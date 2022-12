ഫുട്ബോൾ എന്നും ആവേശമാണ്. മൈതാനത്തു മത്സരിക്കുന്നവർക്കും അത് കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്കും. കാൽപന്തിനൊപ്പം കണ്ണുപായിച്ച്, തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങൾക്കൊപ്പം പായാൻ ലോകത്തിന് എന്നും ആവേശമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കാൽപന്തുകളിയുടെ ലോകമാമാങ്കങ്ങളും എന്നും ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ചു. ലോകത്തിന്റെ ഏതു കോണിലായാലും മത്സരം നടക്കുന്ന രാജ്യത്തേക്ക് ആരാധകലക്ഷങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തി. മത്സരത്തിന്റെ ആവേശത്തിനും ആഹ്ലാദത്തിനുമൊപ്പം രാഷ്ട്രീയവും പ്രതിഷേധങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വേദികളായി അതു മാറി. വാമൂടിക്കെട്ടി മൈതാനത്തിറ ങ്ങിയ ജർമൻ ടീമും ദേശീയഗാനം ആലപിക്കാത്ത ഇറാൻ താരങ്ങളും ലോകത്തിനു മുന്നിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾക്കു വഴിമരുന്നിട്ടു. മഴവിൽനിറത്തിലുള്ള പതാകയുമേന്തി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഓടിയിറങ്ങിയ ആരാധകൻ, യുദ്ധം മുറിവേൽപ്പിച്ച യുക്രെയ്നിന്റെയും ഇറാനിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും പ്രതീകമായി. ഒരോ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തതയുടെ പ്രതിഫലനങ്ങളായി മാറാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കടുത്ത പോരാട്ടങ്ങളും വലിയ, ചെറിയ പ്രതിഷേധങ്ങളുമൊക്കെ വേദികളാകുന്ന ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളെ കളറാക്കാൻ മറ്റു ചിലതു കൂടി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതിന് ഖത്തറിലും മാറ്റമില്ല. ഫുട്ബോൾ ചൂടിൽ ആവേശംപൂണ്ട ഖത്തറിനെ കൂളാക്കാൻ ഗാലറികളിൽ എത്തുന്ന ‘ഹോട്ട്’ ആരാധകരാണവർ. ഗ്രൗണ്ടിൽ താരങ്ങൾ ആവേശം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ആവേശം തന്നിലേക്ക് ആവാഹിക്കുന്ന ആരാധികമാരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഫുട്ബോളിനെ കളറാക്കാറുണ്ട്. എന്തിനേറെ പറയണം, ഗാലറിയിൽ ആവേശത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടുന്ന ആരാധികയെ ക്യാമറയിൽ പടർത്തി അവരെ മോഡലാക്കി മാറ്റിയ കഥ വരെ പറയാനുണ്ട് മത്സരം കവർ ചെയ്യാനെത്തുന്ന ഫൊട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക്. ഖത്തറിലിപ്പോൾ ലോകകപ്പിന്റെ ചൂടാണ്, അതോടൊപ്പമാണ് ഈ ‘ഹോട്ട്’ താരങ്ങളും വൈറലാകുന്നത്. ഖത്തറിൽ മാത്രമല്ല, ലോകകപ്പിന്റെ വിവിധ എഡിഷനുകളിലുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ഒട്ടേറെ കഥകൾ.



∙ ക്രൊയേഷ്യയുടെ ‘ഹോട്ട്’ ഫാൻ

2018ലെ ക്രൊയേഷ്യ– ഫ്രാൻസ് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ. ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ ഫൈനലിൽ തന്റെ കുഞ്ഞൻ രാജ്യം എത്തിയ ആവേശത്തിലാണ് ക്രോയേഷ്യൻ ആരാധകർ. ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്രൊയേഷ്യൻ ടീം മുൻ ലോകചാംപ്യന്മാർക്കെതിരെ പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം നടത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങ് ഗാലറിയിലാകെ തീപടർത്തിക്കൊണ്ട് ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കു ജയ് വിളിച്ച് ഒരു ആരാധികയുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവാന നോൾ. വെറുമൊരു ആരാധിക എന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല. ക്രൊയേഷ്യയുടെ ജഴ്സിയുടെ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ് സെക്സി ലുക്കിൽ ഗാലറിയെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കാനാണ് ഇവാന റഷ്യയിലെത്തിയത്. ക്രൊയേഷ്യൻ ജേഴ്സിയുടെ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചെത്തുന്നതുകൊണ്ട്

