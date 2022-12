എത്ര സമചിത്തത പാലിച്ചാലും സകല നിയന്ത്രണവും തെറ്റിപ്പോകുന്ന ചില നിമിഷങ്ങളുണ്ട് ഫുട്ബോളിൽ. സ്വതേ ശാന്തനും സമാധാനപ്രിയനുമായ ലയണൽ മെസ്സിയെപ്പോലും ചൊടിപ്പിക്കാൻ പോന്നവ. നെതർലൻഡ്സിനെതിരായ ക്വാർട്ടറിൽ അത്തരമൊരു നിമിഷത്തിലാണു സ്പാനിഷ് റഫറി അന്റോണിയോ മിഗ്വേൽ ലാവോസുമായി മെസ്സി കലഹിച്ചത്. അർജന്റൈൻ ബോക്സിനടുത്ത് നെതർലൻഡ്സിനു ഫ്രീ കിക്ക് വിധിച്ചതിലെ നീരസം പ്രകടമാക്കിയതിന് മെസ്സിക്കു നേരെ റഫറി മഞ്ഞക്കാർഡും നീട്ടി. രണ്ടാം പകുതിയുടെ അവസാന പാദത്തിൽ നെതർലൻഡ് പരുക്കൻ അടവുകളിലേക്കു ചുവടുമാറ്റിയ മത്സരത്തിൽ അർജന്റീന താരങ്ങൾ ഫൗളിനു വിധേയരായത് 30 വട്ടം. നെതർലൻഡുകാർ 18 തവണയും. മെസ്സിയടക്കം 17 താരങ്ങൾക്കു നേരെയാണു മിഗ്വേൽ മഞ്ഞക്കാർഡ് പുറത്തെടുത്തത്.

എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ മഞ്ഞക്കാർഡ് ലഭിച്ച നെതർലൻഡ് പ്രതിരോധനിരതാരം ഡെൻസൽ ഡംഫ്രീസ് പെനൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിനിടെ 2–ാം മഞ്ഞക്കാർഡും പിന്നാലെ മാർച്ചിങ് ഓർഡറും നൽകിയപ്പോൾ കളിയിലെ ആകെ മഞ്ഞക്കാർഡുകളുടെ എണ്ണം 18. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഒരൊറ്റ മൽസരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഞ്ഞ കാർഡുകൾ എന്ന റെക്കോർഡിനു പിന്നാലെ താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലഹം ഡഗൗട്ടിലേക്കും നീണ്ടു. ലയണൽ മെസ്സി ഉൾപ്പെടെ 8 അർജന്റീന താരങ്ങൾക്കും, 7 നെതർലൻഡ്സ് താരങ്ങൾക്കും മഞ്ഞ കാർഡ് കിട്ടി. അർജന്റീന പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണിക്കും സഹ പരിശീലകൻ വാൾട്ടർ സാമുവലിനു നേരെയും ഉയർന്നു മഞ്ഞ കാർഡ്.

ലിയാൻഡ്രോ പരേദേസിനെ നിലത്തുവീഴ്ത്തിയതിന് നെതർലൻഡ്സ് താരങ്ങളുമായി വാഗ്വാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അർജന്റീന താരങ്ങൾ. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

2006 ലോകകപ്പ് പോർച്ചുഗൽ– നെതർലൻഡ്സ് പ്രീക്വാർട്ടർ മൽസരത്തിൽ പിറന്ന 16 മഞ്ഞ കാർഡുകൾ എന്ന റെക്കോർഡാണ് ഇതോടെ പഴങ്കഥയായത്. അന്ന് റഷ്യൻ റഫറി വാലന്റിൻ ഇവാനോ ഉയർത്തിയ 16 മഞ്ഞ കാർഡുകളായിരുന്നു ഇതുവരെ ഫിഫ മൽസരങ്ങളിലെ റെക്കോർഡ്. റഫറിക്കുനേരെയും മഞ്ഞ കാർഡ് കാട്ടേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന അന്നത്തെ ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് എസ് ബ്ലാറ്റർ പറഞ്ഞതും വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ബാറ്റിൽ ഓഫ് നൂറെംബർഗ് എന്ന പേരിൽ ആ മൽസരം നേരത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു. ഖത്തറിലെ പിടിവിട്ട റഫറിയിങ്ങിനു പിന്നാലെ മറ്റുള്ള മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതോടെ അന്റോണിയോ മിഗ്വേൽ ക്വാർട്ടറിനു ശേഷം നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയിരുന്നു. താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലൂടെയും കയ്യാങ്കളിയിലൂടെയും ലോകകപ്പ് മൽസരങ്ങൾക്ക് വീറും വാശിയുമേറുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. മുൻ ചരിത്രങ്ങൾ ഇതാ......

