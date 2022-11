സൗദി അറേബ്യയ്ക്കു മുന്നിൽ അർജന്റീന പരാജയപ്പെടുന്നതു ഏതെങ്കിലും ഫുട്ബോൾ ആരാധകന്റെ സ്വപ്നത്തിൽപ്പോലുമുണ്ടായിരിക്കുമോ? ജപ്പാന്റെ നീലപ്പടയ്ക്കു മുന്നിൽ കളിമറന്നു കപ്പിത്താനില്ലാതെ ആടിയുലഞ്ഞ കപ്പലു പോലെ ജർമനി മുങ്ങുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്തു നടക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയിരിക്കുമോ ? കഥകളുറങ്ങുന്ന ഖത്തറിന്റെ മണ്ണിൽ ഏഴു സുന്ദരരാവുകളുടെ ചാരുത വിടർത്തി സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോളർമാർ ഏഴഴകുള്ള വിജയം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഫുട്ബോളുള്ള കാലത്തേക്കുള്ള കാത്തുവയ്പല്ലേ….. ഞെട്ടിച്ചും മോഹിപ്പിച്ചും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയും ഖത്തറിന്റെ കളിമൈതാനങ്ങൾ കാൽപന്തിന്റെ പുതിയ കവിതകൾ രചിക്കുന്നു. ഖത്തർ ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകപോരാട്ടത്തിലെ 32 പോരാളികളിലേക്ക് ഒരിക്കൽക്കൂടി. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ അവസാന റൗണ്ടിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോള്‍ നെഞ്ചിടിപ്പേറുന്ന ടീമുകൾ ഏതൊക്കെ? കള്ളച്ചിരിയോടെ സേഫ് സോണിലിരുന്നു പുഞ്ചിരിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെ? ഡേഞ്ചർ സോണിൽ കാലിടിറി വീഴുന്ന പരിശീലകർ ആരൊക്കെയാകും?



∙ ഓറഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് എ

പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക് ഓറഞ്ചുപട പാട്ടുംപാടിക്കയറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയ്ക്കു മുന്നിൽ വാതിലടയ്ക്കാൻ ഇക്വഡോർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ നിന്നു നെതർലൻഡ്സ് മുന്നോട്ടു കുതിച്ചു. ഖത്തറും ഇക്വഡോറും സെനഗലും അടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നു നെതർലൻഡ്സിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള കുതിപ്പ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചതു തന്നെ. എന്നാൽ ഓറഞ്ചു പടയെ സമനിലയിൽപ്പിടിച്ച് ഇക്വഡോർ ഞെട്ടിച്ചു. ഇക്വഡോറിനെ തോൽപ്പിച്ച് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ എത്തി സെനഗലും പിന്നാലെ ഞെട്ടിച്ചു. സമനില കൊണ്ടു പോലും പ്രീക്വാർട്ടറിൽ എത്താമായിരുന്ന ഇക്വഡോറിനെയാണ് ലോകചാംപ്യന്മാരായി 2002ൽ എത്തിയ ഫ്രാൻസിനെ അട്ടിമറിച്ച പോരാട്ട വീര്യമുള്ള സെനഗൽ മറികടന്നത്. 2002ൽ ഫ്രാൻസിന് എതിരെ ഗോൾ നേടിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പാപ ദിയൂപിന്റെ ഓർമ ദിനം തന്നെ നേടിയ വിജയം സെനഗലിനു മറക്കാനാകാത്തതാകും. ആദ്യ ലോകകപ്പിന് എത്തിയ ആതിഥേയരായ ഖത്തർ എന്നും ഓർമിക്കാവുന്ന ഒരു ഗോൾ നേടിയാണു മടങ്ങിയത്. സെനഗലിന് എതിരെ മുഹമ്മദ് മുത്തരിയാണു മുന്തിരിച്ചാറിന്റെ നിറമുള്ള കുപ്പായവുമായെത്തിയ ഖത്തറിന് മധുരിക്കുന്ന ഗോൾ സമ്മാനിച്ചത്.

∙ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ഗോളടിമേളം

ഖത്തറിൽ ഗോളിന് ഒരു ക്ഷാമവുമില്ലെന്നു തെളിയിച്ച ഇംഗ്ലണ്ടും പോരാടിയ യുഎസും ഇറാനും വെയിൽസും ഒത്തു ചേർന്ന ഗ്രൂപ്പ് ബിയും ലോകകപ്പ് കാഴ്ചകളിൽ മികച്ച മത്സരങ്ങൾ നൽകി. ഇറാനെ 6–2 നു തകർത്തെറിഞ്ഞ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സമനിലയിൽ തളച്ച യുഎസും യുഎസിനെ സമനിലയിൽ തളച്ച് വെയിൽസും വെയിൽസിനെ തോൽപ്പിച്ച് ഇറാനും ആകെ ജഗപൊഗയാക്കിയ ഗ്രൂപ്പിൽ അട്ടിമറികളൊന്നുമില്ലാതെ ഇംഗ്ലണ്ടും യുഎസും പ്രീക്വാർട്ടറിലെത്തി. തിമോത്തി വിയ്യയെന്ന യുവതാരം യുഎസിനു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. ഇന്ത്യ ആതിഥ്യം വഹിച്ച അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിലിലൂടെ വരവറിയിച്ച താരമാണു തിമോത്തി വിയ്യ.

