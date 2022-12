ഇത് മെസ്സിയുടെ ലോകകപ്പ്

1986 ഡിയേഗോ മറഡോണയുടെ ലോകകപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ലയണൽ മെസ്സിയുടേതാണ്. ലോകകപ്പുകളിൽ മെസ്സി ഏറ്റവും തിളങ്ങിയ ടൂർണമെന്റ്. ലിയോയുടെ നേതൃമികവിന്റെ കൂടി നേട്ടമാണ് അർജന്റീനയുടെ കുതിപ്പ്. ലുസെയ്‌ൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നെതർലൻഡ്സിനെതിരായ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ വിജയിച്ച് ടീം സെമിയിൽ കടന്നിരിക്കുന്നു. സ്വപ്നകിരീടത്തിലേക്ക് ഇനി 2 മത്സരങ്ങളുടെ ദൂരം മാത്രം.

2006 മുതൽ മെസ്സി ലോകകപ്പുകളിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഖത്തറിലേതു പോലെ ഒരു ടൂർണമെന്റിലും തിളങ്ങിയിട്ടില്ല. നായകനെന്ന നിലയിൽ എതിരാളികളുമായി തർക്കിക്കാനും വാദിക്കാനും മെസ്സി മടികാട്ടിയില്ല. നഹുവേൽ മൊളീനയുടെ ഗോളിനു വഴിയൊരുക്കിയ മെസ്സി പിന്നീട് സ്പോട്ട് കിക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു. പക്ഷേ, മത്സരത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനിടെ 2 ഗോൾ വഴങ്ങിയത് പിഴവാണ്.

മെക്സിക്കോയ്ക്കും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കുമെതിരെ പുറത്തെടുത്ത പ്രതിരോധ മികവ് കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലീഡ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മത്സരം നന്നായി പ്രതിരോധിച്ച് വിജയിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നു പഠിക്കുക തന്നെ വേണം. ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസിന്റെ മികവും എടുത്തുപറയണം. നെതർലൻഡ്സിനായി വെഗ്ഹോസ്റ്റ് നേടിയ 2 ഗോളുകളും ഗോളിയുടെ പിഴവുകൊണ്ടായിരുന്നില്ല. മറ്റവസരങ്ങളിലൊക്കെ മാർട്ടിനസ് തിളങ്ങി.

English Summary : Jorge Burruchaga says this is Messi's World Cup