‘സെക്സിയസ്റ്റ് ഫാൻ ഓഫ് ദ് കൺട്രി’ എന്നാണ് ഇവാന അറിയപ്പെട്ടത്. ഇപ്പോഴും ആ പേരിലാണു കക്ഷി അറിയപ്പെടുന്നത്. ലോകകപ്പിൽ റഷ്യയോട് ക്രൊയേഷ്യ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റിലെ ‘ഹോട്ട്സ്റ്റാറാ’യി മാറി ഇവാന. 2014ലെ ലോകകപ്പിലും ഇവാന എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും 2018ലാണ് ഹിറ്റായി മാറിയത്. ക്രൊയേഷ്യയുടെ പ്രിയതാരം ലൂക്കയുടെ കടുത്ത ആരാധികയാണ് കക്ഷി.

ഇവാന (ചിത്രം– ഇൻസ്റ്റഗ്രാം).

മുപ്പതുകാരിയായ ഇവാന ജർമനിയിലാണ് ജനിച്ചത്. എന്നാൽ ചെറുപ്രായത്തിൽതന്നെ ക്രൊയേഷ്യയിലേക്ക് കുടിയേറി. മുൻ മിസ് ക്രൊയേഷ്യയും മോഡലുമായ ഇവാന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം– ടിക്ടോക് എന്നിവയിലൂടെ നിരവധി ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ 5.78 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സുണ്ട് ഇവാനയ്ക്ക്. ഖത്തർ ലോകകപ്പിലും ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കു പിന്തുണയുമായി ഇവാന എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്രൊയേഷ്യൻ ജഴ്സിയുടെ നിറത്തിലുള്ള ഫിഷ്കട്ട് സ്കർട്ടിൽ മത്സ്യകന്യകയെപ്പോലെ സുന്ദരിയായി അൽ ബെയ്ത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിനു മുന്നിൽനിന്ന് ഇവാന പോസ്റ്റു ചെയ്ത ചിത്രത്തിന് ആരാധകരുടെ വമ്പൻ പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായത്. ‘ക്രൊയേഷ്യ നമുക്ക് തുടങ്ങാം’ എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് ചിത്രം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ പോസ്റ്റു ചെയ്തത്.

ഇതിനു പുറമേ ക്രൊയേഷ്യൻ ജഴ്സിയുടെ നിറത്തിലുള്ള നിരവധി ബിക്കിനി, സിംസ്യൂട്ട് ചിത്രങ്ങളും ഇവാന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ പോസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഖത്തറിൽ വിവാദത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ക്രൊയേഷ്യയുടെ ഈ ഹോട്ട് ഗേൾ. മത്സരം കാണാൻ എത്തുന്ന സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണം സംബന്ധിച്ച് ഖത്തർ സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട നിർദേശങ്ങൾ ഇവാന പാലിച്ചില്ല എന്നതാണ് കാരണം. ‘സത്രീകൾ അവരുടെ വയർ, ചുമലുകൾ, കാൽമുട്ടുകൾ, മാറിടം എന്നിവ കാണിക്കുന്ന തരത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കരുത്’ എന്നാണ് നിർദേശം. എന്നാൽ നവംബർ 23ന് അൽ ബെയ്ത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മൊറോക്കോയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിലും നവംബർ 27ന് കാനഡയ്ക്കെതിെരെ ഖലീഫ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഇവാന ‘പ്രകോപനപരമായ’ വസ്ത്രം ധരിച്ചെത്തി രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പേരിൽ നിയമനടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കു പിന്തുണയുമായി അവരുടെ ‘ഹോട്ട്’ ആരാധിക ഖത്തറിൽത്തന്നെ തുടരുകയാണ്.