∙ ബേണിലെ യുദ്ധം (ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബേൺ)

1954ൽ സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് വേദിയൊരുക്കിയ ലോകകപ്പിനെത്തിയ ഹംഗറിയൻ ടീമിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അതിരുകളില്ലായിരുന്നു. താരസമ്പുഷ്‌ടമായിരുന്നു ഹംഗറിയൻ ഫുട്‌ബോൾ ടീം. ഫുട്‌ബോൾ പണ്ഡിതൻമാരും മാധ്യമങ്ങളും കപ്പ് സ്വന്തമാക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യത കണ്ടതും ഹംഗറിയൻ ടീമിനാണ്. ഫ്രെങ്ക് പുഷ്‌കാസും സാൻഡർ കോക്‌സിസും ഹിഡിഗ്വിറ്റിയും അടങ്ങുന്ന ഫോർവേഡ് നിര ലോകത്തിലെ ഏതൊരു ടീമിനും ഭീഷണിയായിരുന്നു. മധ്യനിരയിൽ ജോസഫ് ബോസിക്, സോൾട്ടൻ സൈബർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും ഗോൾ വലയം കാക്കാൻ ഗ്യൂല ഗ്രോസിക്‌സും. ഇതു കൂടാതെ മറ്റൈാരു കാര്യത്തിലും ഹംഗറിക്ക് ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. 1950 മേയ്‌ക്ക് ശേഷം ഹംഗറി പങ്കെടുത്ത 31 മൽസരങ്ങളിൽ അവർ ഒന്നിൽ പോലും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. നിലവിലുള്ള ഒളിംപിക് ചാംപ്യൻമാരും ഹംഗറി ആയിരുന്നു. ലോകകപ്പിലെ പ്രാഥമിക റൗണ്ടിലും ഹംഗറി മികച്ച കളിയാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ദക്ഷിണ കൊറിയയെ 9–0 നും പശ്‌ചിമ ജർമനിയെ 8–3 നും തകർത്തു. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നേരിടേണ്ടിയിരുന്നത് ബ്രസീലിനെ. പരുക്കുമൂലം പുഷ്‌കാസിന് കളിക്കാനായില്ല.

ഫെങ്ക് പുഷ്കാസ്.

1954 ജൂൺ 27. വാശിയേറിയ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ. മൽസരിക്കുന്നത് ബ്രസീലും ഹംഗറിയും. വേദി ബേൺ. കളി കയ്യാങ്കളിക്ക് വഴിമാറി. കനത്ത മഴ കളിക്ക് ആവേശം വിതറി. മൽസരം തുടങ്ങി നാലു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബ്രസീലിന്റെ വല ചലിച്ചു (1–0). നാൻഡർ ഹൈഗഡ്‌കുടി ഹംഗറിക്കു ആദ്യ ഗോൾ സമ്മാനിച്ചു. ബ്രസീലുകാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജേഴ്‌സി കീറി വഴക്കിന് തുടക്കമിട്ടു. രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ സാൻഡൻ കോക്‌സിസ് നേടിയതോടെ ബ്രസീൽ പരുക്കൻ കളി പുറത്തെടുത്തു. ഹംഗറി തിരിച്ചടിച്ചു. റഫറിയായ ആർതർ എല്ലിസിന് കളി നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി. ഇടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷം കളി പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ പന്തുകളിയല്ല നടന്നത്.

താരങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊമ്പുകൊർത്തു. ബ്രസീലിന്റെ നിൽട്ടൻ സാന്റോസും ഹംഗറിയുടെ ബോസ്‌പിക്കും തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളിയായി. റഫറി ഇരുവർക്കും ചുവപ്പു കാർഡ് കാണിച്ചു. ഗ്രൗഡ് വിടാൻ കൂട്ടാക്കാതിരുന്ന അവരെ പൊലീസ് പിടിച്ച് പുറത്താക്കി. ബ്രസീലിന്റെ ഹംബെർട്ടോ ടോസിയും തൊട്ടു പിന്നാലെ ചുവപ്പു കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തേക്ക്. മത്സരം തീർന്നപ്പോഴേക്കും ഹംഗറി ജയിച്ചിരുന്നു (4–2). കയ്യാങ്കളി ഗ്രൗണ്ട് വിട്ട് പോകുമ്പോഴും തുടർന്നു. ഹംഗറിയുടെ ഡ്രസിങ് റൂമിൽ ഇരു ടീമുകളും വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടി നിരവധി കളിക്കാർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഈ മത്സരം പിന്നീട് ഏറെ കുപ്രസിദ്ധി നേടി. ഈ മത്സരത്തെ ബേണിലെ യുദ്ധം എന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് പണ്ഡിതർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത. മൂന്ന് ചുവപ്പു കാർഡുകളും നാലു മഞ്ഞക്കാർഡുകളും കണ്ട മത്സരത്തിനിടയിൽ 42 ഫ്രീകിക്കുകളും രണ്ട് പെനാൽറ്റികളും പിറന്നു.

∙ അർജന്റീന– ജർമനി പോരാട്ടം

2006 ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിനു ശേഷം ഏറ്റുമുട്ടിയ അർജന്റീന- ജർമനി താരങ്ങളെ പിടിച്ചുമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മാച്ച് ഒഫിഷ്യലുകൾ (ചിത്രം– ട്വിറ്റർ).

2006 ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മൽസരത്തിനുശേഷം അർജന്റീന – ജർമനി കളിക്കാർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ സംഭവം ആ ലോകകപ്പിലെ കറുത്ത അധ്യായമാണ്. ബർലിനിലായിരുന്നു മൽസരം. ജർമനി സെമി ഫൈനലിലേക്ക് കടന്നെങ്കിലും ഈ മൽസരം ആതിഥേയർക്ക് കളങ്കമായി. മൽസരം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചതോടെ (1–1) ഫലം നിർണയിക്കാൻ ടൈ ബ്രേക്കർവേണ്ടിവന്നു. ടൈബ്രേക്കറിലെ നാലാം ഷോട്ടും വലയിലാക്കിയശേഷം ജർമൻ മിഡ്‌ഫീൽഡർ ബൊറോവ്‌സ്‌കി അർജന്റീന താരങ്ങൾക്കു നേരെ ശബ്‌ദമടക്കാൻ ആംഗ്യം കാട്ടിയതാണു സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം.

ഇതോടെ അർജന്റീന താരങ്ങളിൽ ചിലർ ബൊറോവ്‌സ്‌കിക്കു നേരെ നീങ്ങി. കാംബിയാസോയുടെ ഷോട്ട് ജർമൻ ഗോളി ലേമാൻ തടുത്തതോടെ അർജന്റീന ഡിഫൻഡർ കൊളൊച്ചീനി ജർമനിയുടെ ഒലിവർ നൂയിവിലിനു നേർക്കു ചെന്നു. ഇതിനിടെ, ജർമൻ ടീം മാനേജരും മുൻ സ്‌ട്രൈക്കറുമായ ഒലിവർ ബിയറോഫും കളിക്കാരുടെ ഇടയിലേക്കു ചെന്നു. യുദ്ധസമാനമായിരുന്നു മൽസരമെങ്കിൽ അതിനു ശേഷവും യുദ്ധം തന്നെ. ടൈബ്രേക്കറിനു ശേഷം ഇരുടീമുകളിലെയും താരങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. ഒന്നര മിനിറ്റോളം ഇടിയും തൊഴിയുമായി തർക്കം തുടർന്നു. ഫിഫ അധികൃതരും റഫറി ലൂബോസ് മൈക്കലും ഇടപെട്ട് കൈയ്യാങ്കളി അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു

2006 ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിനു ശേഷം ഏറ്റുമുട്ടുന്ന അർജന്റീന– ജർമൻ താരങ്ങൾ.

