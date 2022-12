പിടികിട്ടാതെ ‘മാജിക്കൽ’ കുതിപ്പ്, മെസ്സി മാസ്; കളത്തിൽ ഉജ്വല കെമിസ്ട്രി: അർജന്റീന ക്ലാസ്!

അർജന്റീന– പോളണ്ട് മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദര നിമിഷം ഏതായിരുന്നു? ലയണൽ മെസ്സിയുടെ പെനൽറ്റി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വോജെയ്ച് സെസ്നി പുറത്തെടുത്ത മനസ്സാന്നിധ്യം. അല്ലെങ്കിൽ മത്സരം അവസാനിക്കാൻ സെക്കൻഡുകൾ ശേഷിക്കെ അതിജീവനം ഉറപ്പാക്കിയ ഗോൾവരയിലെ യാക്കൂബ് കിവിയറുടെ ഹെഡർ ക്ലിയറൻസ്. ചോദ്യം പോളണ്ട് ആരാധകരോടാണ് എങ്കിൽ അധികം ആലോചിക്കാതെതന്നെ അവർക്ക് ഇതിലൊരു മറുപടി നൽകാം. പക്ഷേ, അർജന്റീനൻ ആരാധകരോട് ചോദിച്ചാലോ? ഒന്നല്ല, പലവട്ടം ആലോചിച്ചാലും കൃത്യമായ ഒരുത്തരത്തിലേക്കെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അത്രമേൽ മനോഹരമായ 2 മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് സ്റ്റേഡിയം 974ന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചവിട്ടിനിന്ന് അർജന്റീന, ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ മനസ്സിലേക്കു പതിപ്പിച്ചത്.

ആദ്യത്തെ ഫ്രെയിമിൽ ഒരൊറ്റയാൾ മാത്രം. ലയണൽ മെസ്സി. ആദ്യ പകുതിയിൽ പെനൽറ്റി തുലച്ച മെസ്സിയല്ല. 53–ാം മിനിറ്റിലെ ഒറ്റയാൾ നീക്കത്തിൽനിന്ന് 6 താരങ്ങളെ വെട്ടിയൊഴിഞ്ഞ്, വേഗം ഏറ്റിയും കുറച്ചും, ഒടുക്കം പോളിഷ് ബോക്സിനുള്ളിലേക്കു വരെ പന്തുമായി മുന്നേറിയ മെസ്സിയുടെ റൺ. ഉഗ്രപ്രതാപകാലത്ത് ബാർസിലോന– അർജന്റീന ജഴ്സികളിൽ പലതവണ കണ്ടിട്ടുള്ള അതി മനോഹര നിമിഷങ്ങളുടെ പുനരാവിഷ്കരണം 35–ാം വയസ്സിൽ വീണ്ടും! രണ്ടാമത്തെതിൽ, ഇതേ മെസ്സി വെറും കാഴ്ചക്കാരന്റെ റോളിലാണ്. മത്സരത്തിന്റെ 67–ാം മിനിറ്റ്. സ്കോറർ ജൂലിയൻ ആൽവാരെസ് ആണെങ്കിലും സ്കോറിങ്ങിലെ ‘അർജന്റീൻ’ ചാരുതയാണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ്. ബോക്സിനു പുറത്ത് പല തവണ പന്തുകൾ മറിച്ച്, പ്രതിരോധത്തിന്റെ വിടവുകൾ നോക്കി ബോക്സിലേക്കു ചാട്ടുളി കണക്കെ പാഞ്ഞുകയറിയുള്ള അർജന്റൈൻ കയ്യൊപ്പു പതിഞ്ഞ ഫിനിഷ്. ഗോളിലേക്കു വഴി മരുന്നിട്ട നീക്കങ്ങളിൽ മെസ്സിയുടെ ടച്ച് ഇല്ല. പ്രതിരോധവും മധ്യനിരയും സ്ട്രൈക്കർമാരും എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ കറങ്ങുന്ന അർജന്റീനയുടെ ടീം ഗെയിം. എതിരാളികളെ ‘വിഴുങ്ങിക്കളയുന്ന’ അതേ ടീം ഗെയിം.