∙ അർജന്റീന വിറച്ച ഗ്രൂപ്പ് സി

ഈ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ അട്ടിമറി നടന്നതു ഗ്രൂപ്പ് സിയിലാണ്. ലോകകപ്പ് നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്ന അർജന്റീനയെ 2–1 എന്ന സ്കോറിനു സൗദി അറേബ്യ അട്ടിമറിച്ചു. അതും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പെർഫെക്‌ഷനോടെയുള്ള ഇരട്ട ഗോൾ ബലത്തിൽ ആധികാരികമായിത്തന്നെ. ഓഫ്സൈഡ് കുരുക്കിൽപ്പെട്ടു പോയ അർജന്റീന 3 ഗോൾ നേടിയെങ്കിലും നിരസിക്കപ്പെട്ടു. വിഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണികിട്ടിയ കളിയും ഇതായിരിക്കാം. ലയണൽ മെസിയുടെയും കൂട്ടരുടെയും പ്രകടനം കാണാനെത്തിയവരെ പിടിച്ചിരുത്തി സൗദി പോരാട്ട വീര്യം. എന്നാൽ പോളണ്ടിനു മുന്നിൽ ആ പോരാട്ടം നടത്താൻ സൗദിക്കായില്ല.

അർജന്റീനയ്ക്കെതിരെ ഗോൾ നേട്ടം ആഘോഷിക്കുന്ന സൗദി അറേബ്യൻ താരങ്ങൾ.

∙ ഗ്രൂപ്പ് ഡി, ഫ്രഞ്ച് കളർ!

നിലവിലെ ലോകചാംപ്യന്മാരായ ഫ്രാൻസും ഓസ്ട്രേലിയയും ഡെന്മാർക്കും തുണീസിയയും അടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നു ഫ്രാൻസ് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബെൻസേമ എന്ന സൂപ്പർ താരത്തെ അവസാന നിമിഷം നഷ്ടമായ ഫ്രാൻസിനു കിലിയൻ എംബപ്പെ എന്ന യുവതാരത്തിന്റെ പ്രകടനം ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. ലോകം ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന താരങ്ങളിലൊന്നായി എംബപ്പെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. മുന്നേറ്റനിരയിലെ ഒളിവർ ജിറൂദിന്റെ ഫോമും ഫ്രാൻസിനു സന്തോഷം നൽകുന്നു.

∙ വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റുകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇ

ഈ ലോകകപ്പിലെ അടുത്ത അട്ടിമറി ഗ്രൂപ്പ് ഇ യിലായിരുന്നു. ഏഷ്യൻ ശക്തികളായ ജപ്പാൻ ജർമനിയെ തൂക്കിയെടുത്തു നിലത്തടിച്ചു. അർജന്റീനയുടെ തോൽവിക്കു സമാനമായിരുന്നു ജർമനിയുടെ പരാജയവും. ആദ്യ പകുതിയിൽ പെനൽറ്റിയിലൂടെ മുന്നിലെത്തുക. രണ്ടാം പകുതിയിൽ രണ്ടു ഗോൾ വഴങ്ങി തോൽക്കുക. കോസ്റ്ററിക്കയെ 7–0 ത്തിനു പരാജയപ്പെടുത്തിയ സ്പെയിൻ ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കളി സമ്മാനിച്ചതും ഇതേ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന്. ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർജിനിലുള്ള വിജയം നേടിയ സ്പെയിൻ പാസുകളുടെ കാര്യത്തിലും റെക്കോർഡിട്ടു. 1043 പാസുകളാണ് സ്പെയിൻ ഇൗ മത്സരത്തിൽ നടത്തിയത്.

ലോകകപ്പിലെ സ്പെയിൻ– ജർമനി മത്സരത്തിൽനിന്ന്.

അതിൽ 976ഉം വിജയമായിരുന്നു. 8 ഗോൾ ഷോട്ടുകളിൽ ഏഴും വലയിലെത്തിച്ചു. ലോകത്തിനു മുന്നിൽ പെദ്രി, ഗാവി എന്ന രണ്ടു യുവരക്തങ്ങളെ സ്പെയിൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ ലോകകപ്പ് എന്നും ഓർമിക്കപ്പെടുന്നത് സ്പെയിനിന്റെ ഈ സംഭാവകൾക്കൊണ്ടു കൂടിയാകും. ജർമൻ നിരയിലും ഒരു യുവരക്തത്തിന്റെ പ്രകടനം ലോകശ്രദ്ധയിലെത്തി. ജമാൽ മുസിയാള. അടുത്ത മെസ്സിയാകും മുസിയാളയെന്നു എഴുത്തുകാരൻ എൻ.എസ്. മാധവൻ ആവേശത്തോടെ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. സ്പെയിൻ–ജർമനി മത്സരമാകും ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലൊന്നും. 1–1 ന് സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞ മത്സരം ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത റൗണ്ട് സാധ്യത നിലനിർത്തി.

