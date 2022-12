അമ്മാവൻ സുനിലിന്റെ പാതി മീശ കളഞ്ഞ ബ്രസീൽ, ജർമൻ നിറത്തിലെ മണിയറ; പിടിവിട്ട കളി

മലപ്പുറം അരീക്കോട് കൊഴക്കോട്ടൂർ സ്വദേശി അമ്മാവൻ സുനിലും ബ്രസീലും തമ്മിലെന്താണു ബന്ധം?. സുനിലിനു ബ്രസീൽ വായിച്ചും കേട്ടും മാത്രം അറിവുള്ള ഏതോ വിദൂര ദേശം. സുനിൽ പക്ഷേ, 2 തവണ ബ്രസീലിനായി പാതി മീശയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, കഴിഞ്ഞ കോപ്പ അമേരിക്ക ഫൈനലിൽ ബ്രസീൽ അർജന്റീനയോട് തോറ്റപ്പോൾ. രണ്ടാമത്തെ മീശയെടുപ്പ് ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപായിരുന്നു. ഖത്തറിൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ബ്രസീൽ ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കു മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയപ്പോൾ.

ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ കാലത്ത് മലപ്പുറത്തൊന്നിറങ്ങി നടന്നാൽ സുനിലിനെപ്പോലെ നൂറു കണക്കിനു മനുഷ്യരെ കാണാം. ലോകകപ്പ് കാലത്ത് മലപ്പുറം ആഗോള ഫുട്ബോൾ ഭൂപടത്തിലെ പ്രധാന തുരുത്തുകളിലൊന്നായി മാറും. തെരുവ് നിറയെ ഇഷ്ട ടീമിന്റെ ബാനറുകൾ, വീടുകൾക്ക് ബ്രസീലിന്റെ മഞ്ഞയും അർജന്റീനയുടെ നീലയും പെയിന്റുകൾ, പരസ്പരം മത്സരിച്ച് ഉയർത്തുന്ന ഇഷ്ട താരങ്ങളുടെ കട്ടൗട്ടുകൾ. ഖത്തർ ലോകകപ്പ് അവസാന ലാപ്പിലെത്തുമ്പോൾ, മലപ്പുറത്തിന്റെ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിന്ന കാൽപന്ത് നേർച്ചയ്ക്കു കൂടിയാണു സമാപനമാകുന്നത്.

∙ നാടിനുണ്ട് ഇരട്ടച്ചെങ്ക്.......

ഫുട്ബോൾ പ്രേമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മലപ്പുറത്തിനു ഇരട്ടച്ചങ്കുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ബ്രസീലിനായി മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു, മറ്റൊന്ന് അർജന്റീനയ്ക്കു വേണ്ടി തുടിക്കുന്നു. മറ്റു ടീമുകൾക്ക് ആരാധകരില്ലെന്നുവയ്ക്കരുത്. ജർമൻ ടീമിനോടുള്ള ആരാധന മൂത്ത് അവരുടെ പതാകയിലെ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മണിയറയൊരുക്കിയ ആരാധകൻ മലപ്പുറത്തുണ്ട്. സിനദിൻ സിദാൻ ആറാടിയ 1998 ലെ ലോകകപ്പിനു ശേഷം മുക്കിലും മൂലയിലും ഫ്രാൻസ് ആരാധകരെ കാണാം.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ജഴ്സി അണിഞ്ഞ് ഒപ്പന സംഘം. മലപ്പുറം ജില്ലാ കലോത്സവ നാളുകളിലൊന്നിലെ കാഴ്ച. ചിത്രം: ഫഹദ് മുനീർ ∙ മനോരമ

മലപ്പുറം വടക്കാങ്ങരയിൽ ലോകകപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ക്രൊയേഷ്യയുടെ ബാനർ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിലെ വാചകം ഇങ്ങനെയാണ്. ‘പുഴയിൽ നിൽക്കുന്നവരോടും തോട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവരോടും ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ. മുന്നിൽവന്നു പെട്ടാൽ എടുത്ത് കടലിൽ എറിയും’. മലപ്പുറത്തിന്റെ ചങ്കിടിപ്പായിരുന്ന ബ്രസീലിനെ ക്രൊയേഷ്യ എടുത്തെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സെമിയിൽ അർജന്റീനയുമായാണു കളി. ജില്ലയുടെ ഹൃദയ വികാരമായ മെസ്സിപ്പടയോടു കളിക്കുമ്പോളും ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കായി കയ്യടിക്കാൻ മലപ്പുറത്ത് ചെറു സംഘമെങ്കിലുമുണ്ട്.