മെസ്സിയുടെ നിരാശ.

∙ റൺ ലൈക്ക് മെസ്സി

അർജന്റീനയ്ക്കൊപ്പം മെസ്സി കളിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് മെസ്സിക്കൊപ്പം അർജന്റീനയിലെ ബാക്കി 10 പേരും കളിക്കുന്നതായിരുന്നു ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു വരെ ‘ആൽബിസെലസ്റ്റസി’ന്റെ ശൈലി. ഇക്കഴിഞ്ഞ കോപ്പ അമേരിക്ക ടൂർണമെന്റിലാണ് ഇതിൽ പ്രകടമായ ഒരു മാറ്റം കണ്ടത്. ഇതിനിടെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആർക്കും പിടിതരാതെ പോസ്റ്റിനുള്ളിലേക്കു വളഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ഫ്രീ കിക്കുകളെ പോലെ മെസ്സിയും മൈതാന മധ്യത്തു സർവ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു കളയും. പിന്നെ ഇടതും വലതുമായി ഒപ്പമോടുന്ന സഹ താരങ്ങളെ പോലും മൈൻഡു ചെയ്യാതെ പന്തുമായി ഒറ്റയ്ക്കുള്ള കുതിപ്പാണ്. ചിലപ്പോൾ ഗോളാകും. ചിലപ്പോൾ പിഴയ്ക്കും.

ഇതേ മനസ്സാന്നിധ്യമാണ് പോളണ്ടിനെതിരായ കളിയിലും പ്രതിഫലിച്ചത്. 53–ാം മിനിറ്റിലെ മെസ്സിയുടെ ഇടം കാലൻ ഷോട്ട് പോളിഷ് ഗോളി സെസ്നിയെ ഒന്നു പരീക്ഷിക്കാൻ പോലുമാകാതെയാണു പുറത്തേക്കു പറന്നത്. പക്ഷേ, അതിനു മുൻപുള്ള സെക്കൻഡുകളിൽ വീണ്ടും പഴയ മാജിക്കൽ ടച്ചുകൾ. സ്വന്തം ഹാഫിൽനിന്നു പന്തുമായി നിരുപദ്രവകരം എന്നു തോന്നിച്ച്, പന്തിന്റെ താളത്തിനൊപ്പം മനസ്സു പതിപ്പിച്ച് മെല്ലത്തുടങ്ങിയ ആ നീക്കം പെനൽറ്റി ബോക്സ് വരെയെത്തിയപ്പോൾ, ആരാധകർക്കൊപ്പം ആ വിരുന്നിനു സാക്ഷികളായത് പോളിഷ് പ്രതിരോധത്തിലെ 6 പേര്‍.

മെസ്സി പന്തുമായി നടന്നാണു തുടങ്ങിയത് എന്നു പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല. ക്രമേണ കാലുകൾക്ക് വേഗം കൈവരുന്നു. മെസ്സിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിനൊപ്പിച്ച് ഡിഫൻസീവ് ലൈൻ കാക്കാൻ പിന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് 4 പേർ. മധ്യനിരയിൽനിന്നുള്ള 2 പേർ മെസ്സിക്കൊപ്പവും ഓടുന്നു. മെല്ലെത്തുടങ്ങിയ ഓട്ടം അതിവേഗത്തിലെത്തുന്നതിനിടെ, എതിർ ടീം താരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വെട്ടിയൊഴിയലുകൾ, തെന്നിമാറ്റം. ബൂട്ടുകളിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടിയതു പോലെ പന്തും ഒപ്പം. പന്തിലുള്ള കൗശലപ്രയോഗങ്ങൾ വർധിച്ചു വരുന്നതിനിടെത്തന്നെ മെസ്സിയും പന്തും ബോക്സിനു മുന്നിൽ.

