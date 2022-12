കണ്ണീരുണങ്ങാതെ ബ്രസീൽ

എജ്യുക്കേഷൻ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നെയ്മാർ കണ്ണീരൊഴുക്കിയപ്പോൾ അതിലെ ഓരോ തുള്ളിയും പതിച്ചത് സങ്കടക്കനലിൽ തപിക്കുന്നൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ്. ഒരായുസ്സിലേക്കു കരുതിവച്ചിരുന്ന സ്വപ്നമാണ് ആ മൈതാനത്തു തകർന്നു വീണത്. ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ക്രൊയേഷ്യയോടു തോറ്റതിനു പിന്നാലെ ബ്രസീൽ ടീമിലെ ഓരോ താരവും പൊട്ടിക്കരയുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തെ 2 കോടി മുഖങ്ങളിൽ ആദ്യം തെളിഞ്ഞത് ഞെട്ടലും അമ്പരപ്പുമായിരുന്നു. പിന്നാലെ സഹിക്കാനാകാത്ത സങ്കടവും. ഇങ്ങനെയൊരു തിരിച്ചടി ബ്രസീൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.

വിമാനങ്ങളിലും റസ്റ്ററന്റുകളിലും വാച്ച് പാർട്ടികളിലും ബിഗ് സ്ക്രീനുകളുടെ മുന്നിലുമൊക്കെ ബ്രസീലിന്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ കാത്തിരുന്നവർ നിശ്ശബ്ദമായി കരയുകയായിരുന്നു. എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ നെയ്മാറിന്റെ മാസ്മരിക ഗോളിലൂടെ ബ്രസീൽ വിജയത്തിനരികിലെത്തിയപ്പോൾ അത്യാഹ്ലാദം അണപൊട്ടാനാ‍യി കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ, വെറും 3 മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ബ്രൂണോ പെറ്റ്കോവിച്ചിന്റെ ഗോൾ ക്രൊയേഷ്യയെ മത്സരത്തിലേക്കു തിരികെക്കൊണ്ടുവന്നതോടെ എല്ലാം മാറി. ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ഡൊമിനിക് ലിവകോവിച്ച് എന്ന ക്രൊയേഷ്യൻ ഹീറോയുടെ മുന്നിൽ ബ്രസീൽ മുട്ടുകുത്തി.

English Summary : Brazil fans still can't believe there shock defeat