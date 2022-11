തിരിച്ചുവരും...: നെയ്മാർ

സെർബിയയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ പരുക്കേറ്റ ബ്രസീലിയൻ താരം നെയ്മാർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച ചിത്രം. വലതു കണങ്കാലിനു പരുക്കേറ്റതിനാൽ നീരു വച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണാം. താൻ വളരെയധികം കാത്തിരുന്ന ലോകകപ്പിൽ പരുക്കേറ്റു പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നതു വിഷമകരമാണെന്ന് താരം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു. തനിക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തിനായും ടീമിനായും താൻ ഉടൻ തിരിച്ചെത്തുമെന്നും നെയ്മാർ പറഞ്ഞു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരായി ഇന്നു നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ നെയ്മാർ കളിക്കില്ലെന്ന് ടീം ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary : Neymar promises to come back strong soon