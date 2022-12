‘ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇല്ലെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു: ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ വെറുതേ വിടൂ’

ദോഹ∙ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരായ പ്രീക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തിനാൽ ക്യാപ്റ്റൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ടീം ക്യാംപ് വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പോർച്ചുഗൽ പരിശീലകൻ ഫെർണാണ്ടോ സാന്റോസ്. ‘ടീമിൽ നിന്നു പുറത്തു പോകണമെന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഇതുവരെയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ വെറുതേ വിടൂ.

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ രാജ്യത്തിനും ഫുട്ബോളിനുമായി നൽകിയ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കൂ’– സാന്റോസ് പറഞ്ഞു. മത്സരദിവസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നെന്നും ആദ്യ ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് താരത്തിനെ അറിയിച്ചിരുന്നെന്നും സാന്റോസ് പറഞ്ഞു. ടീം അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം പരിശീലിക്കാനും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ടീമിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും സാന്റോസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഇലവനിൽ നിന്നു ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ മാറ്റി നിർത്തിയതിൽ കടുത്ത വിമർശനമാണ് ആരാധകരിൽ നിന്നുയർന്നത്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ ടീം തഴയുകയാണെന്ന മട്ടിൽ സഹോദരിയുടെ പക്കൽ നിന്നും പ്രചാരണം നടന്നിരുന്നു.

English Summary: Time to leave Cristiano Ronaldo alone, says Portugal boss Fernando Santos