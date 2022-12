അച്ഛനോടു വെറുപ്പ്, ജഴ്സിയിൽ ‘ഡിപായ്’ വേണ്ട; കത്തിമുന ഭീഷണി: കിങ് മെംഫിസ് റെഡി!

ഗോളടിക്കാനും ഗോളിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കാനും കഴിവുള്ള താരമാണ് നെതർലൻഡ്സിന്റെ മെംഫിസ് ഡിപായ്. കരുത്തനും അതിവേഗക്കാരനുമായ ഡച്ച് വിങ്ങർ. പരുക്കു കാരണം ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങി. ഖത്തറിനെതിരായ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഇലവനിൽ കളം നിറഞ്ഞു കളിച്ച മെംഫിസ് പ്രീ–ക്വാർട്ടറിൽ യു‌എസ്‌എയ്ക്കെതിരെ തിളങ്ങുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ടീമിന്റെ തുരുപ്പുചീട്ടായ മെംഫിസിനെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടങ്ങളിലേക്കു കരുതിവച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നോ പരിശീലകൻ ലൂയി വാൻ ഗാൽ? മുന്നേറ്റനിരയിലെ കുമ്പമുനയായ മെഫിസിനെ എതിർ ടീമുകൾക്കു മുന്നിൽ പൂർണമായും തുറന്നുകാട്ടാതിരിക്കുക എന്നതായിരുന്നോ ഇതുവരെ വാൻ ഗാലിന്റെ തന്ത്രം? മാ‍ഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിലെ കഷ്ടകാലത്തിനു ശേഷം ഒളിംപിക് ലിയോയിൽച്ചെന്ന് അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്തി ബാർസിലോന വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന അതേ മെംഫിസ്. അച്ഛനോടുള്ള വെറുപ്പു മൂലം സ്വന്തം പേരിൽനിന്നു ‘ഡിപായ്’ ഒഴിവാക്കിയെ മെംഫിസ്!

മത്സരങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം പിന്നിടുമ്പോൾ നെതർലൻഡ്സിന്റെ കടുത്ത ആരാധകർ ഈ ചോദ്യം പരസ്പരം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. ടോട്ടൽ ഫുട്‌ബോൾ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടും യൊഹാൻ ക്രൈഫ് എന്ന അതികായനുണ്ടായിട്ടും ഇതുവരെ നേടാനാകാതെ പോയ ലോകകപ്പ് കിരീടം തേടിയെത്തുന്ന വാൻ ഗാൾ യുഎസിനെതിരായ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ എന്തു തന്ത്രം പയറ്റും? ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തോൽവിയറിയാത്ത 5 ടീമുകളിൽ ഒന്ന് എന്ന തിളക്കത്തിലാണ് പ്രീ ക്വാർട്ടറിലേക്ക് ഓറഞ്ച് പടയുടെ മാർച്ച്. ബ്രസീലും അർജന്റീനയും സ്പെയിനും അടക്കമുള്ള വമ്പൻമാർ ഒരു മത്സരം വീതം തോറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട്, മൊറോക്കോ, ക്രൊയേഷ്യ എന്നിവരും തോൽക്കാതെ പിടിച്ചുനിന്നു. ഇവരെക്കൂടാതെ യുഎസും ഗ്രൂപ്പിൽ തോറ്റിട്ടില്ല. ശനിയാഴ്ചത്തെ ആദ്യ നോക്കൗട്ടിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ഈ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ തോൽവി ഒരു ടീമിനു പുറത്തേക്കുള്ള വഴി തുറക്കും.

നെതർലൻഡ്സ്– ഖത്തർ മത്സരത്തിനിടെ മെംഫിസ് (Jewel SAMAD / AFP)

