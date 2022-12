എംബപെയ്ക്കൊപ്പം ജോസഫ്; ഹെൻഡേഴ്സന്റെ കൈപിടിച്ച് ഏമി

ദോഹ ∙ ലോകകപ്പിൽ ഫ്രാൻസ്-ഇംഗ്ലണ്ട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിനു മുൻപ് താരങ്ങൾക്കൊപ്പം മൈതാനത്തിറങ്ങിയവരിൽ 2 മലയാളി കുട്ടികളും. കോട്ടയം ക‍ഞ്ഞിക്കുഴി പടിഞ്ഞാറേക്കര സക്കറിയ ജോസഫ്-ഏലിയ ദമ്പതികളുടെ മക്കളായ ജോസഫും ഏമിയുമാണ് കളിക്കാർ ദേശീയ ഗാനത്തിനായി വന്നപ്പോൾ കൂടെ അണിനിരന്നത്. ഫ്രാൻസ് സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബപെയ്ക്ക് ഒപ്പമായിരുന്നു പതിനൊന്നുകാരൻ ജോസഫ്.

ഒൻപതുകാരി ഏമി ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ജോർദാൻ ഹെൻഡേഴ്സനൊപ്പം. ഇരുവരും ദോഹയിലെ ജെംസ് വെല്ലിങ്ടൻ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളാണ്. ലോകകപ്പ് സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസിയിൽ വെന്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജരാണ് ഇവരുടെ പിതാവ് സക്കറിയ ജോസഫ്. അൽ ബൈത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ചുമതല സക്കറിയ ജോസഫിനാണ്.



English Summary: Malayali children with Mbappe and Jordan Henderson at Al Bayt stadium