∙ അർജന്റീനയുടെ സെക്സി ഗേൾ

ലൂസെയ്ൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ അർജന്റീനയുടെ ആദ്യ മത്സരം. താരതമ്യേന ചെറിയ ടീമായ സൗദി അറേബ്യയെ തോൽപ്പിച്ച് മെസ്സിയും കൂട്ടരും വിജയത്തോടെ തുടങ്ങുന്നതു കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അർജന്റീനൻ‌ ആരാധകർ. എന്നാൽ വിജയനൃത്തം ചവിട്ടേണ്ടയിടത്ത് പരാജയമേൽപ്പിച്ച ഞെട്ടലിലായി കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് ഗാലറി. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാതെ ഞെട്ടലിൽ നിന്ന ആരാധകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മെലിസിയ ആർട്ടിസ്റ്റയും ഉണ്ടായിരുന്നു– അർജന്റീനയുടെ സെക്സിയസ്റ്റ് ഫാൻ! സൗദി അറേബ്യയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിനു മുൻപ് ലുസെയ്‌ൽ സ്റ്റേഡയിത്തിൽനിന്ന് അർജന്റീനയുടെ ജഴ്സിയും പാതകയും പിടിച്ചുനിൽക്കുന്ന ചിത്രം തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് അർജന്റീനയുടെ ഈ ആരാധിക വരവറിയിച്ചത്. എന്നാൽ മെസ്സി ലോകകപ്പ് ഉയർത്തുന്നതു കാണാൻ ഖത്തറിലെത്തിയ മെലിസിയയെ അർജന്റീനയുടെ പരാജയം ആകെ തളർത്തിക്കളഞ്ഞു. പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത മത്സരത്തോടെ വീണ്ടും എല്ലാം ഉഷാർ. ഇപ്പോൾ അർജന്റീന പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്കും കടന്നിരിക്കുന്നു. ഇനിയും അർജന്റീനയ്ക്ക് പൂർണ പിന്തുണയുമായി മെലിസിയ ഖത്തറിൽത്തന്നെ കാണുമെന്നു ചുരുക്കം.

മെലിസിയ (ചിത്രം– ഇൻസ്റ്റഗ്രാം)

അർജന്റീനൻ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബായ റിവർ പ്ലേറ്റിന്റെ കടുത്ത ആരാധികയാണ് മെലിസിയ 2017ൽ റിവർ പ്ലേറ്റിന്റെ മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വച്ച ഒരു ലേലമാണ് മെലിസിയയെ ശ്രദ്ധേയയാക്കിയത്. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾ ക്ലബുകളുടെ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കോപ്പ ലിബെർടഡോറസ് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ ബോളീവിയൻ ക്ലബ്ബായ ഡിപോർട്ടിവോ ജോർഗെ വിൽസ്റ്റെർമാനോടു 3–0 എന്ന സ്കോറിൽ റിവർ പ്ലേറ്റ് തോറ്റിരുന്നു. 2–ാം പാദത്തിൽ 4 ഗോൾ വിജയം എങ്കിലും നേടിയാൽ മാത്രമേ റിവർ പ്ലേറ്റിനു സെമിയിലേക്കു മുന്നേറാനാകൂ എന്നിരിക്കെ, ക്ലബിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞതായി ഭൂരിഭാഗം ആരാധകരും വിധിയെഴുതി.

പെട്ടെന്ന് മെലിസിയ തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു വിഡിയോ പോസ്റ്റു ചെയ്തു. റിവർ പ്ലേറ്റിന്റെ വിജയത്തിനായി താൻ തന്റെ ഭാഗ്യ വസ്ത്രത്തെ ആശ്രയിക്കുകയാണെന്നും വിജയിച്ചാൽ തന്റെ ഫോളോവേഴ്സിൽ ഒരാൾക്ക് ഇത് ലേലം ചെയ്യുമെന്നുമായിരുന്നു വിഡിയോ. റിവർ പ്ലേറ്റ് താരങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രചോദനമെന്ന നിലയിൽ ഈ വിഡിയോ അയച്ചിരുന്നു. വിഡിയോ ഫലിച്ചതു കൊണ്ടോ, അതോ റിവറിന്റെ കളി മികവുകൊണ്ടോ, എന്തായാലും 2–ാം പാദ മത്സരം റിവർ പ്ലേറ്റ് ജയിച്ചു. അതും 8–0 എന്ന മാർജിനിലെ ഉശിരൻ വിജയം! ലിബർടഡോറസ് നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങൾ സാധാരണ ഇത്തരം വൻ ജയങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുള്ളതല്ല! എന്തായാലും മെലിസിയയുടെ ‘വിശ്വാസം’ റിവർപ്ലേറ്റിനെ തുണച്ചു. പിന്നീടു ലേലം നടന്നോ ഇല്ലയോ എന്നതൊന്നും വ്യക്തമല്ല. അർജന്റീനൻ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളിലെ നിറസാന്നിധ്യമായ മെലിസിയ ഒരു പോപ്പ് ഗായികയാണ്. രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം പോരാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്.

