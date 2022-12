‘വിദേശി’കൾ 14: യൂറോപ്പിനെ കളിപ്പിച്ച് മൊറോക്കൻ അപാരത; പെലെയുടെ പ്രവചനം സത്യമാകുന്നു?

52 വർഷം മുൻപ് പെലെ പറഞ്ഞത് ഇത്തവണ യാഥാർഥ്യമാകുമോ..? രണ്ടായിരത്തിനു മുൻപ് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം ലോക ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടും - ഇതായിരുന്നു എഴുപതുകളിൽ പെലെ നടത്തിയ ദീർഘദർശനം. ആ പ്രവചനം 21 വർഷത്തിനുശേഷമെങ്കിലും ഫലിക്കുമോ..? രോഗക്കിടക്കയിലുള്ള പെലെയ്ക്ക് ആ കാഴ്ചയും കാണാനാകുമോ..? ഉത്തരം മൊറോക്കോ തരും.



∙ കണക്കുതീർക്കാൻ കളിക്കളം

പിന്നിൽനിന്ന് കുത്തിയല്ല അന്തസ്സുള്ളവർ യുദ്ധം ജയിക്കേണ്ടത്. ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞുപഠിപ്പിച്ചത് നേരിട്ടു യുദ്ധം ചെയ്താൽ തോൽക്കുമെന്ന് പേടിയുള്ളവരായിരുന്നിരിക്കാം. മൊറോക്കോയെന്ന ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിലെ അംഗങ്ങളിൽ തൊലിയുടെ കറുപ്പുനിറം അന്വേഷിച്ചുപോകേണ്ടതില്ല. കുടിയേറ്റമെന്നത് ചരിത്രപരമായ സത്യമാണെങ്കിൽ കറുപ്പും വെളുപ്പും ഇടകലർന്നൊരു കരുത്താകുകയാണ് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ മൊറോക്കോ. സംരക്ഷിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞ് ചങ്ങാത്തംകൂടിയവരുടെ കോളനിഭരണത്തിൽ ആ രാജ്യം പലതവണ അടിമകളായി, പലർക്കുമുന്നിലും. ഒരുകാലത്ത് യജമാനന്മാരായി ചമഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് സ്വന്തം വംശക്കാരെ പലകാലങ്ങളിലായി അവർ തിരിച്ചുവിളിച്ചു. അവരെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടി. ആ ഒരുമിച്ചുകൂടലിൽ കറുപ്പും വെളുപ്പും ഇല്ലാതായി.

ലോകത്തു പലയിടത്തും കോളനികൾ സൃഷ്ടിച്ച യൂറോപ്യന്മാർ തന്നെയാണ് മൊറോക്കോയിലും കോളനിവാഴ്ച നടത്തിയത്. സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും അടക്കമുള്ളവർ അങ്ങനെ മൊറോക്കൻ മണ്ണിന്റെ രുചിയറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപത്തെ രാഷ്ട്രീയ അധീശത്വത്തിനുമേൽ ഇപ്പോൾ ഈ കൊച്ചുരാജ്യം ഖത്തറിന്റെ മണ്ണിലൂടെ മറുപടി പറയുകയാണ്. അതും സംരക്ഷകക്കുപ്പായമണിഞ്ഞ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള തങ്ങളുടെ വംശജരെ തിരിച്ചുവിളിച്ചുകൊണ്ട്. ഇതൊന്നും പിൻവാതിലിലൂടെയല്ലായിരുന്നു. ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ സെമിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായി മൊറോക്കോ മാറുമ്പോൾ അവരുടെ കരുത്തായി മാറുന്നത് മറുനാട്ടിൽ പിറന്ന, മൊറോക്കൻ വേരുകളുള്ള കളിക്കാരാണ്. 26 അംഗ ടീമിലെ 14 പേരും വിദേശത്തു ജനിച്ചുവളർന്നവരാണ്.