∙ പൈതൃകത്തിന്റെ പിൻമുറക്കാർ

ആര്യൻ റോബനെപ്പോലൊരാൾ ഒഴിച്ചിട്ട ഓറഞ്ച് സിംഹാസനപദവിയിലേക്ക് പകരമൊരാളില്ല. ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടങ്ങളെക്കാർ ഒത്തൊരുമയുള്ള സംഘമാണ് നെതർലൻഡ്സ് എന്നും. 2018–ൽ റഷ്യയിൽ യോഗ്യത നേടാനാകാതെ പോയവർ ഇത്തവണ വീറോടെ ഗ്രൂപ്പ് ചാംപ്യന്മാരായി. പരിശീലകനായി മൂന്നാമൂഴത്തിൽ എത്തിയ വാൻ ഗാലിന്റെ കുശാഗ്രത ടീമിന്റെ ഈ പടയോട്ടത്തിലും പ്രകടമാണ്. പരിചയ സമ്പത്തും യുവത്വവും ചേർന്ന ഡച്ച് ടീമിന്റെ പ്രധാന കരുത്ത് യൂറോപ്പിൽ നന്നായി കളിക്കുന്ന താരങ്ങളാണ്. ഖത്തറിനെതിരെയും സെനഗലിനെതിരെയും ഒത്തിണക്കത്തിന്റെ വിജയമാണു നെതർലൻഡ്സ് നേടിയെടുത്തതും.

പ്രതിരോധത്തില്‍ നായകൻ വിർജിൽ വാൻഡെ‌യ്ക്ക്. ഫോമിൽ നേരിയ മങ്ങൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ സെന്റർ ബാക്ക് തന്നെയാണ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ നെടുംതൂൺ. ക്യാപ്റ്റൻ വിർജിലിന്റെ നായക മികവ്, അനുഭവസമ്പത്ത്, ശാന്ത പ്രകൃതം എന്നിവ പ്രീ–ക്വാർട്ടറിലും കരുത്താകും. കൂട്ടിന് ഏതൊരാക്രമണത്തെയും തടഞ്ഞിടാൻ ശേഷിയുള്ള വിങ്ങർമാരായ ഡിവ്രിജ്, ഡംഫ്രീസ് എന്നിവർ. മധ്യത്തിൽ അതിവേഗക്കാരൻ ഫ്രങ്കി ഡിയോങും പരിചയക്കാരായ ഡെയ്‌ലി ബ്ലിൻഡും ക്ലാസനും. 3 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 3 ഗോളുമായി മികച്ച ഫോമിലുള്ള യുവതാരം കോ‍ഡി ഗപ്കോ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ലോകകപ്പിൽ പന്തുതട്ടുന്നത്. ഈ കൂട്ടത്തിലേക്കാണു, മുന്നേറ്റത്തിൽ തീപടർത്താൻ മെംഫിസ് ഡിപായ് കൂടി എത്തുന്നത്. ഈ ‘ഓറഞ്ച് പടയെ’ ചെറുക്കാൻ എളുപ്പമാകില്ല.

∙ മെംഫിസ് മാജിക്

ചിത്രം– കടപ്പാട്: Twitter/Memphis Depay

മുഴുവൻ സമയവും കളിച്ച മത്സരത്തിൽ ഖത്തറിനെതിരെ നെതർലൻഡ്സ് നേടിയ 2 ഗോളുകളിലും മെംഫിസിന്റെ കയ്യൊപ്പുണ്ട്. ഗാക്‌പോയുടെ ഗോളിലേക്കുള്ള ബിൽഡ്-അപ്പിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് ഫ്രെങ്കി ഡിയോങ്ങിന്റെ റീബൗണ്ടിലേക്ക് നയിച്ച ഷോട്ടും മെംഫിസ് വകയായിരുന്നു. ഫിറ്റ്‌നസ് പ്രശ്‌നങ്ങൾ അലട്ടിയിരുന്ന മെംഫിസ്, മാർട്ടൻ ഡി–റൂൺ, മാറ്റിസ് ഡിലിറ്റ് എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ റിസ്ക് ഇലവനാണ് ഖത്തറിനെതിരെ വാൻ ഗാൾ പരിക്ഷിച്ചത്. ‘‘ മെംഫിസ് കളിക്കുന്നു എന്നതാണ് വ്യത്യാസം. ആ രണ്ടു ഗോളുകളിലും അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മെംഫിസിനെ ക്രമേണ ഗെയിമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ’’–ഖത്തിനെതിരെയുള്ള മത്സര ശേഷം വാൻ ഗാൾ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ബാർസിലോനയ്ക്കു വേണ്ടി കളിക്കുന്ന മെംഫിസ്, നെതർലൻഡ്സ് ദേശീയ ടീമിനായി ഇതുവരെ 42 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രീ–ക്വാർട്ടറിൽ യുഎസ്‌എയ്ക്കെതിരെ ‘മെംഫിസിന്റെ മാജിക്’ സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകർ കരുതുന്നത്.

