ദോഹ∙ 2019-ല്‍ ഖത്തര്‍ മലയാളികളായ എട്ടോ, പത്തോ പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു വാട്‌സാപ് ഗ്രൂപ്പ്. പിന്നീടത് പടര്‍ന്ന് 1500-ല്‍പരം ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാവുകയും ഫിഫ ഖത്തര്‍ ലോകകപ്പ് നടത്തിപ്പില്‍ നിര്‍ണ്ണായക പങ്കു വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നില്‍ കണ്ട് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ അത് യാഥാര്‍ഥ്യമാവുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നതിന് തെളിവാണ് ഖത്തര്‍ മല്ലു വൊളന്‍റിയേ‌ഴ്‍സ് അഥവാ ക്യുഎംവിയുടെ വിജയകഥ.

ഫിഫ പ്രതിനിധിയില്‍ നിന്ന് അനുമോദന പത്രം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന നിഷാദ് കല്ലുവെട്ടികുഴിയില്‍

ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ആയിരത്തോളം വൊളന്‍റിയര്‍മാരെ സംഭാവന ചെയ്യാനായി എന്നതാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ നേട്ടം. ലോക ഫുട്‌ബോള്‍ മാമാങ്കത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി ഫിഫയ്‌ക്കൊപ്പം തോളോടുതോള്‍ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനായി എന്ന ധന്യതയിലാണ് ക്യൂഎംവിയും വൊളന്റിയര്‍മാരും.

ഖത്തര്‍ ലോകകപ്പ് മുന്നില്‍ കണ്ട് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പെ തന്നെ തുടങ്ങിയ ശ്രമങ്ങളാണ് ഈ സേവക സംഘത്തെ ലോകോത്തര ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ ഭാഗമാക്കിമാറ്റിയത്. സന്നദ്ധ സേവനത്തില്‍ തത്പരരും അനുഭവപരിചയമുള്ളവരെ ഒരു കുടക്കീഴില്‍ കൊണ്ടുവന്ന് ഖത്തറില്‍ നടക്കുന്ന മറ്റു ദേശീയ, രാജ്യാന്തര ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളുടെ

ഭാഗമാക്കുകയും അതുവഴി ലോകകപ്പെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വഴികാട്ടിയാവുകയുമാണ് ക്യൂഎംവി. ചെയ്തത്. സന്നദ്ധ സേവനത്തിലൂടെ ലോകോത്തര ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ ഭാഗമാവുക, ജീവിതമാര്‍ഗം തന്ന രാജ്യത്തിന് ഒരു കൈ സഹായമാവുക- ഇതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.

അമീൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ

സന്നദ്ധ സേവനത്തിലും ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും തത്പരരായ ഏതാനും പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് 2019-ല്‍ ദോഹയില്‍ വേള്‍ഡ് അത്‌ലറ്റിക് ചാംപ്യൻഷിപ്

നടന്നപ്പോഴാണ് ഖത്തര്‍ മല്ലു വൊളന്‍റിയേഴ്‌സ് രൂപംകൊണ്ടത്. വര്‍ഷങ്ങളായി ഖത്തറിലെ ദേശീയ, രാജ്യാന്തര ടൂര്‍ണമെന്റുകളിലും ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിലുമൊക്കെ വൊളന്‍റിയറിങ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാം. ഇത്തരം ഇവന്റുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ എളുപ്പം ലഭ്യമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മെക്കാനിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറായ പെരിന്തല്‍മണ്ണ സ്വദേശി സുഹൈല്‍ അലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാട്‌സാപ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയത്. ഗ്രൂപ്പ് ഏറെ സജീവമാവുകയും ഖത്തര്‍ അത്ലറ്റിക് ചാംപ്യന്‍ഷിപ് അടക്കമുള്ള മേളകളില്‍ ഏറെ പേര്‍ക്ക് സന്നദ്ധ സേവനത്തിന് അവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ, അതൊരു വലിയ കൂട്ടായ്മയായി മാറി. നിലവില്‍ മൂന്ന് വാട്‌സാപ് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞാണ് പ്രവര്‍ത്തനം.