∙ എവിടെനിന്നു വന്നു, ആ മോഹപ്പന്ത്?

മലബാറിനെ, അതിന്റെ ഭാഗമായ മലപ്പുറത്തിനെ കാൽപന്തിന്റെ ആസക്തിയിലേക്കു ആഭിചാരം ചെയ്തതു ആരാണെന്നു ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങളുയരും. 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർക്കു മലബാറുമായി വ്യാപാര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പറങ്കികൾക്കൊപ്പം കപ്പൽ കയറിയാണു ഫുട്ബോൾ മലബാറിൽ നങ്കൂരമിട്ടതെന്നൊരു വാദമുണ്ട്. കാൽപന്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ആചാരം പോലെ മലപ്പുറത്തുകാരെ ആവേശിച്ചതു ബ്രിട്ടിഷ് ഭരണകാലത്താണ്.

മലപ്പുറം സ്പെഷൽ പൊലീസായി തുടങ്ങി മലബാർ സ്പെഷൽ പൊലീസായി പേരു മാറിയ എംഎസ്പി 1884-ലാണു തുടങ്ങിയത്. അധിനിവേശത്തിന്റെ മർദക ഉപകരണമായിരുന്ന എംഎസ്പി തന്നെയാണു മലബാറിന്റെ രക്തത്തിൽ ഫുട്ബോൾ ഭ്രമം കുത്തി നിറച്ചത്. ഷൂവും ബൂട്ടും ധരിച്ച ബ്രിട്ടിഷുകാർക്കെതിരെ അന്നു മലപ്പുറത്തുകാർ നഗ്ന പാദരായി പന്തുതട്ടി. സ്വന്തം നാടിനെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന വിദേശികളോടുള്ള വൈരമായിരുന്നു അവരുടെ കാലുകളുടെ ഊർജം.

ഫുട്ബോൾ അധിനിവേശത്തിനെതിരായ പോരാട്ടമായിരിക്കുമ്പോൾ, ക്രിക്കറ്റ് അധിവേശത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കളിയാണെന്ന വിലയിരുത്തലുകളിൽ മലപ്പുറത്തെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമത്തിന്റെ കാരണം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ആ കഥയ്ക്കൊരു ട്വിസ്റ്റുണ്ട്. ഖത്തർ ലോകകപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള യൂറോപ്യൻ ടീമുകളിലൊന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടാണ്. ക്വാർട്ടറിൽ തോറ്റു പുറത്തായെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിന്റെ ബാനറുകളും ഹാരി കെയ്നിന്റെ കട്ടൗട്ടുകളും ജില്ലയിലെ തെരുവുകളിലെമ്പാടും കാണാം.

∙ ഖൽബിനുള്ളിൽ നീയാണ്...

ഫുട്ബോൾ ഒരു സിംഫണി പോലെ ആസ്വദിക്കുമ്പോഴും ബ്രസീലിന്റെയും അർജന്റീനയുടെയും താളം ലഹരി പോലെ മലപ്പുറത്തെ കീഴടക്കിയതെന്തുകൊണ്ടാണ്?. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തുടങ്ങി താരാരാധനയുടെ ഒറ്റയടിപ്പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ടെലിവിഷൻ സംപ്രേക്ഷണത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വരെ അതിനു ഉത്തരമായുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കാർ ആദ്യമായി ടിവിയിൽ കണ്ട ലോകകപ്പ് 1982-ലെ സ്പെയിൻ മാമാങ്കമാണ്. അന്നു കപ്പു നേടിയതു ഇറ്റലിയാണ്. പക്ഷേ, സീക്കോയും സോക്രട്ടീസും ഫാൽക്കോയും ഉൾപ്പെട്ട ബ്രസീലിയൻ ടീം താളഭംഗിയുള്ള ഫുട്ബോൾ ചാരുതകൊണ്ട് ആരാധക ഹൃദയങ്ങളിൽ ഗോളടിച്ചു കൂട്ടി.

മലപ്പുറത്തെ കുട്ടി ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ.

