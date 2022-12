അർജന്റീനയുടെ കളിക്കിടെ യുഎസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു

ദോഹ ∙ അർജന്റീന-നെതർലൻഡ്സ് മത്സരം ലുസൈൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെ തളർന്നു വീണ യുഎസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഗ്രാന്റ് വാൾ (49) അന്തരിച്ചു. മത്സരത്തിന്റെ എക്സ്ട്രാ ടൈമിലാണ്, സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മീഡിയ ഗാലറിയിലിരുന്ന് കളി കാണുകയായിരുന്ന വാൾ തളർന്നു വീണത്. പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകിയ വാളിനെ പിന്നീട് ദോഹയിലെ ഹമദ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു.

മരണകാരണം പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് തനിക്കു ശ്വാസതടസ്സവും നെഞ്ചുവേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് വാൾ തന്റെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു.1994ൽ യുഎസിൽ നടന്ന ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വാൾ അതിനു ശേഷമുള്ള 6 ലോകകപ്പുകളിൽ പ്രസ് ബോക്സിലെ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു.

English Summary : US journalist collapsed and dead during Argentina's match