ഇതിനായി പലതരം ടൂര്‍ണമെന്റുകളിലും ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിലും പ്രവര്‍ത്തിച്ച് അനുഭവ പരിചയം നേടിയെടുക്കുകയാണ് ഇവരാദ്യം ചെയ്തത്. ഓരോ ടൂര്‍ണമെന്റുകള്‍ വരുമ്പോഴും ക്യൂഎംവി വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇത്തരം മേളകളില്‍ പങ്കെടുത്തത് ലോകകപ്പില്‍ വൊളന്‍റിയറിങ് നേടിയെടുക്കാന്‍ ഏറെ സഹായകമായി. പിന്നീട് ലോകകപ്പ് അടുത്തപ്പോള്‍ വ്യക്തിപരമായി അപേക്ഷ നല്‍കി. അപേക്ഷ നല്‍കിയവരില്‍ ഒരു വിധം ആളുകളെല്ലാം തന്നെ പയനീയര്‍ വൊളന്‍റിയര്‍മാരും ടീം ലീഡര്‍മാരും വൊളന്‍റിയര്‍മാരുമൊക്കെയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

ഖമറുനീസ

അപേക്ഷകരില്‍ നി്ന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിനായി ക്ഷണിച്ചു. അവനവന്റെ സൗകര്യവും താത്പര്യവും അനുസരിച്ച് ഡ്യൂട്ടിയും ഷിഫ്റ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നത് ജോലിയെ ബാധിക്കാതെ വൊളന്‍റിയറിങ് ചെയ്യാന്‍ സഹായകമായി. ദോഹയിലും പരിസരങ്ങളിലുമായുള്ള എട്ട് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലും സ്റ്റേഡിയങ്ങള്‍ക്ക് പുറത്തുള്ള ഫാന്‍ സോണുകളിലും സംഘാടക ഓഫീസുകളിലും മറ്റുമായി സന്നദ്ധ സേവനത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു. ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി കൃത്യമായ പരിശീലനം നല്‍കി.

സമയമായപ്പോള്‍ യൂണിഫോമും വാക്കി ടോക്കി പോലുള്ള മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും നല്‍കി ഫീല്‍ഡിലേക്ക് ഇറക്കി. പയനിയര്‍ വൊളന്‍റിയര്‍മാരാണ് ടീം ലീഡര്‍മാരെയും വൊളന്‍റി യര്‍മാരയുമൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പത്തും പന്ത്രണ്ടും മണിക്കൂര്‍ കൈ മെയ് മറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയുള്ള ഈ സേവനത്തിലൂടെ പക്ഷെ, ഇവര്‍ക്ക് നേടാനായത് ജീവിതത്തില്‍ അപൂര്‍വമായി ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ്. കളിക്കാരെയും പരിശീലകരെയും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് വന്ന ആരാധകരെയും ഗ്യാലറികളിലെ ആഹ്ലാദാരവങ്ങളുമൊക്കെ നേരിട്ടറിഞ്ഞു. ഒരു ലോകോത്തര കായികമേള വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള പിഴവുറ്റ സംഘാടനം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നേരിട്ടറിഞ്ഞു.

ഫിഫയുടെ 'താങ്ക്‌സ് ഗിവിങ്' പരിപാടിക്കായി എ്ത്തിയ ഖത്തര്‍ മല്ലു വൊളന്റിയേഴ്‌സ് അംഗങ്ങള്‍ ഒത്തുകൂടിയപ്പോള്‍

'ഖത്തറിലെത്തിയതുകൊണ്ട് മാത്രം കൈവരിച്ച സൗഭാഗ്യം' കൂട്ടായ്മയുടെ തുടക്കക്കാരിലൊരാളായ നിഷാദ് കല്‍വെട്ടുകുഴിയില്‍ പറയുന്നു. ക്യൂ.എം.വി. അംഗങ്ങളില്‍ പരമാവധി പേരെ ലോകകപ്പിന്റെ ഭാഗമാക്കാനായി. ലോകകപ്പിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ക്കായി നേരത്തെ തന്നെ രൂപം നല്‍കിയ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഡെലിവറി ആന്‍ഡ് ലെഗസി നേരത്തെ തന്നെ ചില ടൂര്‍ണമെന്റുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി വൊളന്‍റിയര്‍മാരെ സംഘടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. അത്തരം ഇവന്റുകളില്‍ വൊളന്റീയറിങ്ങിന് അവസരം നേടിയെടുക്കുകയാണ് മല്ലു വൊളന്റീയേഴ്‌സ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തത്. ദോഹയില്‍ നടന്ന വേള്‍ഡ് അത് ലറ്റിക്‌സ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്‌സ്, അനോക് വേള്‍ഡ് ബീച്ച് ഗെയിംസ്, ഫിഫ ക്ലബ് വേള്‍ഡ് കപ്പ്, ഫിഫ അറബ് കപ്പ് തുടങ്ങിയ നിരവധി ഇവന്റുകളില്‍ ക്യു.എം.വി. അംഗങ്ങള്‍ സന്നദ്ധ സേവകരായി എത്തി. കമ്മിറ്റിയുടെ ഇവരുടെ പട്ടികയില്‍ ഇടം പിടിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങള്‍ എളുപ്പമായി. മൂന്ന് വര്‍ഷം മുൻപ് തന്നെ വൊളന്റീയര്‍മാരില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഓണ്‍ലൈനിലായിരുന്നു അപേക്ഷ സമര്‍പ്പണം. ലോകകപ്പിന് നാല് മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് വൊളന്റീറിങ് സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് അറിയിപ്പ് വന്നതെന്ന് കോഴിക്കോട് മുക്കം കക്കാടമ്മല്‍ സ്വദേശിയായ ഐ.ടി. എന്‍ജിനീയര്‍ നിഷാദ് കല്‍വെട്ടികുഴി പറയുന്നു.