∙ പിഎസ്‌വി, യുണൈറ്റഡ്

വാൻ ഗാലും മെംഫിസ് ഡിപായും തമ്മിവുള്ള ബന്ധം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം പൊട്ടിമുളച്ചതല്ല. 2015ൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ പരിശീലകനായിരുന്നപ്പോൾ വാൻ ഗാൾ അന്ന് മെംഫിസിനെ ക്ലബ്ബിലെത്തിച്ചിരുന്നു. 2012– 14 കാലഘട്ടത്തിൽ, നെതർലൻഡ്സ് പരിശീലകനായുള്ള രണ്ടാമൂഴത്തിലാണു മെംഫിസിനെ വാൻ ഗാൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. പിന്നീട് നെതർലൻഡ്സിനായി പലപ്പോഴും വാൻഗാലിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് മെംഫിസ് കളി എത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

ചിത്രം– കടപ്പാട്: Twitter/Memphis Depay

2011ലെ യൂറോ അണ്ടർ 17 ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ജേതാക്കളായ ഡച്ച് ടീമിൽ കളിച്ച മെംഫിസ് ഡച്ച് ക്ലബ് പിഎസ്‌വി ഐന്തോവനിൽ നിന്നാണു മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിലെത്തിയത്. ഡച്ച് ക്ലബ്ബിനായി 124 കളിയിൽ 50 ഗോൾ നേടി. 2013–ൽ വാൻ ഗാലിനു കീഴിൽ നെതർലൻഡ്സ് ദേശീയ ടീമിൽ അരങ്ങേറിയ മെംഫിസ് പിന്നാലെ നടന്ന 2014ലെ ബ്രസീൽ ലോകകപ്പിലാണ് ആദ്യമായി ഓറഞ്ച് നിറമണിഞ്ഞത്. സ്വന്തം നാട്ടിലെ ക്ലബായ സ്പാർട്ട റോട്ടർഡാമിൽ 9–ാം വയസിൽ ചേർന്ന ഡിപായ് മൂന്നു വർഷത്തിനു ശേഷം പിഎസ്‌വിയിലെത്തി. റോട്ടർഡാമിലെ തെരുവുകളിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നശിക്കുമായിരുന്ന ഡിപായ്‌യുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വഴിത്തിരിവായിരുന്നു പിഎസ്‌വിയിലെത്തിയത്.

∙ മെംഫിസ് മാത്രം, ഡിപായ് അല്ല!

മെംഫിസ് എന്ന പേരു മാത്രം ജഴ്സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന താരം അമ്മയുമായി വഴക്കിട്ടു പിരിഞ്ഞ ഘാനക്കാരൻ അച്ഛനോടുള്ള രോഷം മൂലമാണ് ഡിപായ് എന്ന പേര് ഉപേക്ഷിച്ചത്. തനിക്കു 3 വയസ്സു മാത്രമുള്ളപ്പോൾ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞ അച്ഛനോട് അത്ര വേഗം പൊറുക്കാനാകില്ലല്ലോ മെംഫിസിന്.അച്ഛൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതോടെ മറ്റൊരു ബന്ധുവിനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ അമ്മ നിർബന്ധിതയായി. ഇതോടെ 11 കുട്ടികൾ അടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ മെംഫിസ് നിർബന്ധിതനായി.

ബാർസിലോന ജഴ്സിയിൽ ജെറാദ് പീക്കേയും, മെംഫിസും– ചിത്രം– കടപ്പാട്: Twitter/Memphis Depay

ജനിച്ചു വളർന്നത് നെതർലൻഡ്സിലാണെങ്കിലും ഘാനക്കാരനായ അച്ഛന്റെ പേരിൽ പുതിയ വീട്ടിൽ മെംഫിസ് വംശീയമായി അധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു, പരിഹസിക്കപ്പെട്ടു, പുതിയ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കത്തിനമുനയിൽനിർത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്ത കുട്ടിക്കാലത്തെപ്പറ്റി മുൻപു മെംഫിസ് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിക്കാലത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഓർമകളിൽനിന്നെല്ലാം രക്ഷ നേടാൻ മെംഫിസിനു കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നുമാത്രം, ഫുട്ബോൾ!

