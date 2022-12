സ്വപ്നത്തിലേക്ക് അഡിഡാസ് അൽ ഹിൽമ്

ലോകകപ്പിലേക്കുള്ള ‘യാത്ര’ കഴിഞ്ഞു. ‘സ്വപ്‌നം’ യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ഇനി അൽ ഹിൽമ് പന്ത്. ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനൽ, ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾക്കായി അഡിഡാസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത പന്തിന് അൽ ഹിൽമ് എന്നാണു പേര്. ‘സ്വപ്‌നം’ എന്നാണ് അൽ ഹിൽമ് എന്ന അറബിക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം മുതൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ വരെയുള്ള മത്സരത്തിന് ഉപയോഗിച്ച അൽ രിഹ്‌ലയ്ക്ക് പകരം അവസാന വട്ട പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ ലോകകപ്പ് എന്ന സ്വപ്‌നം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ അൽ ഹിൽമ് പന്ത് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

യാത്ര എന്നായിരുന്നു അൽ രിഹ്‌ലയുടെ അർഥം. ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞതോടെ ലോകകപ്പിലേക്കുള്ള ‘യാത്ര’ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ‘സ്വപ്‌നം’ യാഥാർഥ്യമാകും. അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് അൽ ഹിൽമ് പന്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അൽ രിഹ്‌ലയിൽ ഉപയോഗിച്ചതു പോലെ തന്നെ അഡിഡാസിന്റെ കണക്റ്റഡ് ബോൾ എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ തന്നെയാണ് ഇതിലും.

English Summary: Fifa introduces ‘Al Hilm’, Official Match Ball of the WC