കേരളം, പ്രത്യേകിച്ചു മലബാർ അതിനു മുൻപേ ഫുട്ബോളുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. കേരളം ഒരുവട്ടം സന്തോഷ് ട്രോഫി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഗൾഫ് കുടിയേറ്റത്തിന്റെ അനന്തര ഫലമെന്നോണം അങ്ങിങ് വീടുകളിൽ ടെലിവിഷൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു. കൊയ്ത്തൊഴിഞ്ഞ പാടത്തും സ്കൂൾ മൈതാനങ്ങളിലും വൈകിട്ട് സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ കണ്ടിരുന്നവർ ടെലിവിഷനുള്ള വീടുകളിലിരുന്നു കൂട്ടത്തോടെ ലോകകപ്പ് കണ്ടു.

വായിച്ചും കേട്ടും പെലെ അന്നേ ആരാധക മനസ്സുകളിലെ ഫുട്ബോൾ നക്ഷത്രമാണ്. വായിച്ചറിഞ്ഞ അതേ മാന്ത്രികതയോടെ, സാംബാ നൃത്ത ചുവടുകളുമായി 1982-ലെ ബ്രസീൽ നൃത്തം ചവിട്ടിയപ്പോൾ മലബാർ അവരുമായി അനുരാഗത്തിലായി. 1986-ൽ പക്ഷേ, മറ്റൊരു കാഴ്ച കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മറഡോണയെന്ന കുറിയ മനുഷ്യൻ മൈതാനത്തിലെ മിന്നലാട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടു ലോകത്തെ വിസ്മയിച്ചു. കേരളത്തിലും ഡിയെഗോ ഫാൻസ് അസോസിയേഷനുണ്ടായി. അതുവരെ ബ്രസീലിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്നവരിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം അർജന്റീനൻ പക്ഷത്തേക്കു മാറി. ദൈവത്തിന്റെ കൈ, 1986ൽ നേടിയ ലോക കിരീടം എന്നിവയെല്ലാം കേരളത്തിന്റെ വടക്കേയറ്റ് ആകാശ നീല വികാരം പടർത്തി.

കേരള യുവത്വത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഐക്കണായിരുന്ന ചെഗവേരയുടെ ജന്മനാടെന്ന നിലയിലും അർജന്റീനയ്ക്കു ഫുട്ബോളിനു പുറത്തു നിന്നു ആരാധകരെത്തി. മറഡോണയ്ക്കും ബാറ്റിസ്റ്റ്യൂട്ടയ്ക്കും പിന്നാലെ മെസിയെത്തിയപ്പോൾ ആ അടുപ്പം ഒന്നു കൂടി വർധിച്ചു. 1986 നു ശേഷം ലോകകപ്പ് ജയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്നും മലപ്പുറത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ടീമുകളിൽ മുൻപന്തിയിൽ അർജന്റീന തന്നെയാണ്.

∙ തെരുവുകളിലേക്കു വരുന്നു ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ....

ആരാധകരുടെ എണ്ണമെടുത്താൽ ബ്രസീലും അർജന്റീനയും ഒരു കടലാണ്. എന്നാൽ, ഇഷ്ടത്തിന്റെ ചെറിയ നദികൾ മറ്റു ടീമുകൾക്കായും മലപ്പുറത്ത് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. യൂറോപ്പിൽ ജർമനിക്കും ഇറ്റലിക്കും സ്പെയിനിനും പോർച്ചുഗലിനും ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കുമെല്ലാം ആരാധകരുണ്ട്. ഇറ്റലി ഇത്തവണ ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടാത്തതിൽ ആ രാജ്യക്കാരെപ്പോലെ ദുഃഖിച്ചവർ മലപ്പുറത്തുണ്ട്.

ആരാധനയും ഇഷ്ടവും മനസ്സിൽവച്ചു നടക്കുന്ന ശീലം മലപ്പുറത്തിനില്ല. വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഫലമുണ്ടാകില്ലെന്ന ചൊല്ലിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. മലപ്പുറത്തെ തെരുവുകളിലൂടെ ഇപ്പോൾ നടന്നാൽ രാജ്യാന്തര ഉച്ചകോടിയുടെ വേദിയാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കും. ബ്രസീൽ മുതൽ സൗദി അറേബ്യ വരെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പതാകകൾ പാറിക്കളിക്കുന്നു. മൊറോക്കയുടെയും ക്രൊയേഷ്യയുടെയും കൊടികൾ പുതുതായി ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. തോറ്റു പോയതിന്റെ മുറിപ്പാട് പോലെ ബ്രസീലിന്റെയും ജർമനിയുടെയും സ്പെയിനിന്റേയുമെല്ലാം പോസ്റ്ററുകളിൽ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് വരഞ്ഞതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ....

