ഗോൾ നിഷേധം: ഫ്രാൻസ് പരാതി നൽകും

അൽ റയ്യാൻ∙ തുനീസിയ്ക്കെതിരെ ഫ്രാൻസ് 1–0ന് പരാജയപ്പെട്ട ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി മത്സരത്തിൽ ഇൻജറി ടൈമിന്റെ അവസാന മിനിറ്റിൽ അന്റോയ്ൻ ഗ്രീസ്മാൻ സ്കോർ ചെയ്ത ഗോൾ നിഷേധിച്ചതിനെതിരെ ഫിഫയ്ക്കു പരാതി നൽകുമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് സോക്കർ ഫെഡറേഷൻ. വിഎആർ പരിശോധനയിൽ ഗ്രീസ്മാൻ ഓഫ്സൈഡാണെന്ന് വിധിച്ച് ഗോൾ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary : France will complaint to FIFA over Griezmann disallowed Goal