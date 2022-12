ഞെട്ടിക്കുന്ന തോൽവിയിൽ നിരാശനായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടു

ദോഹ∙ മൊറോക്കോയോട് ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് തോറ്റതോടെ പോർച്ചുഗൽ സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടത് ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വേദനയുമായി. ഫുട്ബോളിലെ നേട്ടങ്ങൾ പലതു വെട്ടിപ്പിടിച്ച റോണോയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് കിരീടമെന്ന സ്വപ്നം കരിയറിൽ ബാക്കിയാകും. അൽ തുമാമ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിന് ഫൈനൽ വിസില്‍ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ നിരാശകൊണ്ടു ഗ്രൗണ്ടിൽ മുഖം കുനിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് റൊണാൾ‍ഡോ ചെയ്തത്. സെമി പ്രവേശനം കൈവിട്ടുപോയതിന്റെ വേദനയിൽ കരഞ്ഞു കൊണ്ടു ഗ്രൗണ്ട്‍വിട്ടു.

രണ്ടാം പകുതിയിൽ പകരക്കാരനായാണ് മൊറോക്കോയ്ക്കെതിരെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയത്. അപകടകരമായ നീക്കങ്ങൾ പലതു നടത്തിയെങ്കിലും ലക്ഷ്യം കാണാൻ റോണോയ്ക്കു സാധിച്ചില്ല. റൊണാൾഡോ കരയുന്ന വിഡിയോ നിമിഷങ്ങൾക്കകമാണു ലോകമെങ്ങുമെത്തിയത്. സൂപ്പർ താരത്തിന്റെ ലോകകപ്പ് പോരാട്ടം ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നതിൽ ആരാധകരും നിരാശയിലാണ്.

നിലവിൽ 37 വയസ്സുള്ള താരത്തിന് 2026 ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന അടുത്ത ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുകയെന്നത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്. മൊറോക്കോയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തോടെ കൂടുതൽ രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന പുരുഷ താരമെന്ന നേട്ടത്തിലേക്ക് റൊണാള്‍ഡോയെത്തി. കുവൈത്തിന്റെ ബാദര്‍ അൽ മുത്‍വയുടെ നേട്ടത്തിനൊപ്പമാണ് സൂപ്പർ താരവുമെത്തിയത്. 196 മത്സരങ്ങളാണ് താരം ഇതുവരെ കളിച്ചത്.

Ah be… 🥹 Neye sahip olursan ol, o gözyaşı bir şekilde damlar.#Ronaldo𓃵 pic.twitter.com/34Nkdi18Ej — Erman Gönülşen (@erman_gonulsen) December 10, 2022

