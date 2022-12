ഓക്കേ, ഫൈൻ! എംബപെയ്ക്കു പിഴ

ദോഹ∙ ലോകകപ്പിൽ ഇതിനകം 2 തവണ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച് ആയിട്ടും കിലിയൻ എംബപെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിന് ഫ്രഞ്ച് സോക്കർ ഫെഡേറേഷനു മേൽ പിഴ ചുമത്തിയാൽ താൻ അടയ്ക്കാമെന്ന് താരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രീക്വാർട്ടറിൽ ഇരട്ടഗോളുകളോടെ ഫ്രാൻസിനെ ക്വാർട്ടറിലെത്തിച്ച പ്രകടനത്തിനു ശേഷവും എംബപെ നിലപാടു മാറ്റിയില്ല. മദ്യവിരുദ്ധ നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായി, ഫിഫയുടെ സ്പോണസർമാരിൽ ഒന്നായ മദ്യക്കമ്പനിയുടെ പേരു മറച്ചാണ് എംബപെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്നത്.

English Summary : Kylian Mbappe penalised for refusing to speak to media