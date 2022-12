ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വീട്ടിൽ സായുധരായ മോഷ്ടാക്കൾ; ലോകകപ്പ് മതിയാക്കി റഹിം സ്റ്റെർലിങ് മടങ്ങി

ദോഹ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വീട്ടിൽ സായുധരായ മോഷ്ടാക്കൾ കയറിയതിനെത്തുടർന്ന് സ്ട്രൈക്കർ റഹിം സ്റ്റെർലിങ് നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങി. സെനഗലിനെതിരായ പ്രീക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിൽ താരം കളിച്ചിരുന്നില്ല. സ്റ്റെർലിങ് മടങ്ങിയെത്തുമോയെന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തതയില്ല.സ്റ്റെർലിങ്ങിന്റെ ഭാര്യയും 3 കുട്ടികളും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചേരേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്നും അതിനാലാണ് സ്റ്റെർലിങ് പോയതെന്നും ഇംഗ്ലണ്ട് കോച്ച് ഗാരത് സൗത്ത്ഗേറ്റ് പറ‍ഞ്ഞു.

English Summary : Raheem Sterling returned to England after Break-in at family home