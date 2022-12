ദോഹ ∙ ലൂക്ക മോഡ്രിച്ചിനെയും കൂട്ടുകാരെയും ഇനി ലോകം ഭയക്കും! ജയന്റ് കില്ലർമാരായ ഈ സംഘം ഏറ്റവുമൊടുവിൽ വീഴ്ത്തിയതു ലോകകപ്പിലെ ഫേവറിറ്റുകൾ എന്ന പദവിയുമായെത്തിയ ബ്രസീലിനെ! നിശ്ചിത സമയത്തും പിന്നീട് എക്സ്ട്രാ ടൈമിലും ബ്രസീലിന്റെ ആക്രമണത്തിരമാലകൾക്കു മുന്നിൽ നെഞ്ചുവിരിച്ചു നിന്ന് പ്രതിരോധിച്ച, ഒരു ഗോളിനു പിന്നിലായപ്പോൾ സർവ ഞരമ്പുകളിലും പോരാട്ടവീര്യം ആവാഹിച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കകം തിരിച്ചടിച്ച ക്രൊയേഷ്യ ഇതാ ഷൂട്ടൗട്ടിലെ രാജാക്കൻമാരായി തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ സെമിഫൈനലിലേക്ക്. അടിമുടി ആവേശഭരിതമായ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ 4–2നാണ് ക്രൊയേഷ്യയെന്ന കുഞ്ഞുരാജ്യം ലോകഫുട്ബോളിലെ വൻമരമായ ബ്രസീലിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ അരിഞ്ഞുവീഴ്ത്തിയത്. നേരത്തേ, ഗോൾരഹിതമായ നിശ്ചിതസമയത്തിനും 1–1നു പിരിഞ്ഞ എക്സ്ട്രാ ടൈമിനും ശേഷമായിരുന്നു ഷൂട്ടൗട്ട്. എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇൻജറി ടൈമിൽ (105+1 മിനിറ്റ്) നെയ്മാർ, രണ്ടാം പകുതിയിൽ (117–ാം മിനിറ്റ്) ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കായി പകരക്കാരൻ ബ്രൂണോ പെറ്റ്കോവിച്ച് എന്നിവരാണ് ഗോൾ നേടിയത്.

ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ക്രൊയേഷ്യൻ ഗോൾകീപ്പർ ഡൊമിനിക് ലിവകോവിച്ചിന്റെ മികവിനു മുന്നിലാണ് ബ്രസീൽ മുട്ടുമടക്കിയത്. പ്രീക്വാർട്ടറിലെ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ജപ്പാനെതിരെയും ലിവകോവിച്ച് ക്രൊയേഷ്യയുടെ രക്ഷകനായിരുന്നു. നിക്കോള വ്‌ലാസിച്ച്, ലോവ്‌റോ മായർ, ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച്, മിസ്‌ലാവ് ഓർസിച്ച് എന്നിവർ ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കായും കാസെമിറോ, പെഡ്രോ എന്നിവർ ബ്രസീലിനായും ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ലക്ഷ്യം നേടി. റോഡ്രിഗോ, മാർക്വിഞ്ഞോസ് എന്നിവരാണ് ബ്രസീലിന്റെ കിക്കുകൾ പാഴാക്കിയത്. റോഡ്രിഗോയുടെ കിക്ക് ക്രൊയേഷ്യൻ ഗോൾകീപ്പർ തടഞ്ഞപ്പോൾ മാർക്വിഞ്ഞോസിന്റെ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിൽത്തട്ടി പുറത്തുപോയി.

ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങളും ഗോൾഷോട്ടുകളും ലഭിച്ചിട്ടും ഫിനിഷിങ്ങിലെ പോരായ്മ മൂലം അവയിൽ പലതും ലക്ഷ്യം തെറ്റിയതിനു വലിയ വിലയാണ് കോച്ച് ടിറ്റെയും ബ്രസീൽ ടീമും നൽകേണ്ടി വന്നത്. അവരുടെ 21 ഗോൾ ഷോട്ടുകളിൽ 11 എണ്ണം ഓൺ ടാർഗറ്റായെങ്കിലും ലിവകോവിച്ച് എന്ന ഗോൾകീപ്പറുടെ പ്രതിരോധം ഭേദിക്കാൻ ഒരു തവണ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. സഹതാരത്തിന്റെ കാലിൽത്തട്ടി ഗോളിലേക്കു വന്നതടക്കം 11 സേവുകളാണ് ലിവകോവിച്ച് നേടത്തിയത്.

സ്വന്തം പാതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പന്ത് പെഡ്രോയ്ക്കും റോഡ്രിഗോയ്ക്കും കൊടുത്തും വാങ്ങിയും നർത്തകന്റെ ചലനങ്ങളോടെ എതിർ ബോക്സിലേക്കുള്ള നെയ്മാറുടെ മുന്നേറ്റമാണ് എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ ബ്രസീലിന്റെ ഗോളായത്. ബോക്സിനകത്ത് ഡിഫൻഡർമാരെ വെട്ടിച്ചുകയറി, അതിസൂക്ഷ്മമായ കോണളവിൽ നിന്ന് നെയ്മാറിന്റെ വലംകാലിൽനിന്ന് അളന്നുമുറിച്ചതു പോലെ പാഞ്ഞ ഷോട്ട് ഗോൾവലയുടെ മേൽക്കൂരയിൽ (1–0).

