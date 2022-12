ഗോളടിക്കാനും ഗോളടിപ്പിക്കാനും ഗാവി പഠിച്ചു. എന്നാൽ ഷൂ ലേസ് കെട്ടാൻ മാത്രം പഠിച്ചില്ല ! സ്പെയിനിന്റെ പതിനെട്ടുകാരൻ മിഡ്ഫീൽഡർ ഗാവിയുടെ ബൂട്ട് ലേസ് മത്സരങ്ങൾക്കിടെ അഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് എന്താണു സംഗതിയെന്നു പലരും അന്വേഷിച്ചത്. മത്സരത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ ബൂട്ടിന്റെ ലേസ് കെട്ടിയ നിലയിലാണെങ്കിലും മത്സരം തുടങ്ങിക്കഴി‍ഞ്ഞാൽ ലേസ് താനെ അഴിയും.

ഗാവി അതറിയാതെ കളി തുടരും. ചെറുപ്പം മുതൽ ഗാവിയുടെ ബൂട്ട് ലേസിന് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നു സ്പാനിഷ് ക്ലബ് ബാർസിലോനയുടെ പരിശീലകൻ ചാവി പറയുന്നു. ഗാവിക്കു ബൂട്ട് ലേസ് കെട്ടാനറിയാത്തതാണ് ഇതിനു കാരണമായി ചാവി പറയുന്നത്. ലേസ് കെട്ടാതെ കളിച്ചു പരിശീലിച്ച ഗാവിക്ക് പിന്നീട് അതു ശീലമായി.

