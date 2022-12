ഫ്രാൻസിനോട് തോറ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് നാട്ടിലേക്ക്; ഹോട്ടലിലെ പൂച്ചയെയും കൂടെക്കൂട്ടി

ദോഹ∙ ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസിനോടു തോറ്റ് നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം ഒരാളെക്കൂടി ഒപ്പംകൂട്ടി. ഡേവ് എന്ന് അവർ തന്നെ പേരിട്ട പൂച്ചക്കുട്ടി. പ്രതിരോധ താരങ്ങളായ ജോൺ സ്റ്റോൺസും കൈൽ വോക്കറുമാണ് പൂച്ചയെ കൂടെക്കൂട്ടാൻ വേണ്ട നടപടികളെടുത്തത്.

ഹോട്ടലിലെ മേശയിൽ എന്നും കാത്തിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന പൂച്ചയുടെ വിവരങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം പതിവായി പങ്കുവച്ചിരുന്നു. 1962 ചിലെ ലോകകപ്പ് കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയപ്പോൾ ബ്രസീൽ താരം ഗാരിഞ്ച ഒരു നായയെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട്– ബ്രസീ‍ൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിനിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കയറിയതായിരുന്നു ഈ നായ.

English Summary: England Football Team Adopt 'Dave The Cat' As They Leave Qatar