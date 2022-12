ഇനി കളിക്കുമോയെന്ന് ഉറപ്പില്ല: നെയ്മാർ

ദോഹ∙ സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ ബ്രസീലിനു വേണ്ടി ഇനി ഞാൻ കളിക്കുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല. രാജ്യാന്തര കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നു പറയുന്നത് തിരക്കുകൂട്ടലാകും. പക്ഷേ, ചിന്തിക്കാൻ സമയം വേണം. ബ്രസീൽ ടീമിനു മുന്നിൽ എന്റെ വാതിൽ അടയ്ക്കില്ല. പക്ഷേ, തിരിച്ചുവരുമെന്ന് 100% ഉറപ്പിച്ചു പറയാനും പറ്റില്ല- നെയ്മാർ പറഞ്ഞു.

English Summary : Neymar doubts whether he will play again for Brazil