അജയ്യന്റീന!; ക്രൊയേഷ്യയോടു പകരം വീട്ടി അർജന്റീന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ

മധ്യനിരയിലെ നിയന്ത്രണം മാത്രം മതിയാവില്ല കളി ജയിക്കാൻ എന്നായതോടെ ക്രൊയേഷ്യ ആക്രമിച്ചു കളിച്ചു. 38-ാം മിനിറ്റിൽ അവർക്കു കോർണർ. എന്നാൽ അതു നേരെ വിപരീത ഫലമാണ് ചെയ്തത്. ഷോർട്ട് കോർണർ എടുത്ത ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കു പിഴച്ചു. ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോ പന്തു കുത്തിയിട്ടു നൽകിയത് മെസ്സിക്ക്. െസ്സി ഫൗൾ ചെയ്യപ്പെട്ടു വീണെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും പന്ത് അൽവാരസിനു നൽകിയിരുന്നു. സ്വന്തം പകുതിയിൽ നിന്ന് അൽവാരസിന്റെ റൺ. ബോക്സിലെത്തിയ അൽവാരസ് പന്ത് മൊളീനയ്ക്കോ ഡി പോളിനോ മറിക്കുമെന്നുകരുതി ക്രൊയേഷ്യൻ ഡിഫൻഡർമാർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. അവരുടെ കാലിൽത്തട്ടി പന്തു തിരിച്ചു കിട്ടിയത് അൽവാരസിനു തന്നെ. ഒന്നുയർന്ന പന്തിനെ ലിവാകോവിച്ചിന്റെ കൈകൾക്കു മുകളിലൂടെ തട്ടിയിട്ട് അൽവാരസ് കൈവിരിച്ചപ്പോഴേക്കും ആശ്ലേഷിക്കാൻ മെസ്സി ഓടിയെത്തി.

69-ാം മിനിറ്റിൽ യഥാർഥ നിമിഷം വന്നു. ക്രൊയേഷ്യൻ ഡിഫൻഡറുടെ കാലുകൾക്കിടയിലൂടെ അൽവാരസിനു പന്തു മറിച്ചു. നേരെ ഗോളിലേക്കു തിരിച്ചു വിടേണ്ട ജോലിയേ അൽവാരസിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ക്രൊയേഷ്യ തോൽവി സമ്മതിച്ചു.

അർജന്റീനയുടെ മുന്നണിപ്പോരാളി അൽവാഹ്...രെസ്!!

അർജന്റീനയ്ക്കായി 2 ഗോൾ നേടുകയും ടീമിന്റെ ആദ്യ ഗോളിനു വഴിയൊരുക്കിയ പെനൽറ്റിക്കു കാരണക്കാരനാവുകയും ചെയ്ത ജൂലിയൻ അൽവാരസാണ് ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിലെ മിന്നും താരം. ഡിഫൻഡർമാരും മിഡ്ഫീൽഡർമാരും നൽകുന്ന ത്രൂബോളുകളുമായി മുന്നേറുകയായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരൻ അൽവാരസിന്റെ പ്രധാന ദൗത്യം. 33–ാം മിനിറ്റിൽ അൽവാരസിന്റെ ബോക്സിലേക്കുള്ള ഓട്ടം തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ക്രൊയേഷ്യ പെനൽറ്റി വഴങ്ങിയത്. 40–ാം മിനിറ്റിൽ മൈതാനമധ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഓട്ടം അർജന്റീനയ്ക്ക് രണ്ടാം ഗോളും നൽകി.

സെമിയിൽ മെസ്സിയുടെ റെക്കോർഡ് മഴ

അർജന്റീനയ്ക്കായി ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ താരം ഇനി ലയണൽ മെസ്സി. ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കെതിരെ നേടിയത് ലോകകപ്പിൽ മെസ്സിയുടെ 11–ാം ഗോൾ. 10 ഗോൾ നേടിയ ഗബ്രിയേൽ ബാറ്റിസ്റ്റ്യൂട്ടയുടെ റെക്കോർഡാണു മറികടന്നത്.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരം എന്ന ജർമനിയുടെ മുൻ താരം ലോതർ മത്തേയൂസിന്റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം ലയണൽ മെസ്സി. ഇരുവരും 25 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ വീതം കളിച്ചു.

ഒരു ലോകകപ്പിൽ 5 ഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരമായി മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരൻ മെസ്സി.

ഒരു കളിയിൽ തന്നെ ഗോളും അസിസ്റ്റും എന്ന കണക്കിൽ ലോകകപ്പിലെ 4 മത്സരങ്ങളി‍ൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ താരമാണ് ലയണൽ മെസ്സി. 2006ൽ സെർബിയയ്ക്കെതിരെയും ഈ ലോകകപ്പിൽ മെക്സിക്കോ, നെതർലൻഡ്സ്, ക്രൊയേഷ്യ എന്നീ ടീമുകൾക്കെതിരെയും മെസ്സി ഗോളും അസിസ്റ്റും നേടി.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോളോ അസിസ്റ്റോ നേടിയ താരം എന്ന ബ്രസീലിയൻ മുൻ താരം റൊണാൾഡോയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം ലയണൽ മെസ്സി. 13 മത്സരങ്ങളിൽ ഗോളോ അസിസ്റ്റോ ഇരുവരും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

30–ാം മിനിറ്റിൽ പ്രതിരോധപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ക്രൊയേഷ്യ പെനൽറ്റി വഴങ്ങിയതാണ് മത്സരത്തിന്റെ ഗതിമാറ്റിയത്. കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിലൂടെ മുന്നേറിയ ജൂലിയൻ അൽവാരസിനെ ബോക്സിനകത്തു വച്ച് ക്രൊയേഷ്യൻ ഗോൾകീപ്പർ ഡൊമിനിക് ലിവകോവിച്ച് ഫൗൾ ചെയ്തു വീഴ്ത്തിയതിനായിരുന്നു പെനൽറ്റി. ഈ നിമിഷത്തിലാണ് മത്സരം അർജന്റീനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്കു മാറിയത്. അതുവരെ മത്സരം നിയന്ത്രിച്ചത് ക്രൊയേഷ്യയുടെ മധ്യനിരയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ തിളങ്ങിയ ലിവകോവിച്ചിന്റെ പിഴവിൽ നിന്നു ലഭിച്ച പെനൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് മെസ്സി അർജന്റീനയ്ക്കു ലീഡ് നൽകി.

