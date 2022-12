ദോഹ∙ ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പോർച്ചുഗൽ തോറ്റതോടെ ടീം മാനേജ്മെന്റിനും പരിശീലകനുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പങ്കാളി ജോർജിന റോഡ്രിഗസ്. മൊറോക്കോയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ റൊണാൾഡോയെ പരിശീലകൻ ഫെർണാണ്ടോ സാന്റോസ് ബെഞ്ചിലിരുത്തിയതാണ് ജോർജിനയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. മൊറോക്കോയോട് ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് പോർച്ചുഗൽ തോറ്റത്.

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരായ പ്രീക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിലും റൊണാൾ‍ഡോയെ പോർ‌ച്ചുഗൽ ബെഞ്ചിലിരുത്തിയിരുന്നു. ക്വാർട്ടറിൽ തോറ്റതോടെ പോർച്ചുഗൽ ടീമിനെതിരെ സൂപ്പർ താരത്തിന്റെ ആരാധകരും വിമർശനവുമായെത്തി. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും സമയം വൈകിയിരുന്നുവെന്ന് ജോർജിന ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.

‘‘നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തും പരിശീലകനുമായിരുന്നയാള്‍ ഇന്നു തെറ്റായ തീരുമാനമാണെടുത്തത്. നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കളി എങ്ങനെയാണു മാറുന്നതെന്ന് അയാൾ പലവട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തവണ വൈകിപ്പോയി. ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരനെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തമായ ആയുധത്തെ നിങ്ങൾക്കു വിലകുറച്ചു കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ തോറ്റിട്ടില്ല. പകരം ഒരു പാഠം പഠിച്ചു. വലിയ പാഠം’’– ഇൻസ്റ്റ സ്റ്റാറ്റസില്‍ ജോർജിന പ്രതികരിച്ചു.

അതേസമയം റൊണാൾഡോയെ പുറത്തിരുത്തിയതിൽ പശ്ചാത്താപമൊന്നുമില്ലെന്നാണ് പോർച്ചുഗൽ പരിശീലകൻ മത്സര ശേഷം പ്രതികരിച്ചത്. ‘‘ ഈ ടീം തന്നെയാണു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരെ വളരെ നന്നായി കളിച്ചത്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ വലിയ താരമാണ്. ആവശ്യമെന്നു ഞങ്ങൾക്കു തോന്നുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത്. എനിക്ക് ഒരു പശ്ചാത്താപവുമില്ല’’– സാന്റോസ് വ്യക്തമാക്കി.