എന്നാൽ ജർമനിയെ കീഴടക്കിയ ജപ്പാനെ ആദ്യ കളിയിൽ സ്പെയിനോടപു തോറ്റമ്പിയ കോസ്റ്ററിക്ക 1–0നു കീഴടക്കിയതോടെ ഗ്രൂപ്പ് വീണ്ടും ഉണർന്നു. ജപ്പാൻ സ്പെയിനെയും കോസ്റ്ററിക്ക ജർമനിയെയുമാണ് ഇനി നേരിടുന്നത്. ജർമനി ജയിക്കുകയും ജപ്പാൻ സ്പെയിൻ മത്സരം സമനിലയിലാകുകയും ചെയ്താൽ സ്പെയിനും ജർമനിയും അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് എത്തും. കോസ്റ്ററിക്ക ജർമനിയെ സമനിലയിൽപ്പിടിച്ചാൽ ജർമനി പുറത്താകും. അങ്ങനെ വന്നാൽ സ്പെയിൻ ജപ്പാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ കോസ്റ്ററിക്ക അടുത്ത റൗണ്ടിലെത്തും. ജപ്പാൻ സ്പെയിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ ജപ്പാൻ അടുത്ത റൗണ്ടിലെത്തും. കണക്കിലെ കളികളാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഇയുടെ പ്രത്യേകത.

∙ മൊറോക്കോയുടെ ഗ്രൂപ്പ് എഫ്

ലോകകപ്പിലെ അടുത്ത അട്ടിമറി കണ്ട ഗ്രൂപ്പിൽ മൊറോക്കോ ബെൽജിയത്തെ 2–0ത്തിനു പരാജയപ്പെടുത്തി. നിലവിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ ക്രൊയേഷ്യയും ബെൽജിയവും രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നു കരുതിയ ഗ്രൂപ്പിൽ ബെൽജിയം അപകട വഴിയിലാണ്. കാനഡയെ തോൽപ്പിച്ചാൽ മൊറോക്കോ നോക്കൗട്ടിലെത്തും. ബെൽജിയവുമായുള്ള അടുത്ത മത്സരത്തിൽ സമനില പിടിച്ചാൽപ്പോലും ക്രൊയേഷ്യ പ്രീക്വാർട്ടറിലെത്തും. മൊറോക്കോയും ബെൽജിയവുമാണു ജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇരു ടീമുകളും നോക്കൗട്ടിലേക്കെത്തും. കാനഡ മൊറോക്കൊയെ സമനിലയിൽപ്പിടിച്ചാൽ കണക്കിലെ കളി പിന്നെയും മാറും. കാനഡ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായി.

∙ ബ്രസീലിന്റെ സ്വന്തം ഗ്രൂപ്പ് ജി

ബ്രസീലിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഗ്രൂപ്പ് ജിയിൽ അട്ടിമറികളൊന്നുമില്ലാതെ രണ്ടു ജയവുമായി ബ്രസീൽ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലെത്തി. കാമറൂണുമായുള്ള അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ബ്രസീൽ തോൽക്കുകയും സ്വിറ്റസർലൻഡ് സെർബിയയെ തോൽപ്പിക്കുയും ചെയ്താൽ മാത്രം ഗ്രൂപ്പിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരെ ഗോൾ ശരാശരി വഴി കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. കാമറൂൺ ബ്രസീലിനെ തോൽപ്പിക്കുകയും സ്വിറ്റസർലൻഡ് സമനിലയിൽ കുരുങ്ങുകയും ചെയ്താൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർ കാമറൂൺ ആണോ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആണോ എന്നു ഗോൾശരാശരി വിധിയെഴുതും. ജയം മാത്രമാണു പുറത്താകാതിരിക്കാൻ കാമറൂണിനും സെർബിയയ്ക്കും മുന്നിലുള്ളത്.

∙ ക്രിസ്റ്റ്യാനോസ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച്

പോർച്ചുഗൽ അല്ലലുകളൊന്നുമില്ലാതെ നോക്കൗട്ടിലേക്ക് എത്തിയ ഗ്രൂപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ജിയിലെ അതേ ഫോർമുലയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ജയം അല്ലെങ്കിൽ സമനില കൊണ്ട് പോർച്ചുഗൽ ഗ്രൂപ്പ് ചാംപ്യന്മാരാകും. യുറഗ്വായെ ഘാന തോൽപ്പിക്കുകയും പോർച്ചുഗൽ തോൽക്കുകയും ചെയ്താൽ ഗ്രൂപ്പ് ചാംപ്യന്മാരെ ഗോൾ ശരാശരി തീരുമാനിക്കും. കൊറിയയ്ക്കും യുറഗ്വായ്ക്കും വിജയം മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും സാധ്യത നിലനിർത്താൻ അവശേഷിക്കുന്നത്.