അർജന്റീനയുടെ പകരക്കാരൻ ഡിഫൻഡർ ലിയാൻഡ്രോ കുഫ്രെയ്‌ക്ക് മൽസരത്തിനുശേഷം റഫറി ചുവപ്പു കാർഡ് നൽകുകയും ചെയ്‌തു. കൂട്ടത്തല്ലിൽ പങ്കുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ജർമനിയുടെ മിഡ്‌ഫീൽഡർ ടോർസ്‌റ്റൻ ഫ്രിങ്‌സിനെ സെമി ഫൈനൽ മൽസരത്തിൽനിന്നു ഫിഫ പിന്നീട് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തു. അർജന്റീനയുടെ റിക്കാർഡോ ക്രൂസിന്റെ മുഖത്ത് ഫ്രിങ്‌സ് ഇടിക്കുന്നത് വിഡിയോ റീപ്ലെയിൽ കണ്ടതായി ഇറ്റലിയിൽനിന്നുള്ള ടെലിവിഷൻ എക്‌സിക്യൂട്ടീവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിനെത്തുടന്നാണ് ഫിഫ നടപടിയെടുത്തത്. മധ്യനിരയിലെ പ്രമുഖനായിരുന്ന ഫ്രിങ്‌സിന്റെ അസാന്നിധ്യം ജർമനിക്കു സെമിയിൽ കനത്ത ആഘാതമായി. ഇറ്റിലിക്കെതിരെ സെമിയിൽ ജർനിക്ക് കാലിടറി. ഒരിക്കൽ കൂടി ജർമനിയെ ഫൈനലിൽ എത്തിക്കാമെന്നു മോഹിച്ചു നിന്ന ഗോളി ലേമാന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് രണ്ടു തീയുണ്ടകൾ. അധികസമയത്തിന്റെ അവസാനമിനിറ്റിൽ (119) ഫാബിയോ ഗ്രോസോയും ഇൻജുറി ടൈമിൽ (121) ദെൽപിയറോയും തൊടുത്ത ഷോട്ടുകൾ ജർമനിയെ തകർത്തു.

താരങ്ങൾ തമ്മിലുളള നേർക്കുനേർ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ലോകകപ്പ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് ഇതാ......

∙ സിദാന്റെ തലകൊണ്ടുള്ള ഇടി

2006ലെ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഫ്രഞ്ച് നായകൻ സിനദിൻ സിദാൻ കളി തീരാൻ പത്തുമിനിട്ടുമാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, ഇറ്റലിയുടെ സെൻട്രൽ ഡിഫൻഡർ മാർക്കോ മറ്റെരാസിയെ തലകൊണ്ട് വയറ്റിലിടിച്ചുവീഴ്ത്തിയത് സോക്കർ ചരിത്രത്തിലെതന്നെ കറുത്ത അധ്യായമാണ്. സിദാനും മറ്റെരാസിയും ഒരോ ഗോളടിച്ച് മൽസരം 1–1 എന്ന സ്കോറിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റെരാസിയുടെ പ്രകോപനത്തിൽ സിദാൻ ‘തലകൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചത്’. അധികസമയത്തിന്റെ പത്തൊൻപതാം മിനിറ്റിൽ സിദാൻ അപമാനകരമായ വിടവാങ്ങലിനാണ് വഴിയൊരുക്കിയത്. ഇടി കൊണ്ട മറ്റെരാസി നിലത്തുവീണു. സംഭവിച്ചതെന്തെന്ന് റഫറി ഹൊറാസിയോ കണ്ടില്ല. രണ്ടു മിനിറ്റ് നേരത്തെ അനിശ്‌ചിതത്വം. ചെയ്‌തത് ഫൗളാണെന്നും പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ പുറത്തുപോകേണ്ടിവരുമെന്നും സിദാനും ഉറപ്പായിരുന്നു.

അധികൃതരുടെ കണ്ണ് വെട്ടിക്കാൻ സിദാനായില്ല. ഫിഫ്‌ത് ഒഫിഷ്യലിനോടു സംസാരിച്ച് ഫൗൾ ഉറപ്പുവരുത്തിയ റഫറി ഹൊറാസിയോ എലിസോണ്ടോ സിദാനുനേരെ ചുവപ്പുകാർഡ് ഉയർത്തി. കിരീടം ഉയർത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമായി കലാശപ്പോരാട്ടത്തിനെത്തിയ സിദാന് തലതാഴ്ത്തി കളം വിടേണ്ടിവന്നു. നിശ്ചിത സമയത്ത് മൽസരം സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. തുടർന്നുനടന്ന ഷൂട്ടൗട്ടിലൂടെ ഇറ്റലി കിരീടവും ഉയർത്തി. സിദാനെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ താൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് മറ്റെരാസി വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഒരു വർഷത്തിനുശേഷമാണ്. ‘എനിക്ക് ആ അഭിസാരികയോടു താൽപര്യമാണ്, നിന്റെ സഹോദരി’ എന്നാണു താൻ പറഞ്ഞതെന്നു അദ്ദേഹം ടിവി അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി.

