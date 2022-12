എല്ലാവരും കളിച്ചു; ചരിത്രം രചിച്ച് ടിറ്റെ

ദോഹ∙ ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്കെതിരായ പ്രീക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം നമ്പർ ഗോൾകീപ്പറായ അലിസൺ ബെക്കറിനു പകരം മൂന്നാം നമ്പർ ഗോൾകീപ്പറായ വെവേർട്ടൺ പെരേരയെ ഇറക്കിയതിലൂടെ ടിറ്റെ കുറിച്ചത് ചരിത്രം. ഒരു ടീമിലെ എല്ലാ കളിക്കാരെയും ലോകകപ്പിൽ പരീക്ഷിക്കുന്ന ആദ്യ ടീമായി ബ്രസീൽ. ബ്രസീൽ ടീമിൽ ആകെയുള്ളത് 26 താരങ്ങളാണ്.

ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിന്റെ 80–ാം മിനിറ്റിൽ 4–1നു ബ്രസീൽ മുന്നിട്ടുനിൽക്കെയാണ് ടിറ്റെ അലിസൺ ബെക്കറിനു പകരം വെവേർട്ടണിനെ ഇറക്കിയത്. ബ്രസീലിയൻ ക്ലബ് പാൽമിറാസിന്റെ ഗോൾകീപ്പറാണ് 34 വയസ്സുകാരനായ വെവേർട്ടൺ. കാമറൂണിനെതിരായ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ടിറ്റെ 9 മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ടീം ഇറക്കിയത്.

English Summary : Brazilian coach Tite created history by playing full members of the squad in World Cup