ഇടം കാലുകൊണ്ടു പന്തു നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തി ഇടത്തേക്കൊന്നു ചെരിഞ്ഞാണ് ഒരു ഡിഫൻഡറെ കബളിപ്പിച്ചെതെങ്കിൽ അടുത്തയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് കുചിച്ചോട്ടം. ബോക്സിനു പുറത്ത് പാകത്തിനൊപ്പിച്ചുള്ള ഇടംകാലൻ അടിക്കായി സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത ടച്ചിലൂടെ ബോക്സിനുള്ളിലേക്ക്. 2 ഡിഫൻഡർമാരും സ്പോട്ട് കിക്ക് തടുത്ത സെസ്നിയും മാത്രം മുന്നിലുള്ളപ്പോൾ ഇഷ്ട പൊസിഷനിൽനിന്ന് സ്ഥിരം ശൈലിയിൽ ഷോട്ട്.

പക്ഷേ, ഓട്ടത്തിനിടെത്തന്നെ പന്ത് ഒരുക്കിയെടുത്ത ടച്ചിനു ശേഷമുള്ള ഷോട്ടിലെ പാദസ്പർശം ചെറുതായി പിഴച്ചു. പോസ്റ്റിന്റെ അടുത്തുകൂടിപ്പോലുമല്ല പന്തു പോയത്. പക്ഷേ, പിന്നാലെ മെസ്സിയുടെ മുഖത്തു വിരിഞ്ഞ അലസമായ ചിരിയിൽ അടങ്ങിയിരുന്നതു, ലക്ഷ്യത്തിന് എത്രമാത്രം അരികിൽവരെ താൻ എത്തിയിരുന്നു എന്ന്. ഇടതുചേർന്ന് പൊസിഷനിലായിരുന്ന ആൽവാരെസിനോ പോസ്റ്റിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഫ്രീയായി നിലയുറപ്പിച്ച എയ്ഞ്ചൽ ഡി മരിയയ്ക്കോ പന്തു മറിക്കാത്തതിൽ മെസ്സിയോടു തെല്ലും പരിഭവം കാണില്ല. ശൂന്യതയിൽനിന്നു മെസ്സി ഒറ്റയ്ക്കു സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒരു മുന്നേറ്റമായിരുന്നല്ലോ അത്.

കരിയറിന്റെ പീക്ക് ടൈമിൽ നെയ്മാർക്കും ലൂയി സ്വാരെസിനുമൊപ്പമുള്ള ബാർസിലോനയിലെ ഊർജമോ, ഹവിയർ മഷെറാനോയും ഗോൺസാലോ ഹിഗ്വെയ്നുമൊക്കെ അടങ്ങിയ 2014ലെ അർജന്റൈൻ ജഴ്സിയുടെ ആത്മവിശ്വാസമോ അവകാശപ്പെടാൻ കാണില്ലെങ്കിലും, ആ പഴയ പ്രഭാവം മങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നു ലോകം വീണ്ടും കണ്ടറിഞ്ഞു. തോൽവി ലോകകപ്പിനു പുറത്തേക്കുള്ള വാതിൽ പോലും തുറന്നേക്കാവുന്ന മത്സരത്തിൽ, പെനൽറ്റി നഷ്ടമാക്കുക കൂടി ചെയ്തതിന്റെ സമ്മർദത്തിനു പിന്നാലെ ഇത്ര സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങൾ മെസ്സി കാത്തുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരാണു കരുതിയിരിക്കുക?

∙ ദിസ് ഈസ് അർജന്റീന

പോളണ്ടിനെതിരെ ഗോൾ നേട്ടം ആഘോഷിക്കുന്ന അർജന്റീന താരങ്ങൾ.

