അർജന്റീനയും ക്രൊയേഷ്യയും തമ്മിൽ മാത്രമല്ല, മെസ്സി ആർമി vs ലൂക്ക കമ്പനി

അർജന്റീനയും ക്രൊയേഷ്യയും തമ്മിൽ മാത്രമല്ല, ലയണൽ മെസ്സിയും ലൂക്ക മോഡ്രിച്ചും തമ്മിൽക്കൂടിയാണ് ഈ പോരാട്ടം

അർജന്റീന താരം ലയണൽ മെസ്സിയെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം 39 കോടി. ക്രൊയേഷ്യ എന്ന രാജ്യത്തെ ആക ജനസംഖ്യ 39 ലക്ഷവും! ഇതൊരു കൗതുകക്കണക്കു മാത്രമാണെന്ന് ലയണൽ മെസ്സിയെയും കൂട്ടരെയും ലൂക്ക മോഡ്രിച്ചും സംഘവും 2018 ലോകകപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. പകിട്ടിലും പന്തുകളി പ്രതാപത്തിലും എന്നും തങ്ങൾക്കു മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ടീമുകളെ കീഴടക്കുന്നതാണ് ക്രൊയേഷ്യയുടെ ശീലം.

അക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അർജന്റീന അയൽക്കാരോടു ചോദിച്ചാൽ മതി- 5 ലോകകിരീടങ്ങൾ സ്വന്തമായുള്ള ബ്രസീലിനോട്! പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഗോളടിച്ച് ജയമുറപ്പിച്ചു നിന്ന മഞ്ഞപ്പടയെ ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ച് ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്കു കളി നീട്ടിയാണ് ക്രൊയേഷ്യ മുട്ടുകുത്തിച്ചത്. പക്ഷേ നാലു വർഷം മുൻപ് റഷ്യയിലെ നിഷ്നി നൊവോഗ്രാഡിൽ ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കു മുന്നിൽ 3-0നു തകർന്നടിഞ്ഞ അർജന്റീനയല്ല ഇത്.

അന്നു മൈതാനത്തുനിന്ന് തലകുനിച്ച് ഹതാശനായി മടങ്ങിയ ലയണൽ മെസ്സിയുമല്ല. ആദ്യ കളിയിൽ സൗദി അറേബ്യയോടേറ്റ തോൽവി, വിജയത്തിലേക്കുള്ള പടവുകളാക്കി ഓരോ മത്സരത്തിലും വീര്യം കൂടുന്ന അർജന്റീനയെയാണ് പിന്നെ കണ്ടത്. അർജന്റീന ആരാധകർ കാലങ്ങളായി ആഗ്രഹിച്ച വിധം മെസ്സിയെ മറഡോണയെന്ന വീരനായകൻ ആവേശിച്ച ലോകകപ്പ് കൂടിയാണിത്.

ഡിയേഗോയെപ്പോലെ ഓരോ ഗോളിനും മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ആഹ്ലാദിച്ച, ടീമിനെ ഒന്നാകെ പ്രചോദിപ്പിച്ച മെസ്സിക്കു വേണ്ടി അർജന്റീന താരങ്ങൾ ചങ്കു പറിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു. നെതർലൻഡ്സിനെതിരെയുള്ള പ്രീ ക്വാർട്ടർ ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്കു നീണ്ടിട്ടും ജയിച്ചു കയറിയത് അർജന്റീനയ്ക്കു നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതല്ല.

STAR WATCH

കളത്തിനകത്തും പുറത്തും ലയണൽ മെസ്സിയുടെ വഴി മുടക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ച അപൂർവം താരങ്ങളിലൊരാളാണ് ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച്. റഷ്യൻ ലോകകപ്പിൽ ക്രൊയേഷ്യ അർജന്റീനയെ തകർത്തു വിട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ കാർമികത്വം മോഡ്രിച്ചിനായിരുന്നു.

പിന്നീട് മെസ്സിയുടെയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെയും പതിറ്റാണ്ടു നീണ്ട ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിച്ച് ഫിഫയുടെ മികച്ച ലോക ഫുട്ബോളർക്കുള്ള ദ് ബെസ്റ്റ് പുരസ്കാരവും ബലോൻ ദ് ഓർ പുരസ്കാരവും നേടി. മെസ്സി സ്പാനിഷ് ക്ലബ് ബാർസിലോയിലായിരിക്കെ കൊണ്ടും കൊടുത്തും മുന്നേറിയിട്ടുമുണ്ട് റയൽ മഡ്രിഡ് താരമായ ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച്.

മൂപ്പത്തിയേഴുകാരൻ ലൂക്കയും മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരൻ ലയണൽ മെസ്സിയും തമ്മിലുള്ള മൈതാന സംഗമം കൂടിയാണീ മത്സരം. ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് മുതൽ ഫോർവേഡ് ജൂലിയൻ അൽവാരസ് വരെയുള്ളവർ മെസ്സിയുടെ പോരാളികളായും ഗോൾകീപ്പർ ഡൊമിനിക് ലിവകോവിച്ച് മുതൽ വിങ്ങർ ഇവാൻ പെരിസിച്ച് വരെയുള്ള മോഡ്രിച്ചിന്റെ യോദ്ധാക്കളായും കളത്തിലുണ്ടാകും.

TEAM NEWS

നെതർലൻഡ്സിനെതിരെയുള്ള ക്വാർട്ടർ അർജന്റീനയ്ക്കു നൽകിയത് രണ്ട് സസ്പെഷനുകളാണ്. രണ്ടാം മഞ്ഞക്കാർഡ് കണ്ട ഡിഫൻഡർമാരായ മാർകോസ് അക്യുനയ്ക്കും ഗോൺസാലോ മോണ്ടിയലിനും ഇന്ന് ഇറങ്ങാനാവില്ല.

എയ്ഞ്ചൽ ഡി മരിയ പരുക്കിൽ നിന്നു മോചിതനായി എന്നത് അർജന്റീനയ്ക്കു സന്തോഷം പകരുന്നതാണ്. എന്നാൽ മരിയ ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ടീമിന്റെ ഫോർമേഷൻ അനുസരിച്ചാകും. കളിക്കാർക്ക് ആർക്കും പരുക്കില്ല എന്നത് ക്രൊയേഷ്യൻ കോച്ച് സ്‌ലാറ്റ്കോ ഡാലിച്ചിന് ആശ്വാസമാണ്.