മെലിസിയ. ചിത്രം: imstagram/melisiaoficial

∙ മെക്സികോയുടെ ‘വെതർ ഗേൾ’

ബിക്കിനിയും അതിനു മീതെ മെഷും ധരിച്ച് കയ്യിൽ ഫുട്ബോളുമായാണ് മെക്സികൻ വെതർ ഗേൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന യാനെറ്റ് ഗാർഷ്യ ലോകകപ്പിൽ മെക്സിക്കോയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വരവറിയിച്ചത്. 1.48 കോടി ഫോളോവേഴ്സാണ് യാനെറ്റിന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുള്ളത്. അവർക്കായി യാനെറ്റ് നിരന്തരം തന്റെ ഹോട്ട് ബിക്കിനി ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരിയായ യാനെറ്റ് മെക്സിക്കോയിലെ പ്രധാന ടിവി അവതാരകയും നടിയുമാണ്. പ്രഭാത കാലാവസ്ഥാ പരിപാടിയായ ‘ഹോയ്’യുടെ അവതാരകയായിരുന്നു. മെക്സികൻ വെതർ ഗേൾ എന്നാണ് യാനെറ്റ് അവരെത്തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

യാനെറ്റ്. ചിത്രം: Instagram/iamyanetgarcia

2018ലെ ലോകകപ്പിൽ മെക്സികോയുടെ ഒരു വിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന വിഡിയോ വൈറലായതോടെയാണ് യാനെറ്റ് ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്. ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെയെല്ലാം പതാകകളുടെ ചിത്രമുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച്, മെക്സിക്കോയുടെ പതാകയും കയ്യിലേന്തി നൃത്തം ചെയ്യുന്ന വിഡിയോയായിരുന്നു അത്. അതേ ലോകകപ്പിനിടയിൽ തന്നെ തന്റെ ചുവന്ന വസ്ത്രത്തിനു മീതെ മെക്സിക്കൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരുടെ ജഴ്സി അണിഞ്ഞ് യാനെറ്റ് കാലാവസ്ഥാ വാർത്ത അവതരിപ്പിച്ചതും വൈറലായിരുന്നു.

നതാല്യ.

∙ റഷ്യ വന്നില്ല ഒപ്പം നതാല്യയും

റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശം റഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിനേൽപ്പിച്ച നഷ്ടം ചെറുതല്ല. രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ നിർദേശ പ്രകാരം, യുറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ റഷ്യയുടെ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ‌ ടീമിനെയും ഫുട്ബോൾ ക്ലബുകളെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി റഷ്യയ്ക്ക് ഖത്തർ ലോകകപ്പും നഷ്ടമായി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലോകകപ്പിലെ ‘ഹോട്ടസ്റ്റ് ഫാൻ’ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നതാല്യ നെംചിനോവയ്ക്കും ലോകകപ്പ് നഷ്ടമായി. റഷ്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന അഡൾട്ട് ഫിലിം അഭിനേത്രിയാണ് നതാല്യ.

സ്വന്തം രാജ്യത്തു നടന്ന 2018ലെ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിൽ ഗാലറിയിൽനിന്ന് റഷ്യൻ ടീമിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നതാല്യ ക്യാമറക്കണ്ണുകളിൽ പതിഞ്ഞത്. റഷ്യ–സൗദി മത്സരത്തിനിടെ, റഷ്യ എന്നെഴുതിയ ടി– ഷർട്ടും ഷോട്സും ധരിച്ച് ഗാലറിയിൽ ആവേശം വിതറുകയായിരുന്നു നതാല്യ. തുടർന്ന് ഈജിപ്തിനെതിരായ മത്സരത്തിലും നതാല്യ സ്ക്രീനിൽ നിറഞ്ഞതോടെ, ഇതാരാണെന്ന് ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ചികയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് റഷ്യയിൽ അധികം അറിയപ്പെടാതിരുന്ന അഡൾട്ട് മൂവി താരം ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ ഇടയിൽ വൈറലായത്. 2014ലെ യൂറോ കപ്പോടെയാണ് നതാല്യ ഫുട്ബോളിന്റെ കടുത്ത ആരാധികയായത്. അന്ന് പോളണ്ടിലെത്തി യൂറോകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ‌ കണ്ട ഇവർ പിന്നീട് 2014ൽ ബ്രസീലിലും പിന്നീട് 2018ലെ റഷ്യൻ ലോകകപ്പിലും സ്ഥിരസാന്നിധ്യമായി .എന്നാൽ പുട്ടിന്റെ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശം കാരണം ഇത്തവണ ഖത്തറിൽ എത്താനുള്ള അവസരം നതാല്യയ്ക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ജാക്വി ഓറ്റ്ലി.