പൊസഷൻ ഫുട്ബോളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കു തയാറാകുന്ന ശീലം അർജന്റീനയ്ക്കു പണ്ടേയില്ല. താരങ്ങളും പരിശീലകരും മാറി മാറി വരുമ്പോഴും ടീമിന്റെ അടിസ്ഥാന ശൈലിക്കു മാറ്റമില്ല. കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ നോട്ടമിട്ട് തള്ളക്കോഴിക്കു ചുറ്റും വട്ടമിടുന്ന പരുന്തുകളെപ്പോലെ എതിർ ടീം ഫൈനൽ തേഡിൽ പതിവായി അപായത്തിന്റെ സൈറൺ മുഴക്കുന്ന മധ്യനിര. പിന്തുണയുമായി ഇരു വിങ്ങുകളിലേക്കും ഓടിക്കയറുന്ന ഡിഫൻഡർമാർ. തള്ളക്കോഴിയുടെ കണ്ണു തെറ്റുന്ന നിമിഷം പറന്നിറങ്ങി ചിറകിനടിയിൽനിന്നു കുഞ്ഞിനെ റാഞ്ചിയെടുക്കാനെന്ന വിധം ഗോളടിക്കാൻ തക്കം പാർത്ത് പെനൽറ്റി ഏരിയയോടു ചേർന്നു നിലയുറപ്പിക്കുന്ന ഫോർവേഡുകൾ. ഇതിനിടെ പാസിങ്ങിന്റെയും വേഗം കൂടും, കുറയും. ഇതാണ് ടിപ്പിക്കൽ അർജന്റീനൻ ആക്രമണം.

എതിരാളികളെ അസൂയപ്പെടുത്തുന്ന പന്തടക്കത്തിനൊടുവിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയത്തെ ചടുലമായ ഒറ്റ മുന്നേറ്റം, ഒറ്റയടി, ഗോൾ. മരിയോ കെംപസും ഡിയേഗോ മറഡോണയും മുതൽ ഡിയേഗോ സിമയോണിയും യുവാൻ റോമൻ റിക്വൽമിയും, ഒടുക്കം ലയണൽ മെസ്സിയും വരെയുള്ളവർ വരെ കടിഞ്ഞാൺ കൈവശംവച്ച മധ്യനിരയുടെ ഭാവനയിൽ വിരിയുന്ന മനോഹര നീക്കം, ഫോർവേഡിന്റെ കുതിപ്പ്, ഗോൾ.

പോളണ്ടിനെതിരെയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാധകരെ സന്തോഷിപ്പിച്ച അത്തരമൊരു നിമിഷം. പോളണ്ട് പെനൽറ്റി ബോക്സിനോടു ചേർന്നുള്ള ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ‘ഫൈനൽ തേഡിനും’ പുറത്തുനിന്ന് പന്ത് മറിഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് മൈതാനമധ്യത്തുള്ള അലക്സിസ് മക്കലിസ്റ്റർക്ക്. വലതു പാർശ്വത്തിലുള്ള റോഡ്രിഗോ ഡി പോളിനു മക്കലിസ്റ്റർ പന്തു മറിക്കുന്നു. ബോക്സിനുള്ളിലേക്കു ക്രോസ് ചെയ്യാനെന്ന വിധം പന്തുമായി മുന്നോട്ടാഞ്ഞ ഡി പോൾ പന്ത് ഉയർത്തിയടിക്കാതെ മക്കലിസ്റ്റർക്കു മടക്കുന്നു. തിടുക്കമില്ല. മറിഞ്ഞു കിട്ടിയ പന്ത് മക്കലിസ്റ്റർ അപ്പോൾത്തന്നെ പ്രതിരോധ നിരയിൽനിന്നു മൈതാന മധ്യത്തേക്കു കടന്നെത്തിയ ലിയാൻഡ്രോ പരേദസിനു പന്തു മറിക്കുന്നു.

മെക്സിക്കോയ്ക്ക് എതിരായ മത്സരത്തിൽ ലയണൽ മെസ്സി.

പരേദസിന്റെ കാലുകളിൽനിന്നു പന്തെത്തുന്നത് ഫൈനൽ തേഡിനു പുറത്തുള്ള എൻസോ ഫെർണാണ്ടെസിന്. അതു വരെയുള്ള അർജന്റീനയുടെ നീക്കങ്ങൾക്ക് പൊടുന്നനെ മുറുക്കം കൈവരുന്നു. മുന്നിലുള്ള പ്രതിരോധ നിര താരത്തെ വെട്ടിച്ചു കയറി മുന്നോട്ടോടുന്ന ഫെർണാണ്ടെസിൽനിന്ന് പന്തു നേരേ ബോക്സിനുള്ളിലുള്ള ആൽവാരെസിന്റെ കാലുകളിലേക്ക്. ഒറ്റ ടച്ചിൽ പന്ത് നിയന്ത്രിച്ചെടുത്ത് രണ്ടാം ടച്ചിൽ മാർക്കറെ വെട്ടിയൊഴിഞ്ഞ പാകപ്പെടുത്തി മൂന്നാം ടച്ചിലെ ഷോട്ട് സെസ്നിക്കു യാതൊരു പഴുതും നൽകാതെ പോസ്റ്റിന്റെ വലതുമൂലയിൽ! ഈ സമയമത്രയും ബോക്സിനു പുറത്ത് സഹതാരങ്ങളുടെ ‘കളി’ കാണുന്ന മെസ്സി.

