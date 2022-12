മെസ്സി ഇനി ലോകത്തിനു സ്വന്തം

അനുകൂലിക്കാം, എതിർക്കാം...എന്തു തന്നെയായാലും, ഇത് ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ലോകകപ്പാണ്. മെസ്സി ഇപ്പോൾ അർജന്റീനയുടെ മാത്രം താരമല്ല. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന് ഒന്നാകെ സ്വന്തമാണ്. അർജന്റീന ടീമിനെ മൈതാനത്തിനകത്തും പുറത്തും നയിക്കുന്നു. ഗോൾ നേടുന്നു. ഗോളുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു. മുൻപെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധം എതിരാളികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ വരെ റെഡി. ഖത്തറിൽ ടീമിന്റെ ലോക്കർ റൂമിൽ സഹതാരങ്ങളെ ഒന്നടങ്കം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന മെസ്സിയെ ഞാൻ കണ്ടു. ഇക്കുറി മെസ്സിയിൽ അർജന്റീനയിലെ ജനങ്ങൾ കാണുന്നത് ഡിയേഗോ മറഡോണയുടെ ആവേശവും വിജയതൃഷ്ണയും ചൈതന്യവുമാണ്. 36 വർഷമായി രാജ്യം കാത്തിരിക്കുന്ന ശുഭവാർത്തയിലേക്കു മെസ്സിക്ക് ഇനി ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ദൂരം മാത്രം.

സെമിയിൽ ക്രൊയേഷ്യയുടെ മുന്നേറ്റങ്ങളോടെയായിരുന്നു തുടക്കം. 34–ാം മിനിറ്റിൽ ജൂലിയൻ അൽവാരസിന്റെ കുതിപ്പിനൊടുവിൽ ലഭിച്ച പെനൽറ്റി മെസ്സി സ്കോർ ചെയ്തതോടെ ചിത്രം മാറി. പന്തുമായി തനിച്ചോടിയ അൽവാരസിന്റെ കുതിപ്പ് ഇടവേളയ്ക്കു മുൻപു തന്നെ അർജന്റീനയുടെ ലീഡ് 2–0 ആക്കി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ മെസ്സിയും അൽവാരസും ഒത്തുചേർന്ന് 3–ാം ഗോളും കുറിച്ചു.എക്കാലത്തും മറഡോണയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന താരമാണ് മെസ്സി. ഒരു മത്സരത്തിനപ്പുറത്ത് മെസ്സിയെ ചരിത്രം കാത്തിരിക്കുന്നു.