∙ വോളർ– റെയ്‌ക്കോർഡ് അടിപിടി

1990ലെ പ്രീക്വാർട്ടർ മൽസരം. പശ്ചിമ ജർമനിയും ഹോളണ്ടും മിലൻ സാൻ സിറോയിൽ മൽസരിക്കുന്നു. ഹോളണ്ടിന്റെ ഡിഫൻഡർ ഫ്രാങ്ക് റെയ്‌ക്കാർഡും ജർമനിയുടെ റൂഡി വോളറും തമ്മിലുള്ള അടിപിടി ആ ലോകകപ്പിന്റെ മാറ്റുകുറച്ചു. റെയ്‌ക്കാർഡിന്റെ വകയായി മറ്റൊന്നുകൂടിയുണ്ടായി– വോളറുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഒറ്റ തുപ്പൽ. ഇരുവർക്കും ചുവന്ന കാർഡും കിട്ടി. ജർമനി 2–1ന് ജയിച്ച് ക്വാർട്ടറിൽ കടക്കുകയും ചെയ്തു

∙ ഷുമാക്കറുടെ ഇടി, ബാറ്റിസ്‌റ്റന്റെ പല്ല്

ടോണി ഷുമാക്കറുടെ ഇടികൊണ്ടു നിലത്തുവീണ പാട്രിക് ബാറ്റിസ്റ്റനെ പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നു. (Twitter/ @thefield_in)

1982ലെ ലോകകപ്പ് സെമി. ജർമനിയും ഫ്രാൻസും ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ജർമൻ ഗോളി ടോണി ഷുമാക്കർ കൈമുട്ടുകൊണ്ട് ഫ്രഞ്ച് താരം പാട്രിക് ബാറ്റിസ്‌റ്റനെ ഇടിച്ചുവീഴ്‌ത്തി. ബാറ്റിസ്‌റ്റന്റെ മൂന്നു പല്ലുകൾ തെറിച്ചുവീണു. കളിക്കളത്തിലെ ക്രൂരതയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഷൂമാക്കർ മൽസരശേഷം പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ വിവാദമായി– അയാളുടെ മൂന്നു പല്ലുകൾക്കു ഞാൻ നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകാം!

∙ സ്വാരെസിന്റെ കടി

2014 ലോകകപ്പിൽ യുറഗ്വായുടെ ലൂയി സ്വാരെസ് ഇറ്റലിയുടെ ജോർജിയോ കെല്ലെനിയെ കടിച്ചതും വാർത്തയായിരുന്നു. പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലെ യുറഗ്വായുടെ അവസാന മൽസരത്തിന്റെ 79–ാം മിനിറ്റിൽ സ്കോർ 0–0 എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സ്വാരെസിന്റെ കടി കെല്ലെനിയുടെ തോളിൽ പതിച്ചത്. ക്യാമറകൾ ദൃശ്യം ഒപ്പിയെടുത്തു. കെല്ലെനിയെ താൻ മനഃപൂർവം കടിച്ചതല്ലെന്നും വീഴ്‌ചയിൽ യാദൃശ്‌ചികമായി സംഭവിച്ചതാണെന്നുമൊക്കെപ്പറഞ്ഞ് സ്വാരെസ് തടിതപ്പാൻ നോക്കി. ഓട്ടത്തിനിടെ നിയന്ത്രണംവിട്ട താൻ കെല്ലെനിയുടെ ചുമലിലേക്കു വീണതാണെന്നും അതിനിടയിൽ മുഖം ഇടിച്ച് തന്റെ പല്ലിനു വേദനിച്ചതായും സ്വാരെസ് വെളിപ്പെടുത്തി. പക്ഷേ അതൊന്നും വിലപ്പോയില്ല. സ്വാരെസിനെ ഒൻപതു മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് ഫിഫ വിലക്കി. വൻതുകയും പിഴയിട്ടു.

English Summary: Argentina vs Netherlands; The Game of Physical Battle and unwanted records