∙ സ്കലോനി ഹാപ്പി, ആരാധകർ ഡബിൾ ഹാപ്പി!

മിന്നിക്കളിക്കുന്ന മെസ്സി, ആദ്യ മത്സരത്തിലെ തോൽവിയുടെ പാപം കഴുകിക്കളയുന്ന വിധം അധ്വാനിച്ചു കളിക്കുന്ന സഹ താരങ്ങൾ. പോളണ്ടിനെതിരായ മത്സരം തന്നെയാകും ആരാധകരെപ്പോലെതന്നെ അർജന്റൈൻ പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോനിയെയും ഏറെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മെസ്സി കളിക്കുന്നു, കളിപ്പിക്കുന്നു, ഒപ്പം ടീമും കളിക്കുന്നു. ജിയോവാനി ലോ സെൽസോ അടക്കമുള്ളവർ പുറത്തിരിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ, രാജ്യാന്തര മത്സര പരിചയം വളരെക്കുറവുള്ള പപ്പു ഗോമസിനെയും ലിയാൻഡ്രോ പരേദസിനെയും മധ്യനിരയിൽ ഇറക്കി സൗദി അറേബ്യയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ ‘ചൂതാട്ടത്തിൽനിന്നു’ പാഠം പഠിച്ച സ്കലോനി മെക്സിക്കോയ്ക്കെതിരെ തന്ത്രവും ഒപ്പം ലൈനപ്പും മാറ്റിയിരുന്നു. പരമ്പരാഗത ആക്രമണ ശൈലിയായ 4–3–3ക്കു പകരം അമിത പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയ 5–3–2 ശൈലിയിൽ ഇറങ്ങിയ മെക്സിക്കോയ്ക്കെതിരെ ആദ്യ പകുതിയിൽ വലഞ്ഞ ശേഷമാണ് 2–ാം പകുതിയിൽ അർജന്റീന കളി പിടിച്ചത്. മെക്സിക്കോയ്ക്കെതിരെ മധ്യനിരയിൽ ഇടം പിടിച്ച മക്കലിസ്റ്റർ പോളണ്ടിനെതിരെ സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയപ്പോൾ ആദ്യമായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത എൻസോ ഫെർണാണ്ടെസും ഇംപാക്ട് പ്രകടമാക്കി.

ആദ്യ കളിയിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ മാർക്കസ് അക്വിനയുടെയും മോളിനയുടെയുമൊക്കെ നീക്കങ്ങളും മെക്സിക്കോയെയും പോളണ്ടിനെയും വിറപ്പിച്ചിരുന്നു. നിക്കോളാസ് ഓട്ടമെൻഡി, ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമോരോ എന്നീ ഫുൾ ബായ്ക്കുകളുടെ മികവ് പോളണ്ടിനെതിരെ കാര്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

റോഡ്രിഗോ ഡി പോളും മക്കലിസ്റ്ററും ഫെർണാണ്ടെസും അടങ്ങുന്ന മധ്യനിര തൽക്കാലം സുസജ്ജമെന്നു കരുതാം. മികച്ച ടച്ചിലുള്ള മെസ്സി– ഡി മരിയ സഖ്യത്തിനൊപ്പം മുന്നേറ്റനിരയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ആരു വേണം? ലൗറ്റാരോ മാർട്ടിനസോ അതോ ആൽവാരെസോ? ഇനി സ്കലോനിക്കുതന്നെ തീരുമാനിക്കാം!

English Summary: Lionel Messi and Argentina; Much to Cherish for Football Fans