മൊറോക്കോ ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ആരാധകരുടെ ആഹ്ലാദം. AFP

അതിൽ കൂടുതൽപ്പേരും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ. മൊറോക്കോയ്ക്കുവേണ്ടി ‘യൂറോപ്പ്’ കളിക്കുമ്പോൾ യൂറോപ്പിന്റെ പഴയകാല രാഷ്ട്രീയ കോളനിവൽക്കരണത്തിനുള്ള മറുപടിയാകുകയാണത്. കാലമെത്ര കഴിഞ്ഞാലും അന്തസ്സുള്ള ഇന്ത്യക്കാരന് ബ്രിട്ടിഷുകാരെ മറക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ. ബൽജിയം, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, ഇറ്റലി, ഹോളണ്ട്, സ്പെയിൻ, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർ മൊറോക്കൻ ടീമിലുണ്ട്. ടീമിന്റ രക്ഷകനെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന, ഇതുവര ഒരൊറ്റഗോളും വഴങ്ങാത്ത ഗോളി (സെൽഫ് ഗോൾ ഒഴികെ) യൂനസ് ബൗനോ (സെവിയ്യൻ താരം) കാനഡയിലാണ് ജനിച്ചത്.

അച്റഫ് ഹക്കീമിയുടെ ജനനം സ്പെയിനിലാണെങ്കിൽ സോഫ്യാൻ അംറാബത്തിന്റെ ജന്മദേശം ഹോളണ്ടും സോഫിയാനെ ബൗഫാൽ ജനിച്ചത് ഫ്രാൻസിലുമാണ്. ബൽജിയത്തിനെതിരെ ഡയറകട് ഫ്രീ കിക്കിലൂടെ ഗോൾ നേടിയ സൂപ്പർ സബ് സാബിരി മൊറോക്കോയിൽനിന്ന് ചെറുപ്പത്തിലേ ജർമനിയിലേക്ക് കുടിയേറിയ താരമാണ്.

ജർമൻ ജൂനിയർ ടീമംഗമായിരുന്ന സാബിരി വളർന്നപ്പോൾ ജന്മനാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ മൊറോക്കോ ബൽജിയത്തെയും (2- 0) കാനഡയെയുമാണ് (2-1)തോൽപ്പിച്ചത്. പ്രീ ക്വാർട്ടർ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ സ്പെയിനിനെ 3 ഗോളിനു തോൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ക്വാർട്ടറിൽ പോർച്ചുഗലിനെ മറികടന്നത് ചരിത്രം കുറിച്ച ഏകഗോളിന്. ഇനി സെമിയിൽ മുന്നിലുള്ളത് ആ നാട്ടിൽനിന്ന് അവസാനമായി പടിയിറങ്ങിപ്പോയ ഫ്രാൻസാണ്. കാത്തിരിക്കാം ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും ഫുട്ബോളും കൂടിക്കുഴയുന്നതെങ്ങനെയെന്നറിയാൻ.

∙ എംബപ്പെയും ഹക്കീമിയും

കിലിയൻ എംബപെ

അതിനിടെ ഫ്രഞ്ച് താരം എംബപ്പെയുടെ ഒരു പഴയ ട്വീറ്റ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. പിഎസ്ജിയിൽ തന്റെ സഹകളിക്കാരനായ മൊറോക്കോയുടെ അച്റഫ് ഹക്കീമിയെക്കുറിച്ചാണത്. ഹക്കീമി ലോകത്തിലെ മികച്ച വലതുവിങ് ബാക്ക് എന്നായിരുന്നു ആ വിശേഷണം. അതിന് ഹക്കീമിയുടെ മറുപടിയും കൊള്ളാമായിരുന്നു. എംബപ്പെയെപോലുള്ള താരത്തിനൊപ്പം കളിക്കുന്നത് ആസ്വാദ്യകരമാണ്. പന്തെത്തിച്ചുകൊടുത്താൽ അയാൾ അൽഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്. ഈ മുന്നേറ്റവും പ്രതിരോധവുമാണ് ഇനി നേർക്കുനേർ അങ്കത്തിനെത്തുന്നത്. ആരാണ് മികച്ചതെന്ന് സെമിയിൽ അറിയാം.

∙ തോൽവിയില്ലാതെ ഇനിയും മുന്നോട്ട്..?

ആഫ്രിക്കൻ മോഖലാ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ആറിൽ ആറും ജയിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചാംപ്യന്മാരായാണ് മൊറോക്കോ ഖത്തറിലെത്തിയത്. അതേ പ്രകടനം ലോകകപ്പിലും തുടരുന്നു. ഒരൊറ്റ കളിയും തോൽക്കാതെയാണ് അവർ സെമിക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ക്രൊയേഷ്യയോട് ഗോളില്ലാ സമനിലയായതു മാത്രമാണ് വിജയത്തിനു തടയിട്ടത്. 4 മാസം മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ടീമിലെ ആഭ്യന്തരപ്രശ്നത്തെ അതിജീവിച്ചാണ് ആഫ്രിക്കൻ ടീം ചരിത്രനേട്ടത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നത്. പരിശീലകൻ വാഹിദ് ഹലിഹാജിക്കിനെ പുറത്താക്കി വാലിദ് റഗ്റാഗി ചുമതലയേറ്റതോടെ ടീം ഒന്നടങ്കം മാറി. വാലിദ് ജനിച്ചുവളർന്നത് ഫ്രാൻസിലാണ്.