∙ മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ മോശം കാലത്തിൽനിന്ന് പാഠം

പിഎസ്‌വിയിൽനിന്ന് വിങ്ങറുടെ റോളിൽ ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെയെത്തിയ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ പക്ഷേ, മെംഫിസിനെ കാത്തിരുന്നത് കഷ്ടകാലമാണ്. 2 വർഷത്തിനിടെ കളത്തിലിറങ്ങിയത് 33 മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രം. ലൈനപ്പുമായി ചേർന്നു പോകാനാകാതെ വരികയും മത്സരങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തതോടെ ഏറെ വിഷമമേറിയ ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് മെംഫിസ് എത്തി. താരപ്പകിട്ടു കുറഞ്ഞ, താരതമ്യേന ചെറിയ ക്ലബിലേക്കു മാറുക, മുഖ്യധാരയിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക, കളിക്കുക, കളിച്ചു തെളിയുക.

ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് ഒളിപിക് ലിയോ. ഒപ്പിട്ടത് നാലര വർഷത്തെ കരാർ. ഇതിനിടെ 139 കളിയിൽ നേടിയത് 63 ഗോൾ. 2020ൽ തുടർച്ചയായ 6 ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ സ്കോർ ചെയ്തു റെക്കോർഡ് നേടിയതോടെ ഫ്രാൻസിനു പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും മെംഫിസിന്റെ യശസ്സ് ഉയർന്നു. കരാർ അവസാനിച്ചതിനു പിന്നാലെ 2021ൽ ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫറിൽ ബാർസിലോനയിലേക്ക് മെംഫിസിന്റെ കൂടുമാറ്റം. 4.5 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനും കഠിനാധ്വാനത്തിനുമൊടുവിൽ വീണ്ടും ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ. ലിയോയിലെ അന്തരീക്ഷമാണ് തന്റെ തിരിച്ചുവരവിനു വഴിയൊരുക്കിയതെന്നു ഡിപായ്തന്നെ മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഈ യാത്രയ്ക്കിടെ പ്രതിഭാസമ്പന്നനായ വിങ്ങറിൽനിന്ന് ഗോളടിക്കുന്ന ഒന്നാംതരം സെന്റർഫോർവേഡായി മെംഫിസ് പരിണമിച്ചു. നെതർലൻഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ആശ്രയിക്കുന്ന താരമായും. ഈ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലും സമാനമായൊരു കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷമാണു മെംഫിസ് വീണ്ടും ഫുൾടൈമറുടെ റോളിലെത്തുക. പതുങ്ങി നിന്ന ശേഷം ശൗര്യത്തിലേക്കുയരുന്ന മെംഫിസിന്റെ പഴയ ചരിത്രത്തിന്റെ പുനരാവിഷ്കരണം നോക്കൗട്ടിൽ കാണാമോ...? കാണാം എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് നെതർലൻഡ്സ്.

∙ ഗ്രൂപ്പ് ചാംപ്യന്മാർ

ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പുറത്തായിട്ടില്ല എന്ന റെക്കോർഡ് കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചാണ് നെതർലൻഡസ് ഖത്തറിൽ മുന്നേറുന്നത്. ആദ്യ 2 മത്സരത്തിൽ കണ്ടതിനെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം മൂന്നാം അങ്കത്തിൽ‌ കണ്ടു. ഖത്തറിൽ കിരീടം തനിക്ക് വേണം എന്നാണ് ഡച്ച് ടീമിന്റെ പ്രഖ്യാപന സമയത്ത് പരിശീലകൻ വാൻഗാൾ പറഞ്ഞത്. 3 തവണ ഫൈനലിലെത്തിയിട്ടും ലോക ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടാൻ നെതർലൻഡ്സിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 2014–ൽ ടീമിനെ സെമിയിൽ എത്തിച്ച വാൻ ഗാളിന്റെ അനുഭവ സമ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് ഡച്ച് പട ഇത്തവണയും പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നത്. 1974, 1978, 2010 വർഷങ്ങളിൽ ഫൈനലിൽ പൊരുതി തോറ്റ അവർ ഇത്തവണ ആ നിരാശ മറികടക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ യോഗ്യത നേടാൻ കഴിയാതെ പോയതിന്റെ നിരാശയും കിരീട നേട്ടത്തോടെ മാറ്റുക എന്ന ഉദേശവും ഇത്തവണയുണ്ട്.