ഇടതു വിങ്ങിലൂടെ പറന്നുകയറിയ മി‌സ്‌ലാവ് ഓർസിച്ച് ബ്രസീൽ ബോക്സിന്റെ വക്കിൽ വച്ച് പന്ത് ബോക്സിനു മുന്നിലേക്കു മറിച്ചു കൊടുത്തു. ഇടംകാൽ കൊണ്ട് ബ്രൂണോ പെറ്റ്കോവിച്ച് തൊടുത്ത ഷോട്ട് മാർക്വിഞ്ഞോസിന്റെ ദേഹത്തു തട്ടി വലയിൽ കയറുമ്പോൾ ബ്രസീൽ ഗോൾ കീപ്പർ അലിസൺ നിസ്സഹായനായി. (1–1)

എക്സ്ട്രാ ടൈം തീരാൻ 3 മിനിറ്റ് മാത്രം ശേഷിക്കെ ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കായി ബ്രൂണോ പെറ്റ്കോവിച്ച് നേടിയ സമനില ഗോളാണ് മത്സരത്തിന്റെ ഗതിമാറ്റിയത്. എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ നെയ്മാർ ബ്രസീലിനായി ഗോൾ നേടിയെങ്കിലും മത്സരം വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ക്രൊയേഷ്യ തിരിച്ചാക്രമിച്ചു. ഒപ്പം ബ്രസീലിനെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടാൻ അനുവദിക്കാത്ത തരത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ഗോൾ കൂടി നേടി മത്സരം സ്വന്തമാക്കാനായി ബ്രസീൽ ശ്രമം തുടങ്ങിയതോടെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലേക്ക് ക്രൊയേഷ്യ ശൈലി മാറ്റി. ബ്രൂണോ പെറ്റ്കോവിച്ചിലൂടെ സമനില ഗോളും വന്നു. ഇതാണു മത്സരം ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്കു നീട്ടിയത്.

ഡൊമിനിക് ലിവകോവിച്ച്

ഗോൾകീപ്പർ

ക്ലബ്: ഡൈനാമോ സാഗ്രെബ്

പ്രായം: 27

മത്സരത്തിലുടനീളം ബ്രസീലിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ പ്രതിരോധിച്ച ക്രൊയേഷ്യൻ ഗോൾകീപ്പർ ഡൊമിനിക് ലിവകോവിച്ചാണ് കളിയിലെ മിന്നും താരം. നിശ്ചിത സമയത്തും എക്സ്ട്രാ ടൈമിലുമായി ബ്രസീലിയൻ താരങ്ങളുടെ 11 ഷോട്ടുകൾ പ്രതിരോധിച്ച ലിവകോവിച്ച് ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ഒരു കിക്കും തടഞ്ഞു. ബ്രസീലിയൻ സൂപ്പർതാരം നെയ്മാറിന്റെ ഗോളെന്നുറപ്പിച്ച 4 ഗോൾഷോട്ടുകളാണു ലിവകോവിച്ച് നിഷ്ഫലമാക്കിയത്. 2017ലാണ് ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കായി അരങ്ങേറുന്നത്. ഷൂട്ടൗട്ട് വരെയെത്തിയ ജപ്പാനെതിരായ പ്രീക്വാർട്ടറിലും 3 കിക്കുകൾ തടഞ്ഞിരുന്നു. ഇതുവരെ 38 രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറടി രണ്ടിഞ്ചുകാരനായ ലിവകോവിച്ച്.

ക്രൊയേഷ്യ; വയസ്സ് 31

ക്രൊയേഷ്യയിലെ ജനസംഖ്യ ഏതാണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലേതിനു സമമാണ്– 42 ലക്ഷം. ഫുട്ബോൾ മികവിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിനും ഇന്ത്യയ്ക്കുമൊക്കെ ഒട്ടേറെ പടവുകൾ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞുരാജ്യം തുടരെ രണ്ടാം തവണയാണ് ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ സെമിഫൈനലാണിത്.

1991 ജൂൺ 25ന് യുഗോസ്‌ലാവ്യയിൽ നിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ക്രൊയേഷ്യ 31 വർഷത്തിനിടെയാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി 7 വർഷത്തിനു ശേഷം 1998 ഫ്രാൻസ് ലോകകപ്പിൽ നവാഗതരായി. ചുവപ്പും വെള്ളയും ചതുരങ്ങൾ ചെസ് കളത്തിലെന്നതുപോലെ കണ്ണികൾ തീർത്ത മനോഹരമായ കുപ്പായത്തിൽ ക്രൊയേഷ്യ ഇറങ്ങി.

സെമിഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസിനോട് 2–1ന് തോറ്റെങ്കിലും ഫുട്ബോൾ ഭൂപടത്തിൽ തങ്ങളുടേതായ സ്ഥാനം അന്നുമുതൽ ക്രൊയേഷ്യ നേടിയെടുത്തു. ആ ലോകകപ്പിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയാണ് നവാഗതർ തിരികെപ്പോയത്.

English Summary: Brazil head home as Dominik Livakovic shines yet again