ലോകകപ്പിന് $ 22,000 കോടി; ഫിഫ ലാഭം $ 470 കോടി: എണ്ണ ഇതര വരുമാനം പോക്കറ്റിലാക്കാൻ ഖത്തർ!

ലോകകപ്പിനു പന്ത് ഉരുളുമ്പോൾ ഖത്തറിന്റ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും ആരവം ഉയരും. ഒരു ജയം പോലും നേടാനാകാതെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽത്തന്നെ പുറത്തായെങ്കിലും ഖത്തറിന് ചില്ലറ കളിയല്ല ഈ ലോകകപ്പ്. ഈ ടൂർണമെന്റ് വഴി മാത്രം ഖത്തറിനു ലഭിക്കുക 470 കോടി ഡോളറിന്റെ അധിക വരുമാനമാകും. നേരത്തേ 2000 കോടി ഡോളർ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. തീർന്നില്ല, ഖത്തറിന്റെ ‘അഭിമാനാർഹമായ’ വളർച്ച ലോകത്തിനു കാട്ടി കൊടുക്കാനുള്ള സുവർണാവസരമായും രാജ്യം ലോകകപ്പിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ഖത്തറിലെ ഷോപ്പിങ് സമുച്ചയങ്ങളും മരുഭൂമി ടൂറിസവുമടക്കവുള്ള ഖത്തറിലെ പല വിസ്മയങ്ങളും ലോകത്തിനു മുന്നിൽ കൺതുറന്നത് ഈ ലോകകപ്പിലൂടെയാണ്.



ഉൗർജം, വിനോദ സഞ്ചാരം, യാത്രകളുടെ ട്രാൻസിറ്റ് ഹബ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നേടിയ ‘അഭിമാനാർഹമായ’ വളർച്ച ലോകത്തിനു മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കൂടുതൽ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അവർ. ഫുട്ബോൾ സീസണിൽ ഖത്തറിലെത്തുന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികൾ വൻ തോതിൽ പണം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ നേട്ടം കൊയ്യുന്നത് ഹോട്ടലുകളും റസ്റ്ററന്റുകളും വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുമാണ്. 12 ലക്ഷം സഞ്ചാരികൾ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തെത്തുമെന്നാണു കണക്കുകൂട്ടൽ.

ഖത്തറിലെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതി വരുമിത്. ഖത്തറിനെ ആഗോള സമൂഹമായി മാറ്റുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ട് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഖത്തർ നാഷനൽ വിഷൻ 2030 യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ വേദിയാകുമെന്നും കരുതുന്നു. ആധുനിക സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതോടൊപ്പം മെട്രോ സംവിധാനം ആധുനികവൽക്കരിക്കാനും വിമാനത്താവളങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും 20,000 കോടി ഡോളറാണ് ഖത്തർ ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഫുട്ബോൾ സീസൺ കഴിഞ്ഞാലും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാനും അതു വഴി സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത കൈവരിക്കാനുമാകുമെന്നാണ് ഖത്തറിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ.

∙ വേണ്ടേ, എണ്ണ ഇതര വരുമാന മാർഗങ്ങൾ?

പ്രകൃതി വാതക ശേഖരത്തിൽ ലോകത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഖത്തറിനുള്ളത്. ക്രൂഡോയിൽ ഉൽപാദന രംഗത്തും മുൻ നിരക്കാരാണ്. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന മേഖലകളാണിത്. എന്നാൽ വിലകളിലെ ചാഞ്ചാട്ടം ആശങ്കയോടെയാണ് രാജ്യം കാണുന്നത്. ഇതിനെ മറികടക്കാൻ എണ്ണ ഇതര വരുമാന മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഖത്തർ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. ലോകകപ്പ് നടത്തുന്നതിലൂടെ ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് രാജ്യം. നിർണായക എണ്ണ ഇതര വരുമാന സ്രോതസ്സുകളുടെ വികസനമാണ് ലോകകപ്പിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതും.

ഖത്തർ ലോകകപ്പിനു മുന്നോടിയായി ദോഹയിലെത്തിയ വിനോദസഞ്ചാരികൾ ആഡംബലക്കപ്പലിൽ. Giuseppe CACACE / AFP

നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപത്തിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകി വിദേശ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു നീക്കം. സംരംഭങ്ങളിൽ 100 ശതമാനം നിക്ഷേപത്തിനാണ് അനുമതി നൽകുന്നത്. ലോകകപ്പിന്റെ വരവോടെ ഇത്തരം നിക്ഷേപകരുടെ എണ്ണം കൂടുമെന്നും കരുതുന്നു. ഈ വർഷം 3.4 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അടുത്ത വർഷവും ഇത് തുടരും. എന്നാൽ 2024ൽ ഇത് 1.7 ശതമാനമാകും. ഇതിനെ മറികടക്കാൻ ഈ വർഷം കൈവരിക്കുന്ന വളർച്ച തുടർന്നും നിലനിർത്തുക എന്നത് ഖത്തറിന് കനത്ത വെല്ലുവിളിയാവും ഉയർത്തുക. ലോകകപ്പിനായി നിർമിച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ തുടർന്നും പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നതും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു.

ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനീറോയിൽ 2016ൽ നടന്ന ഒളിംപിക്സിനായി നിർമിച്ച സ്റ്റേഡിയങ്ങളും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഇതുവരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പലതും ഉപയോഗശൂന്യമായി. വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് അന്ന് 600 കോടി ഡോളറിന്റെ പദ്ധതികളാണ് അവിടെ നടപ്പാക്കിയത്. എന്നാൽ ഇത്തരം അവസ്ഥ മറികടക്കാൻ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുള്ള നിർമാണ രീതികളാണ് ഖത്തർ നടപ്പാക്കിയത്. ചെറുകിട സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ, വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ദേശീയ നയങ്ങൾ, പദ്ധതി നിർവഹണം തുടങ്ങി ലോകകപ്പ് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടു വന്നാണ് ഖത്തർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

സെനഗലിനെതിരായ ലോകകപ്പ് മത്സരം കാണാനെത്തിയ ഖത്തർ ആരാധകർ.

∙ ഖത്തറിന്റെ ‘നേട്ടം’

ലോകകപ്പിലൂടെ ഫിഫ നേടുന്ന വരുമാനം ഏകദേശം 470 കോടി ഡോളറാണ്. എന്നാൽ ഖത്തറിനുള്ള നേട്ടമെന്താണ്? ലോകകപ്പിനായി ഖത്തർ ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചത് 22,000 കോടി ഡോളറാണ്. സ്റ്റേഡിയം നവീകരണം പുതുക്കി പണിയൽ എന്നിവയ്ക്ക് 1000 കോടി ഡോളർ ചെലവഴിച്ചു. മെട്രോ നിർമാണം, പുതിയ റോഡ്, ഗതാഗതം, സേവന മേഖല വിമാനത്താവളം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മറ്റൊരു 3500 കോടി ഡോളറും. ഈ വർഷത്തെ ഖത്തറിന്റെ ജിഡിപി കണക്കാക്കുന്നത് 180 കോടി ഡോളർ. കളി കഴിയുന്നതോടെ പല സ്റ്റേഡിയങ്ങളും ഉപയോഗ ശൂന്യമാകും. കളി കാണാൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവർക്കായി നിർമിച്ച മുന്തിയ ഹോട്ടലുകളും എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടറിയണം.

ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന ദോഹ എജ്യുക്കേഷൻ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം.

സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ ചിലത് അഴിച്ചു മാറ്റും. മറ്റുള്ളവ നിലനിർത്താനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുമായി പിന്നീട് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണം. കളി കാണാൻ എത്തുന്നവർക്കൊപ്പം മറ്റ് വിനോദ സഞ്ചാരികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഏതാണ്ട് 156 കോടി ഡോളർ വരുമാനമായി ലഭിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. ലോകകപ്പ് കഴിഞ്ഞാലും ഖത്തറിലേക്കുള്ള വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ വരവ് കൂടുമെന്നും ഖത്തർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് എത്രമാത്രം നടപ്പാകുമെന്നും കണ്ടറിയണം. കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കപ്പുറമുള്ള ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ വരുമാനം നേടാനാകുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഖത്തറിനുണ്ട്.

ഖത്തറിൽനിന്നുള്ള ചിത്രം.

∙ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ ബാധിക്കുമോ?

അനിയന്ത്രിത ചെലവ് ഖത്തറിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ ബാധിച്ചേക്കുമെന്ന് റേറ്റിങ് ഏജൻസിയായ എസ്ആൻഡ് പി പറയുന്നു. എന്നാൽ ബാങ്കിങ് മോഖലയെ ഇത് ബാധിക്കില്ല. അതേസമയം, കൂടുൽ സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നത് സമീപ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകും. ഇത് ഏറെ പ്രതിഫലിക്കുക ദുബായിയിലാകും. ദുബായിയുടെ നിലവിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം കൂടുതൽ വളർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കും.

ഖത്തർ ഓഹരി വിപണിണിയിൽ ഫുട്ബോൾ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം ചെറുതല്ല. ഈ വർഷം ആദ്യ പത്ത് മാസത്തിനുള്ളിൽ നാലു കോടി ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേേപമാണ് ലഭിച്ചത്. ഖത്തർ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഏപ്രിൽ വരെ 24.7 ശതമാനം വളർച്ചയാണ് നേടിയത്. വരും വർഷവും ഇത് തുടരുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ നിർണായ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന എംഎസ്എംഇ മേഖലയും വളർച്ചയുടെ വഴിയേയാണെന്നും കണക്കുകൾ നിരത്തി ഖത്തർ പറയുന്നു. നേട്ടം കൊയ്യുന്ന മറ്റൊരു മേഖല സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളാണ്. വൻ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപം സർക്കാരും വിദേശ നിക്ഷേേപകരും ഈ രംഗത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട്.