തലമുറ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് മലപ്പുറത്തെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമത്തിന്റെ ദിശയും മാറുന്നുണ്ട്. മധ്യ വയസ്സു പിന്നിട്ടവരിൽ ഇന്നും ഒട്ടേറെ ഹോളണ്ട് ആരാധകരെ കാണാം. 1974ൽ ടോട്ടൽ ഫുട്ബോളിന്റെ ഇന്ദ്രജാലവുമായി യോഹാൻ ക്രൈഫും കൂട്ടരും വിരുന്നൂട്ടിയതിന്റെ ഓർമയാണ്. പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്കടുത്ത് കട്ടുപ്പാറയിലെ ഉസ്മാൻ അതിലൊരാളാണ്.

ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ എഴുപതുകളിലാണു ലോകകപ്പ് ടിവിയിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. അന്നു അവരുടെ ടോട്ടൽ ഫുട്ബോളിനോട് ഇഷ്ടത്തിലായതാണ്. പ്രവാസി മതിയാക്കി ഇപ്പോൾ നാട്ടിലാണ്. എങ്കിലും, ഇഷ്ട ടീം ഖത്തറിൽ കളിക്കുമ്പോൾ നേരിട്ടു കാണാതിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? മറ്റു ടീമുകളുടെ ആരാധകരായ സുഹൃത്തുക്കളേയും കൂട്ടി ഉസ്മാൻ ഖത്തറിലേക്കു പോയി. രണ്ടാഴ്ച അവിടെ തങ്ങി, നെതർലൻഡ്സിന്റേതുൾപ്പെടെ 6 കളികൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു തിരിച്ചെത്തിയത്. ശരാശരി മലപ്പുറംകാരന്റെ ഫുട്ബോൾ ഭ്രമം ഉസ്മാനിൽ നിന്നു വായിച്ചെടുക്കാം.

ഫുട്ബോളിന് പുതിയ ഋതു ഭേദങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചാണു ഓരോ ലോകകപ്പും കടന്നു പോകുന്നത്. പുഷ്കാസിന്റെ മാജിക്കൽ മഗ്യാർസ്, കരിമ്പുലി യുസേബിയോയുടെ പോർച്ചുഗൽ, റോജർ മില്ലയുടെ കാമറൂൺ, വന്യതയും പന്തടക്കവുമൊന്നിപ്പിച്ച് രൗദ്ര നൃത്തം ചവിട്ടിയ സെനഗൽ എല്ലാം മലപ്പുറത്തെ കളി പ്രേമികളുടെ കാഴ്ചയിൽ പതിഞ്ഞു. മില്ലയെക്കുറിച്ച്, സെനഗലിനെക്കുറിച്ച്, ഹിഗ്വിറ്റയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന നാടൻ കളി പ്രേമികളുടെ ജില്ലയിൽ കാണാം. ആഫ്രിക്കൻ ടീമുകൾ ലോകകപ്പിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചലനങ്ങൾ എക്കാലവും മലപ്പുറത്ത് ഓളമുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ‘സുഡാനികൾ’ എന്ന പൊതുപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആഫ്രിക്കൻ താരങ്ങൾ ജില്ലയിൽ സെവൻസ് കളിക്കാനെത്തുന്നതിനു മുൻപ് തുടങ്ങിയതാണ് ആ ഇഷ്ടം.

1990ൽ ഇറ്റലി ലോകകപ്പിൽ ക്വാർട്ടർ വരെയെത്തി അദ്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച കാമറൂണിനും അവരുടെ പൻഗാമികളായെത്തിയ നൈജീരിയയ്ക്കും സെനഗലിനും വേണ്ടിയെല്ലാം മലപ്പുറത്ത് ആരാധകക്കൂട്ടം രൂപപ്പെട്ടു. മലപ്പുറം കാൽപന്തിനെ നെഞ്ചിലേറ്റിത്തുടങ്ങിയത് അധിനിവേശത്തിനെതിരായ പോരാട്ടമെന്ന നിലയിലാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ, നൂറ്റാണ്ടുകൾ തങ്ങളെ അടിമകളാക്കി നിർത്തിയിരുന്ന യൂറോപ്യൻ വമ്പന്മാർക്കെതിരെ ആഫ്രിക്കയിലെ ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങൾ പൊരുതുമ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ടു മലപ്പുറം അവർക്കൊപ്പം നിന്നു. ടൂർണമെന്റിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിനപ്പുറം പോകില്ലെന്നു ഉറപ്പായിട്ടും അവർക്കായി ആർത്തുവിളിച്ചു. ഖത്തറിൽ സെമിയിലെത്തി ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയ മൊറോക്കോയും ഇതിനകം മലപ്പുറത്തിന്റെ മനസ്സിലിടം നേടിക്കഴിഞ്ഞു.

