബ്രസീലിനു വിജയം സമ്മാനിച്ച റിച്ചാലിസണിന്റെ ആ അക്രോബാറ്റിക് ഗോൾ! ഇനിയും ഗോളുകൾ ഏറെ വന്നാലും ഖത്തർ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരനിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്നാകും ആ ബൈസിക്കിൾ കിക്ക് എന്നതിൽ തർക്കത്തിനിടയില്ല. എന്നാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരനായ ഈ ഫോർവേഡ് താരം, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ആരാധകരുടെ മനസ്സ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെർബിയയ്ക്കെതിരെ റിച്ചാലിസന്റെ ഗോൾ.

ഏതൊരു ബ്രസീലിയൻ താരത്തെയും പോലെത്തന്നെയായിരുന്നു റിച്ചാലിസന്റെ ജീവിതവും. ബ്രസീലിലെ തെക്കു കിഴക്കൻ പ്രദേശമായ നോവ വെനസിയയിൽ ജനിച്ച റിച്ചാലിസൺ ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മയോടൊപ്പം ഐസ്ക്രീം വിറ്റു നടന്നു. 14-ാം വയസ്സിൽ തോക്കിൻ മുനയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട അനുഭവവും റിച്ചാലിസണുണ്ട്. റിച്ചാലിസൺ ലഹരിമരുന്ന് കാരിയർ ആണെന്ന് ഒരാൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതായിരുന്നു കാരണം. ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന വഴികൾ മറക്കാത്തതിനാൽ ബ്രസീലിയൻ ടീമിൽ സാമൂഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഏറ്റവും ശക്തമായി ശബ്ദിക്കുന്നയാൾ കൂടിയാണ് റിച്ചാലിസൺ. ബ്രസീലിലെ പാന്റനാൽ ചതുപ്പുനിലങ്ങളിലെ കാട്ടുതീ മുതൽ കോവിഡ് വാക്സിനേഷനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രചാരണം വരെ നീളുന്നു അത്.

ജന്മനാട്ടിലെ പിന്നാക്കക്കാരായ ആളുകൾക്ക് റിച്ചാലിസൺ സ്ഥിരമായി സഹായമെത്തിക്കാറുണ്ട്. ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ ടോട്ടനം ഹോട്‌സ്പറിന്റെ താരമായ റിച്ചാലിസൺ, ക്ലബ് വരുമാനത്തിന്റെ പത്തു ശതമാനം സ്ഥിരമായി കാൻസർ രോഗികൾക്കാണ് നൽകുന്നത്, ഇവർക്ക് സൗജന്യമായി വീടു നിർമിച്ചു നൽകുന്നുമുണ്ട്. ബ്രസീലിലെ പ്രാദേശിക വിഭാഗങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും റിച്ചാലിസൺ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് സമയത്ത് വലിയ ദുരിതമനുഭവിച്ച ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്കും റിച്ചാലിസന്റെ സഹായഹസ്തമെത്തി. കോവിഡ്, വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് വിശപ്പടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയവരെ തേടിയെത്തിയത് റിച്ചാലിസന്റെ പേരിലുള്ള ആയിക്കണക്കിന് ഭക്ഷണപ്പൊതികളാണ്.

വംശീയത, ദാരിദ്ര്യം, പൊലീസ് ക്രൂരത, എൽജിബിടിക്യു+ അവകാശങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി പ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ആഗോള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് റിച്ചാലിസൻ പലപ്പോഴും പൊതുവേദികളിൽ തുറന്നു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ: ‘‘കളിക്കാരിൽനിന്ന് ആ ലേബൽ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അവർ സ്പോർട്സിനെക്കുറിച്ച് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കരുതെന്നു പറയുന്നത് ശരിയല്ല.’’ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ എവർട്ടനു വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോൾ, 2019-20 സീസണിൽ എവർട്ടണിന്റെ പിഎഫ്എ കമ്യൂണിറ്റി ചാംപ്യനായി റിച്ചാലിണെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ക്ലബ്ബിന്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾക്കും മാതൃരാജ്യത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമുള്ള ആദരമായിരുന്നു അത്.

സൂപ്പർ താരങ്ങളായ ലയണൽ മെസ്സിയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ഉൾപ്പെടെ ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുന്ന ഒരുപാട് താരങ്ങൾ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നവരാണ്. കളിക്കളത്തിൽ പലപ്പോഴും അനിർവചനീയമായ ആനന്ദം നൽകുന്ന ഇവർ കളത്തിനു പുറത്ത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഗോൾമഴ തീർക്കുകയാണ്, ഖൽബ് നിറയ്ക്കുകയാണ്!

English Summary: World Cup Earnings to Charity, Helping hand to Poor... How these Football Stars changed People's Lives