വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു!

കിരീടവിജയമെന്ന അർജന്റീനക്കാരുടെ സ്വപ്നത്തിന് ഇതാ ലുസെയ്‌ൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരംഭമായിരിക്കുന്നു. മെക്സിക്കോയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിന്റെ എല്ലാമെല്ലാം ലിയോ മെസ്സി ആയിരുന്നു. കളി തീരും വരെ വിജയത്തിനായി അധ്വാനിക്കുകയായിരുന്നു ലിയോ. മെസ്സിയുടെ ഇടംകാലിൽനിന്ന് അർജന്റീനയുടെ ആദ്യഗോൾ പിറന്നപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയം പ്രകമ്പനം കൊണ്ടു. പ്രതിസന്ധിക്കെതിരെ നെഞ്ചുവിരിച്ചുനിന്നു നേടിയ ഈ വിജയം നിർണായകമാണ്. കളി ജയിക്കാനുള്ള താക്കോൽ ലിയോ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. കന്നി ഗോളോടെ എ‍ൻസോ ഫെർണാണ്ടസും ഗംഭീരമാക്കി. ഇനി പോളണ്ടിനെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാം.

മെക്സിക്കോയ്ക്കെതിരെ വിജയം അനിവാര്യമാണെന്ന ചിന്ത തന്നെ സമ്മർദമുണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു. ഫുട്ബോളിൽ ചിരവൈരികളായ അർജന്റീനയ്ക്കും മെക്സിക്കോയ്ക്കും പരസ്പരം എല്ലാം അറിയുകയും ചെയ്യാം. മെക്സിക്കോയുടെ കോച്ച് ജെറാർദോ മാർട്ടിനോ അർജന്റീനക്കാരനാണ്. മെസ്സിയെ ചെറുപ്പം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിനറിയാം. മെസ്സിയെയും മറ്റും മുൻപ് പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അർജന്റീനയുടെ ശൈലി, കരുത്ത്, ദൗർബല്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. എന്നിട്ടും മെസ്സിക്കും സംഘത്തിനും സുപ്രധാന വിജയം നേടാനായി.

അതേസമയം, ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ ഞാൻ തൃപ്തനല്ല. മോശം കളി കാരണമാണ് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സൗദിക്കെതിരെ അർജന്റീന തോറ്റത്. മെക്സിക്കോയ്ക്കെതിരെയും നന്നായി കളിച്ചെന്നു പറയാൻ വയ്യ. പക്ഷേ, ഏറ്റവും മികച്ച ടീം മൈതാനത്തുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കും വരെ കോച്ച് ലയണൽ സ്കലോണി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. നല്ല താളത്തിൽ കളിക്കുന്ന അർജന്റീനയെ ഇതുവരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ടീം ഫേവറിറ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്നു തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മെക്സിക്കോയ്ക്കെതിരെയുള്ള കളി കഴിഞ്ഞിട്ടും താരങ്ങൾ പരിശീലനം നടത്തുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നി. ഓരോ മത്സരം കഴിയുമ്പോഴും മെച്ചപ്പെടണമെന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം അവർ കാട്ടുന്നു.

1986 ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീന ഫേവറിറ്റുകളായിരുന്നില്ല. ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളായത് അന്നു വലിയ പ്രചോദനമായി. പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ചിരപരിചിതരായ യുറഗ്വായെയാണ് മറികടന്നത്. തുടർന്നായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ക്വാർട്ടർ – ഓരോ അർജന്റീനക്കാരനും ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായി കാണുന്ന മത്സരം. കിരീടം നേടാൻ 7 മത്സരങ്ങൾ മാത്രം കളിക്കേണ്ട ടൂർണമെന്റിൽ ഓരോ മത്സരത്തിലും ആത്മവിശ്വാസം നേടുകയെന്ന് പ്രധാനമാണ്. മെസ്സിയോടും സംഘത്തോടും പറയാനുള്ളതും അതാണ്. ആത്മവിശ്വാസം കൈവിടാതെ ഓരോ മത്സരവും ജയിച്ചു മുന്നേറുക. മെസ്സിക്ക് ഉപദേശം നൽകുകയല്ല. പരിചയസമ്പന്നരായ ഈ സംഘത്തിന് ഉപദേശത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല.

English Summary : Jorge Burruchaga says Argentina has found the winning formula