∙ മണിയറയിലെ ജർമനി, ചായക്കടയിലെ സിആർ 7

ജീവിതവുമായി ഇഴ ചേരുമ്പോഴാണു ഒരു വികാരം നാടിന്റെ സംസ്കാരമായി മാറുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ പാണ്ടിത്തെരുവുകളിൽ രജനീകാന്തിനെപ്പോലെ ഡയലോഗ് പറയുന്ന, വിജയ്‌യെപ്പോലെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരായിരം ചെറുപ്പക്കാരെ കാണാം. മലപ്പുറവും ഫുട്ബോളും തമ്മിലുണ്ട് അത്തരമൊരു പാരസ്പര്യം. വൈലത്തൂരിലെ മുഹമ്മദ് അഷ്‌റഫ് ജർമൻ നിറങ്ങൾകൊണ്ട് മണിയറയൊരുക്കുന്നത് അത് കൊണ്ടാണ്. മഞ്ചേരിയിലെ റിയാസ് സ്വന്തം കോഫി ഹബ്ബിനു സിആർ 7 എന്നു പേരിടുന്നതിനു പിന്നിൽ കളി ജീവിതത്തിലേക്കു കയറിവരുന്നതിന്റെ രസതന്ത്രമുണ്ട്.

ലോകകപ്പ് വേളകൾ മലപ്പുറത്തിനു പന്തയ സീസൺ കൂടിയാണ്. അമ്മാവൻ സുനിലിനെപ്പോലെ മീശയ്ക്കും തലയിലെ മുടിക്കും പന്തയംവയ്ക്കുന്നവർ ഒട്ടേറെ പേരുണ്ട്. ബ്രസീലും അർജന്റീനയും തോൽക്കുന്ന ദിവസം പാതി ഷേവ് ചെയ്ത മീശകളുമായി നടക്കുന്നവരും തല വിചിത്ര രീതിയിൽ മൊട്ടയടിച്ചവരെയുമെല്ലാം മലപ്പുറത്തെ തെരുവുകളിൽ കാണാം.

ആദ്യ കളിയിൽ സൗദിയോടു തോറ്റ ശേഷം അർജന്റീന മെക്സിക്കോയ്ക്കെതിരെ മരണക്കളിക്കിറങ്ങിയ ദിവസം. മഞ്ചേരിയിലൊരു പന്തയം നടന്നു :അർജന്റീന ജയിച്ചാൽ തന്റെ കൈവശമുള്ള ഇന്നോവ കാർ സുഹൃത്തിനു നൽകും, തോറ്റാൽ സുഹൃത്തിന്റെ കൈവശമുള്ള ആൾട്ടോ കാർ തിരിച്ചു നൽകണം’. അർജന്റീന ജയിച്ചു. ബെറ്റ് പക്ഷേ, സൗഹൃദത്തിലലിഞ്ഞു പോയി. ബ്രസീൽ സെർബിയയ്ക്കെതിരെ ജയിച്ച ദിവസം അർധരാത്രി പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ വിതരണം ചെയ്തത് 2500 ബിരിയാണി പായ്ക്കറ്റാണ്. ഇഷ്ട ടീമിന്റെ വിജയമാഘോഷിക്കാൻ ബ്രസീൽ ഫാൻസ് അസോസിയേഷന്റേ വകയായിരുന്നു ‘ബിരിയാണിയുത്സവം.’

ഖത്തർ ലോകകപ്പിനോടു ഉപചാരം ചൊല്ലി പിരിയാനുള്ള നേരമായിരിക്കുന്നു. ആര് കപ്പുയർത്തിയാലും മലപ്പുറം സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റോടെ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു കയ്യടിക്കും. പിന്നെ അടുത്ത വിശ്വ മാമാങ്കത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ്. പന്ത് ഇനിയുമുരുളും, വിഷു വരും വർഷം വരും, അപ്പോഴും മലപ്പുറം കണ്ണുനട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകും...

English Summary: Football History/Love of Malappuram and the Story of Football Passionate People in the District