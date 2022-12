മെസ്സിക്കൊപ്പം ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് ജൂലിയൻ അൽവാരസിന്റെ ആഗ്രഹം. ഇപ്പോൾ ഖത്തറിലെ കളിക്കളങ്ങളിൽ മെസ്സിക്കൊപ്പമുള്ള അൽവാരസിന്റെ ചിത്രമെടുക്കാൻ ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഫൊട്ടോഗ്രഫർമാർ തിക്കിത്തിരക്കുകയാണ്. ലുസെയ്ൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കെതിരെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടിയതിനു ശേഷം കൈവിരിച്ചു നിന്ന അൽവാരസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തിയത് മെസ്സി തന്നെയാണ്. തന്റെ ഇതിഹാസതാരത്തെ പുണർന്നു നിൽക്കുന്ന അൽവാരസിന്റെ ചിത്രമായി അതോടെ അർജന്റീനയുടെ ആവേശജയത്തിന്റെ മുഖചിത്രം. പത്തു വർഷത്തെ ഇടവേളകളിലുള്ള ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിലുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരന്റെ ഫുട്ബോൾ ജീവിതം!

അർജന്റീനയിലെ കോർഡോബയ്ക്കു സമീപമുളള കാൽച്ചിനിൽ ജനിച്ച അൽവാരസിന് 13-ാം വയസ്സിൽ മെസ്സി ബാർസിലോനയിലെത്തിയ പോലെ കുട്ടിക്കാലത്തു തന്നെ സ്പെയിനിലെത്താൻ അവസരമൊരുങ്ങിയതാണ്. ബാർസയുടെ ചിരവൈരികളായ റയൽ മഡ്രിഡ് ക്ലബ്ബിന്റെ ട്രയൽസിൽ 11-ാം വയസ്സിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ. എന്നാൽ, ട്രയൽസിൽ ജയിച്ചെങ്കിലും വിദേശത്തു നിന്നുള്ള കൗമാരതാരങ്ങളെ ക്ലബ്ബിലെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകൾ സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ അപ്പോഴേക്കും കർശനമാക്കിയത് തടസ്സമായി. റയലിന്റെ നഷ്ടം റിവർപ്ലേറ്റിന്റെ നേട്ടമായി. അർജന്റീന പ്രിമേറ ലീഗിൽ റിവർപ്ലേറ്റിനു വേണ്ടി കളിച്ചു തകർത്ത അൽവാരസ് 2021ൽ ലീഗിലെ ടോപ് സ്കോററായി. ക്ലബ്ബിനൊപ്പം കോപ്പ ലിബർട്ടഡോറസ്, കോപ്പ അർജന്റീന, പ്രിമേറ ഡിവിഷൻ ലീഗ് കിരീടങ്ങൾ നേടി. കഴിഞ്ഞ വർഷം തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ മികച്ച ഫുട്ബോളറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

അർജന്റീനയുടെ ഫൈനൽ പ്രവേശനം സഹതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം ആഘോഷിക്കുന്ന മെസ്സി(Photo by Antonin THUILLIER / AFP)

.ആ പകിട്ടിലായിരുന്നു ഈ സീസണിൽ ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിലേക്കുള്ള കൂടുമാറ്റം. കുറച്ചു കാലം കൂടി റിവർപ്ലേറ്റിൽ വായ്പ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർന്ന ശേഷം ഈ ജൂലൈയിൽ കമ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡിൽ ലിവർപൂളിനെതിരെ ഗോളടിച്ച് അരങ്ങേറ്റം. ക്ലബ് കരിയറിലെ മികവു കണ്ട് അൽവാരസിനെ അർജന്റീന കോച്ച് ലയണൽ സ്കലോണി ദേശീയ ടീമിലേക്കു വിളിച്ചു. എന്നാൽ, ലൗറ്റാരോ മാർട്ടിനസും പൗളോ ഡിബാലയുമെല്ലാം ടീമിലുള്ളതിനാൽ പലപ്പോഴും പകരക്കാരന്റെ റോളിലായിരുന്നു അവസരം. ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ അൽവാരസ് പോളണ്ടിനെതിരെ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിലാണ് ആദ്യമായി പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇറങ്ങിയത്. പിന്നീടു കളിച്ച മൂന്നു മത്സരങ്ങളിലായി നാലു ഗോളുകൾ.

മുന്നേറ്റനിരയിലെ ഏതു പൊസിഷനിലും നിയോഗിക്കാവുന്ന അൽവാരസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എതിർ ടീം ഗോൾകീപ്പറെയും ഡിഫൻഡറെയും നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്തു നിൽക്കും എന്നതാണ്. കുട്ടിക്കാലത്ത് എട്ടു കാലുകളുള്ളതു പോലെ തങ്ങൾക്കിടയിൽ പാഞ്ഞു കളിച്ച അൽവാരസിനെ മുതിർന്ന താരങ്ങൾ വിളിച്ചത് ലിറ്റിൽ സ്പൈഡർ എന്നാണ്. വലുതായപ്പോഴും ആ പേരു തന്നെ തുടർന്നു. ലാ അരാന അഥവാ ചിലന്തി. മെസ്സിയെ ലാ പുൾഗ എന്നു വിളിക്കുന്നതു പോലെ. ഇപ്പോൾ അൽവാരസിനെ പുകഴ്ത്തുന്ന സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റുകളിലെല്ലാം ഒരു ചിലന്തി ഇമോജി കാണാം.

അർജന്റീന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെത്തിയപ്പോൾ തലസ്ഥാന നഗരമായ ബ്യൂനസ് ഐറിസിൽ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന ആരാധകർ. അർജന്റീനയിലെ പ്രാദേശികസമയം വൈകിട്ട് ആറിനാണ് ഖത്തറിൽ മത്സരത്തിന്റെ ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങിയത്. ഉച്ചകഴിഞ്ഞതോടെ ബ്യൂനസ് ഐറിസ് ആരാധകരാൽ നിറഞ്ഞു. അർജന്റീനയുടെ ഓരോ ഗോളും അവർ ആഘോഷമാക്കി. അർജന്റീനയുടെ ജഴ്സി അണിഞ്ഞുമാണ് പതാക വീശിയും തങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ ജയം ഇവർ ആഘോഷിച്ചത്.

അൽവാരസ് മാത്രമല്ല അർജന്റീന ടീമിലെ ഫാൻ ബോയ്. മെസ്സിയുടെ ബോഡിഗാർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരൻ റോഡ്രിഗോ ഡി പോൾ മുതൽ ഇരുപത്തിനാലുകാരൻ ഡിഫൻഡർ ലിസാന്ദ്രോ മാർട്ടിനസും ഇരുപത്തൊന്നുകാരൻ മിഡ്ഫീൽഡർ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസുമെല്ലാം തങ്ങളുടെ ആരാധനാപാത്രത്തോടൊപ്പം കളിക്കുന്നത് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ലോകകപ്പ് ടീമിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ ലിസാന്ദ്രോ മെസ്സിയെ കാണാനെത്തിയത് തന്റെ അമ്മ സിൽവിനയെയും കൂട്ടിയാണ്. ദോഹയിലെ ഖത്തർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിൽ മെസ്സിക്കൊപ്പമുള്ള ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ആസ്വദിക്കുന്ന അർജന്റീന ടീമിലെ മെസ്സി ഫാൻസ് ക്ലബ്ബിന് ഒരു സ്വപ്നം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്- 18ന് ലുസെയ്ൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഫൈനൽ കൂടി ജയിച്ച് മെസ്സിക്കൊപ്പം ഒരു ലോകകിരീടം!

