കാനറികളെയും വീഴ്ത്തി; മിന്നും താരമായി ക്രൊയേഷ്യയുടെ ഡൊമിനിക് ലിവകോവിച്ച്

മുഴുവൻ സമയവും അധിക സമയവും പിന്നിട്ട് ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്കു നീണ്ടപ്പോഴെ ബ്രസീലിന്റെ വിധി കുറിക്കപ്പെട്ടോ? അങ്ങനെ വേണം കരുതാൻ. മുൻപ് ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്കു നീണ്ട നാലു ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായ ബ്രസീൽ അവസാന മൂന്നു മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച ചരിത്രമാണുള്ളത്. എന്നാൽ ‌തുടർച്ചയായ മത്സരങ്ങളിൽ അത്യുജ്വല സേവുകൾ നടത്തി മികച്ച ഫോമിലുള്ള ക്രൊയേഷ്യൻ ഗോൾകീപ്പർ ഡൊമിനിക്ക് ലിവാക്കോവിച്ച് ഗോൾവലയ്ക്കു മുന്നിൽ നിൽക്കെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് ബ്രസീൽ താരങ്ങൾ ഷൂട്ടൗട്ടിന് ഇറങ്ങിയത്.

ആദ്യ കിക്കെടുത്ത റോഡ്രിഗോയുടെ ഷോട്ട് ക്രൊയേഷ്യൻ ഗോൾകീപ്പർ ഡൊമിനിക്ക് ലിവാക്കോവിച്ച് തടുത്തിട്ടതോടെ കാനറിപ്പടയുടെ ആത്മവിശ്വാസം പൂർണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നു പിന്നീടുള്ള അവരുടെ ശരീരഭാഷതന്നെ സാക്ഷ്യം. ക്രൊയേഷ്യൻ താരങ്ങളുടെ നാലു ഷോട്ടും ലക്ഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ ബ്രസീലിന്റെ നാലാം കിക്കെടുത്ത മാർക്വീഞ്ഞോസിന്റെ ഷോട്ടും പോസ്റ്റിൽ തട്ടി തെറിച്ചു. ഇരുപതു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് അന്ത്യംകുറിച്ച് വീണ്ടുമൊരു ലോകകപ്പ് എന്ന കാനറിപ്പടയുടെ സ്വപ്നമാണ് അതോടെ അസ്തമിച്ചത്.

ബ്രസീലിനെതിരായ പെനൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിനിടെ ക്രൊയേഷ്യ താരങ്ങൾ. Photo: Twitter@CroatiaFootballTeam

ജപ്പാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ മൂന്നു പെനാൽറ്റി ഷോട്ടുകൾ തടുത്തതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ലിവകോവിച്ച് ബ്രസീലിനെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ഗോൾവല ലക്ഷ്യമാക്കി ബ്രിസീൽ തൊടുത്ത 21 ഷോട്ടുകളിൽ 11 എണ്ണം ഓൺ ടാർഗറ്റായിരുന്നുവെങ്കിലും ലിവകോവിച്ചിന്റെ പ്രതിരോധം തകർക്കാൻ ഒരു തവണ മാത്രമേ കാനറിപ്പടയ്ക്കു സാധിച്ചുള്ളു.

ബ്രസീൽ താരങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റം തടയുന്ന ക്രൊയേഷ്യ ഗോളി ഡൊമിനിക് ലിവാകോവിച്. Photo: Twitter@CroatiaFootballTeam

നെയ്മാറിന്റെ നാലു ഷോട്ടുകൾ തടുത്ത ലിവകോവിച്ച്, ലൂക്കാസ് പക്വേറ്റയുടെ രണ്ടു ഷോട്ടുകളും വിനീസ്യൂസ് ജൂനിയർ, ആന്റണി എന്നിവരുടെ ഓരോ ഷോട്ടും തടുത്തു. ലോകകപ്പിൽ ബ്രസീലിനെതിരെ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം സേവുകൾ നടത്തുന്ന ക്രൊയേഷ്യൻ ഗോൾകീപ്പറും ലിവകോവിച്ചാണ്.

പെനൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിനിടെ ഡൊമിനിക് ലിവകോവിച്. Photo: Twitter@CroatiaFootballTeam

ബ്രസീലിനെതിരായ ജയത്തോടെ, ലോകകപ്പിൽ ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്കു നീണ്ട മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പോലും തോൽവിയറിയാത്ത ടീമെന്ന ജർമനിയുടെ റെക്കോഡിനൊപ്പമാണ് ക്രൊയേഷ്യ. ഇരു ടീമുകളും നാലു മത്സരങ്ങൾ വീതമാണ് ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ജയിച്ചത്. ലോകകപ്പിൽ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ഏറ്റവുമധികം സ്പോട് കിക്കുകൾ തടുത്തിട്ടതിന്റെ റെക്കോഡിനൊപ്പമാണ് ഡൊമിനിക്ക് ലിവാക്കോവിച്ച് – 4.

ഡൊമിനിക് ലിവകോവിച് മികച്ച താരത്തിനുള്ള ട്രോഫിയുമായി. Photo: Twitter@CroatiaFootballTeam

ജപ്പാനെതിരെ ഷൂട്ടൗട്ടില്‍ മൂന്ന് കിക്കുകള്‍ തടുത്ത ലിവകോവിച്ച്, ലോകകപ്പിൽ ഒരു മത്സരത്തിലെ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ മൂന്നു സ്പോട് കിക്കുകൾ തടുത്ത ക്രൊയേഷ്യന്‍ ഗോളി സുബാസിച്ച് (2018 ലോകകപ്പിൽ ഡെൻമാർക്കിനെതിരെ), പോർച്ചുഗലിന്റെ റിക്കാർഡോ (2006 ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ) എന്നിവരുടെ റെക്കോഡിനൊപ്പമെത്തി.

ബ്രസീലിനെ കീഴടക്കിയ ക്രൊയേഷ്യ താരങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദം. Photo: Twitter@CroatiaFootballTeam പെനൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിനിടെ ഡൊമിനിക് ലിവകോവിച്. Photo: Twitter@CroatiaFootballTeam

English Summary: Croatia eliminate Brazil on penalty kicks with more Livakovic heroics