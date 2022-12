സാവോ പോളോ ∙ അർബുദരോഗബാധിതനായ ബ്രസീൽ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം പെലെ ഇപ്പോൾ സാന്ത്വന ചികിൽസയിലാണെന്നു റിപ്പോർട്ട്. വൻകുടലിൽ കാൻസർ ബാധിതനായിരുന്ന എൺപത്തിരണ്ടുകാരൻ പെലെയ്ക്കു കീമോതെറപ്പി ചികിൽസ നിർത്തി. ഇപ്പോൾ വേദന കുറയ്ക്കുന്നതിനായി സാന്ത്വനചികിൽസയാണു പെലെയ്ക്കു നൽകുന്നതെന്നും ഫോൽഹ ഡി സാവോ പോളോ ദിനപത്രം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു.

English Summary : Football legend Pele was admitted to the palliative care