കളിച്ചത് കൂടുതലും ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബുകളിൽ. പിന്നീട് മൊറോക്കൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച ഇദ്ദേഹം 8 വർഷം ദേശീയ ജഴ്സിയണിഞ്ഞു. കളിക്കാലത്ത് ഡിഫൻഡറായിരുന്നു ഈ പരിശീലകൻ. യൂറോപ്യൻ ക്ലബ്ബുകളിൽ കളിപരിചയമുള്ള മൊറോക്കൻ സംഘത്തിന്റെ പ്രധാന ശക്തിയും പ്രതിരോധംതന്നെ. അതിന്റ ഉത്തമോദാഹരണമായിരുന്നില്ലേ പോർച്ചുഗലിനെതിരെയുള്ള ക്വാർട്ടർ. 26% മാത്രം പന്തവകാശമുണ്ടായിരുന്ന മൊറോക്കോയാണ് 74% പന്തവകാശമുണ്ടായിരുന്ന പോർച്ചുഗലിനെ വെട്ടിയത്. ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെ ശരാശരി പന്തവകാശം 31.8% മാത്രമാണെന്നതുകൂടി ഓർക്കണം. ബസ് പാർക്കിങ്ങെന്നോ ഹൈലൈൻ ഡിഫൻസെന്നോ എന്തുവേണമെങ്കിലും പേരിട്ടുവിളിച്ചോളൂ.

പോർച്ചുഗലിനെ കീഴടക്കിയ മൊറോക്കൻ താരങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദം.

പൊളിയാത്ത ഇരുമ്പുമറകൾ ഏഷ്യയിൽ മാത്രമല്ലെന്ന് ആ കളി വ്യക്തമാക്കിത്തന്നു. സ്റ്റാമിനയുണ്ടെങ്കിലും കളിപരിചയവും വലിയ മത്സരങ്ങൾ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവക്കുറവുമെന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പതിവുപോരായ്മകൾക്ക് മറുപടിനൽകിയ ടീമായി ചുവപ്പും പച്ചയും അണിയുന്ന സംഘം ലോകത്തിനു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. കാമറൂൺ, ഘാന, സെനഗൽ, നൈജീരിയ, ഈജിപ്ത് എന്നീ മുൻഗാമികൾക്കൊന്നും സാധിക്കാത്തതാണ് ഇത്തവണ ഇവർ ഇപ്പോഴേ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

∙ 10 വരെ ഉയർന്നു, 95 വരെ താഴ്ന്നു

മൊറോക്കൻ താരങ്ങളുടെ വിജയാഹ്ലാദം.

ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ 22–ാം സ്ഥാനത്തുള്ള മൊറോക്കോ കാൽനൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് പത്താംസ്ഥാനത്തേക്കു വരെ ഉയർന്നിരുന്നു. 3.7 കോടി മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള ഈ രാജ്യം 2010ൽ 95 –ാം സ്ഥാനം വരെ താഴ്ന്നുപോയിരുന്നുവെന്നതും കൗതുകകരം. 1970 മെക്സിക്കോ ലോകകപ്പിൽ ആദ്യമായി അരങ്ങേറിയ ഇവർ ഇപ്പോഴത്തേതടക്കം 6 ലോകകപ്പ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ലോകകപ്പിൽത്തന്നെ ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പ്രതിനിധിയുണ്ടായിരുന്നു, ഈജിപ്ത്. 1990ൽ കാമറൂണും 2002ൽ സെനഗലും 2010ൽ ഘാനയും ക്വാർട്ടറിൽ എത്തിയതാണ് ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. സെനഗലും ഘാനയും തുനീസിയയും കാമറൂണുമെല്ലാം ഇത്തവണ പാതിവഴിയിൽ ഇടറിവീണപ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി മൊറോക്കോയുടെ വരവ്.

