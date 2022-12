പ്രതിരോധത്തിന് പ്രതിരോധം; ആക്രമണത്തിന് ആക്രമണം, ഇത് പുത്തൻ മൊറോക്കോ: റഗ്റാഗി ഹീറോ

ദോഹ∙ ഖത്തറിൽ മൊറോക്കോ രചിച്ചത് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ആഫ്രിക്കൻ വീരഗാഥ. ക്വാർട്ടറിൽ പോർച്ചുഗലിനെ 1–0ന് തകർത്ത് മൊറോക്കോ ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ആഫ്രിക്കൻ ടീം സെമിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അൽ തുമാമ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 42–ാം മിനിറ്റിൽ യൂസഫ് അൻ നസീരിയാണ് മൊറോക്കോയുടെ വിജയഗോൾ നേടിയത്. 14ന് രാത്രി 12.30നാണ് മൊറോക്കോയുടെ സെമിഫൈനൽ. രണ്ടാം പകുതിയുടെ ഇൻജറി ടൈമിൽ 3 മിനിറ്റിനിടെ 2 മഞ്ഞക്കാർഡും തുടർന്ന് ചുവപ്പുകാർഡും വാങ്ങി മൊറോക്കൻ താരം വാലിദ് ചെദീര പുറത്തായി. ഇതോടെ പത്തുപേരിലേക്കു ചുരുങ്ങിയെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും മൊറോക്കോ ജയമുറപ്പിച്ചിരുന്നു.

മൊറോക്കോ പ്രതിരോധത്തിനൊപ്പം ആക്രമണത്തിലും തിളങ്ങി. അതിവേഗ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളായിരുന്നു പ്രധാന ആയുധം. മത്സരത്തിൽ 26% മാത്രം പന്തവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും 9 ഷോട്ടുകളാണ് മൊറോക്കോ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലൂടെ അടിച്ചത്. 74% പന്തവകാശം ഉണ്ടായിരുന്ന പോർച്ചുഗൽ നേടിയത് 11 ഷോട്ടുകളും. പോർച്ചുഗൽ ഗോൾകീപ്പർ ഡിയോഗോ കോസ്റ്റയുടെ പിഴവിൽ നിന്നാണ് മൊറോക്കോ അക്കൗണ്ട് തുറന്നത്. ഇടതുവിങ്ങിൽ നിന്ന് വിങ്ബാക്ക് യഹ്‌യ അത്തിയത്തുല്ലാ ബോക്സിലേക്ക് നൽകിയ ക്രോസ് തട്ടിയകറ്റാനായുള്ള പോർച്ചുഗൽ ഗോൾകീപ്പർ ഡിയേഗോ കോസ്റ്റയുടെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു. മൊറോക്കൻ സ്ട്രൈക്കർ യൂസഫ് അൻ നസീരിയുടെ കിടിലൻ ഹെഡർ ഗോൾവര കടന്നു(1–0). ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ പ്രതിരോധപ്പിഴവിലൂടെ പോർച്ചുഗൽ വഴങ്ങുന്ന മൂന്നാം ഗോളാണിത്. ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ വഴങ്ങിയെന്ന നാണക്കേടും പോർച്ചുഗലിന് സ്വന്തം.

മൊറോക്കോ കോച്ച് വാലിദ് റഗ്റാഗി (Photo by Karim JAAFAR / AFP)

രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കം മുതൽ പോർച്ചുഗൽ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി. 50–ാം മിനിറ്റിൽ മിഡ്ഫീൽഡർ റൂബൻ നവാസിനെ പിൻവലിച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ ഇറക്കി. 58–ാം മിനിറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ ഹാട്രിക് ഹീറോ ഗൊൺസാലോ റാമോസിന്റെ ഹെഡർ പുറത്തേക്ക്. 63–ാം മിനിറ്റിൽ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിന് മികച്ച അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല. 83–ാം മിനിറ്റിൽ ബോക്സിന്റെ ഇടതുവശത്തു നിന്ന് ജോവ ഫെലിക്സിന്റെ ഷോട്ട് മൊറോക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ യാസീൻ ബോണോ തടഞ്ഞു.4–3–3 ശൈലിയിലാണ് ഇരുടീമും ആദ്യം ഇറങ്ങിയത്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ്, ജോവ ഫെലിക്സ്, ഗൊൺസാലോ റാമോസ് എന്നിവർ സ്ട്രൈക്കർമാരായി. മൊറോക്കൻ‌ ഗോൾമുഖത്തേക്ക് എത്താൻ പോർച്ചുഗൽ മുന്നേറ്റനിര ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രതിരോധമതിൽ പൊളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

മൊറോക്കോ കോച്ച് ചുമതലയേറ്റതു ലോകകപ്പിനു 4 മാസം മുൻപ്

മൊറോക്കോയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്ത പരിശീലകൻ വാഹിദ് ഹലിഹാജിക്കിനു പകരം വാലിദ് റഗ്റാഗിയെ നിയമിച്ചത് 4 മാസം മുൻപാണ്. ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് 143–ാം ദിവസം, ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിലെത്തുന്ന ആദ്യ ആഫ്രിക്കൻ ടീമെന്ന റെക്കോർഡ് മൊറോക്കോയ്ക്കു നേടിക്കൊടുക്കാൻ റഗ്റാഗിക്കായി. റഗ്റാഗിയുടെ കീഴിൽ മൊറോക്കോ ഇതുവരെ തോൽവി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കളിച്ച 8 മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു ഗോൾ മാത്രമാണ് മൊറോക്കോ വഴങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതും കാനഡയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ വഴങ്ങിയ സെൽഫ് ഗോൾ. മൊറോക്കോയുടെ പ്രതിരോധത്തിന് ഇത്ര ഉറപ്പ് വന്നത് നാൽപത്തിയേഴുകാരൻ റഗ്റാഗിയുടെ വരവോടെയാണ്. ഫുട്ബോളറായിരുന്ന കാലത്തു ഡിഫൻഡറായിരുന്നു റഗ്റാഗി.ഫ്രാൻസിൽ ജനിച്ച റഗ്റാഗി ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ കരിയറിൽ ഏറെയും കളിച്ചതു ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബുകളിലാണ്. ജനിച്ചതു ഫ്രാൻസിലാണെങ്കിലും പിന്നീടു മൊറോക്കോ പൗരത്വം സീകരിച്ച റഗ്റാഗി 2001–2009 കാലത്തുമൊറോക്കൻ ദേശീയ ജഴ്സിയുമണിഞ്ഞു.2012ൽ ക്ലബ് ഫുട്ബോളിൽ നിന്നു വിരമിച്ച ശേഷം പരിശീലന രംഗത്തെത്തി.

English Summary: Morocco make history as World Cup fairy tale continues with shock win over Portugal