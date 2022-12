ഈ ബൂട്ട് ആർക്ക്

നാലു കളികൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ലോകകപ്പിലെ ടോപ് സ്കോറർക്കുള്ള ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായുള്ള മത്സരവും കടുപ്പം. ഓരോ കളിക്കാരനും പരമാവധി കിട്ടുക 2 മത്സരങ്ങൾ. 5 ഗോളുകളോടെ ഫ്രാൻസ് താരം കിലിയൻ എംബപെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്. ഫ്രാൻസ് ടീമിൽ എംബപെയുടെ സഹതാരമായ ഒളിവർ ജിറൂദും അർജന്റീന നായകൻ ലയണൽ മെസ്സിയും നാലു ഗോളുകളുമായി തൊട്ടു പിന്നിലുണ്ട്.

ഗോൾ തുല്യമായാൽ

ഗോളെണ്ണത്തിൽ കളിക്കാർ ഒപ്പമാണെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ജേതാവിനെ നിർണയിക്കാൻ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. അതിങ്ങനെ.

1) കൂടുതൽ ഗോൾ അസിസ്റ്റുകൾ പേരിലുള്ളയാൾ

2) ഏറ്റവും കുറവ് മിനിറ്റുകൾ കളിച്ചയാൾ 1982 സ്പെയിൻ ലോകകപ്പ് മുതലാണ് ടോപ് സ്കോറർക്കു പുരസ്കാരം നൽകിത്തുടങ്ങിയത്. 2006 വരെ ഗോൾഡൻ ഷൂ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 2010 മുതൽ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്.

13 ഒരു ലോകകപ്പിൽ കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയയാൾ ഫ്രാൻസിന്റെ ജസ്റ്റ് ഫൊണ്ടെയ്നാണ്. 1958 സ്വീഡൻ ലോകകപ്പിൽ 13 ഗോളുകൾ.

ഗോൾഡൻ ഡോഗ്

1962 ചിലെ ലോകകപ്പിൽ ബ്രസീൽ–ഇംഗ്ലണ്ട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിനിടെ മൈതാനത്തേക്ക് ഒരു നായ ഓടിക്കയറി. എല്ലാവരെയും വെട്ടിച്ചുകടന്ന നായയെ ഒടുവിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്ട്രൈക്കർ ജിമ്മി ഗ്രീവ്സാണു പിടികൂടിയത്. എന്നാൽ നായ ഗ്രീവ്സിന്റെ ജഴ്സിയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചു. ആ കളിയിൽ ബ്രസീൽ ജയിക്കുക കൂടി ചെയ്തതോടെ ആ നായയെ ഭാഗ്യമായി ബ്രസീൽ ടീം കരുതി. ടോപ് സ്കോററായ ഗാരിഞ്ച ഗോൾഡൻ ഷൂവിനൊപ്പം നായയെയും ഗാരിഞ്ച വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി. ബൈ (രണ്ടുവട്ടം ജേതാവ്) എന്നാണു നായയ്ക്കു പേരിട്ടത്!

റൊണാൾഡോയുടെ ട്രയാംഗിൾ കട്ട്

2002 ലോകകപ്പിൽ തുർക്കിക്കെതിരെ സെമിഫൈനലിനു മുൻപു ബ്രസീൽ താരം റൊണാൾഡോ ആശങ്കാകുലനായിരുന്നു. തുടയ്ക്കേറ്റ പരുക്ക് റൊണാൾഡോയെ അലട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 1998 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ തനിക്കു സംഭവിച്ച പോലെ മാധ്യമങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചു വലിയ തോതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ എന്നായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പേടി. അതോർത്തു മുടി വെട്ടാൻ പോയ റൊണാൾഡോ പാതിവഴിക്കു വച്ച് അതു നിർത്തി. മുന്നിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൽ മാത്രം മുടി നിർത്തി. ‘മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അത്...’– റൊണാൾഡോ പറയുന്നു. തുർക്കിക്കെതിരെ വിജയഗോൾ നേടിയ റൊണാൾഡോ പിന്നീടു ഫൈനലിൽ ജർമനിക്കെതിരെ ഇരട്ടഗോളും നേടി എട്ടു ഗോളുകളോടെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് സ്വന്തമാക്കി.

താരം, ഗോളുകൾ, അസിസ്റ്റുകൾ, കളിച്ച മിനിറ്റ്

കിലിയൻ എംബപെ (ഫ്രാൻസ്), 5, 2, 387

ലയണൽ മെസ്സി (അർജന്റീന), 4,2,491

ഒളിവർ ജിറൂദ് (ഫ്രാൻസ്), 4,0,317

ആന്ദ്രെ ക്രമാരിച്ച് (ക്രൊയേഷ്യ), 2, 0, 348

യൂസഫ് അൻ നസീരി (മൊറോക്കോ), 2,0,391

ജൂലിയൻ അൽവാരസ് (അർജന്റീന), 2,0, 290