∙ ഗ്രൗണ്ടിലും ഗാലറിയിലും പെൺ കുതിപ്പ്

ഗ്ലാമർ വേഷവിധാനങ്ങൾകൊണ്ട് ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാക്കുന്ന മോഡലുകൾ മാത്രമല്ല ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങി കളി നിയന്ത്രിക്കാനും കളിയുടെ ആവേശം ഒരോ പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ശബ്ദമായും ഇത്തവണ പെൺപുലികൾ ഖത്തറിലുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ജർമനി–കോസ്റ്ററിക്ക മത്സരത്തിൽ ആരു ജയിച്ചാലും അവിടെ മറ്റൊരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. സ്ത്രീകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പുരുഷ ലോകകപ്പ് മത്സരമാണത്. ഫ്രാൻസിന്റെ സ്റ്റെഫനി ഫ്രാപ്പാർട്ടാണ് മുഖ്യ റഫറി. ബ്രസീലിൽനിന്നുള്ള ന്യൂസ ബാക്കും, മെക്സിക്കോയുടെ കാരെൻ ഡയസും അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിമാരായിരിക്കും. നേരത്തേ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ മത്സരങ്ങളും ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ച പരിചയം സ്റ്റെഫനിയ്ക്കുണ്ട്. 2019ലെ സ്ത്രീകളുടെ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ നിയന്ത്രിച്ചതും സ്റ്റെഫനിയാണ്.

ഗ്രൗണ്ടിൽ മാത്രമല്ല കമൻട്രി ബോക്സിലും ഇത്തവണ പെൺശബ്ദം ഉയരും. ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ തൽസമയ കമൻട്രി സംഘത്തിൽ ജാക്വി ഓറ്റ്ലി, വിക്കി സ്പാർക്സ്, പിയെൻ മെലൻസ്റ്റീൻ എന്നീ വനിതകളാണുള്ളത്. യുഎസിൽ ലോകകപ്പ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഫോക്സ് ചാനലിനായുള്ള അഞ്ചംഗ കമന്റേറ്റർ സംഘത്തിലാണ് ജാക്വി ഓറ്റ്ലിയുള്ളത്. യുഎസിന്റെ ലോകകപ്പ് ടെലികാസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിൽ മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ കമൻട്രി പറയുന്ന ആദ്യ വനിതയാണ് ഓറ്റ്ലി. ബിബിസി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സംഘത്തിലാണ് വിക്കി സ്പാർക്സ്, റോബിൻ കോവൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം പിയെൻ മെലൻസ്റ്റീൻ ഉൾപ്പെട്ടത്. ‘‘വനിതകളെയും വനിത കമന്റേറ്റർമാരെയും കുറിച്ച് മോശം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നമുക്കു ചുറ്റുമുണ്ട്. അത് അവരുടെ ചിന്തയുടെ പ്രശ്നമാണ്. അവർ വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നും കേൾക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ്’’– ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരിയായ മെലൻസ്റ്റീന്റെ വാക്കുകളാണ്. ഇംഗ്ലിഷ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബായ ഫുൾഹാമിന്റെ മുൻ മാനേജറും നിലവിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ചുമായ റിനെ മെലൻസ്റ്റീന്റെ മകളാണ് പിയെൻ. നാൽപത്തിയേഴുകാരിയായ ഓറ്റ്ലി 2018ലെ ലോകകപ്പിൽ ബ്രിട്ടനിലെ ഐടിവിയിലെ അവതാരകയായും റിപ്പോർട്ടറായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർ വരുന്നതോടെ കാലങ്ങളായുള്ള, ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ കമൻട്രി ബോക്സുകളിലെ പുരുഷാധിപത്യത്തിനാണ് അന്ത്യമാകുന്നത്.