ഉദ്ഘാടന മത്സരം നടന്ന അല്‍ ബെയ്ത്ത് സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ കാണികളെ സ്വീകരിക്കുകയും മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്‌പെക്ടേറ്റര്‍ സര്‍വീസ് വിഭാഗത്തിലെ ഒരു ടീമിന്റെ ലീഡര്‍ ആയിരുന്നു നിഷാദ്. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ വേള്‍ഡ് കപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അവസാനിച്ചതോടെ നിഷാദിന്റെ സേവനവും അവസാനിച്ചു. 'ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തായിരുന്നെങ്കിലും തനിക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു അവസരം ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല. എന്നും 'എക്‌സൈറ്റഡ് ആയാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നത്. എന്നും പുതിയ ആളുകളെ കാണുന്നു, അവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം ചെയ്യുന്നു. ഈയവസരത്തില്‍ ഖത്തര്‍ അമീറിനെ കൃതജ്ഞതയോടെ ഓര്‍ക്കുകയാണ്. വിദേശികള്‍ക്ക് അത്രമാത്രം പരിഗണന നല്‍കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് അദ്ദേഹം-നിഷാദ് പറയുന്നു.

എട്ട് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലായി പലപല വിഭാഗങ്ങളിലായി ഖത്തര്‍ മല്ലുവൊളന്‍റിയേഴ്‌സ് അംഗങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. സെമിഫൈനല്‍ കഴിഞ്ഞതോടെ ഫൈനല്‍ നടക്കുന്ന അല്‍ ലുസൈല്‍, ലൂസേഴ്‌സ് ഫൈനല്‍ നടക്കുന്ന ഖലീഫ ഇന്റര്‍നാഷനല്‍ എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലെ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിച്ചു. എങ്കിലും ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ സേവനം തുടരുന്നു. സെമിഫൈനലോടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ അവസാനിച്ചവര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫിഫ അനുമോദന പത്രം ഏറ്റുവാങ്ങി. അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍, ഐ.ഡി. കാര്‍ഡ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സെന്റര്‍, വര്‍ക് ഫോഴ്‌സ് സെന്റര്‍, ടിക്കറ്റിങ്, മാര്‍ക്കെറ്റിങ്, മീഡിയ സെന്റര്‍ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വിഭാഗങ്ങളിലായി സന്നദ്ധ സേവനത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു.

ജസിറ അബൂബക്കർ

പല മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രൊഫഷനലുകളും അല്ലാത്തവരുമായ, 20 വയസ്സുമുതല്‍ 60 വയസ്സുവരെയായവര്‍ ഖത്തര്‍ മല്ലു വൊളന്റീയേഴ്‌സിന്റെ ഭാഗമാണ്. ജോലിയില്‍ നിന്ന് അവധിയെടുത്തും ജോലിയെ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തില്‍ തങ്ങളുടെ വൊളന്റീയറിങ് ഡ്യൂട്ടി ക്രമപ്പെടുത്തിയുമൊക്കെ ഇവര്‍ ലോകകപ്പ് സംഘാടകര്‍ക്കൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. ജോലിയെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള 10 വൊളന്റീയര്‍ ഡ്യൂട്ടികളാണ് താന്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ഖത്തറില്‍ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഡെവലപ്പറായ മലപ്പുറം വള്ളിക്കുന്ന്്് സ്വദേശി ഖമറുന്നീസ പി. ഇഖ്ബാല്‍ പറയുന്നു. ഇത്തരം ലോകോത്തര ഇവന്റുകള്‍ വരുമ്പോള്‍ ഖത്തറിന് വേണ്ടി ഇനിയും മികച്ച സേവനം നല്‍കാന്‍സാധിക്കുമെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു.

സ്വപ്‌ന സാക്ഷാത്കാരം എന്നാണ് ലോകകപ്പിലെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് അമീന്‍ ചാലക്കലിന്റെ പ്രതികരണം. അഹമ്മദ് ബിന്‍ അലി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ സ്‌പെക്‌റ്റേറ്റര്‍ വിഭാഗം ടീം ലീഡറായിരുന്ന അമീന് ഏഴ് മാച്ചുകള്‍ക്ക് വൊളന്റീയറിങ് ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചു. പല രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നായി 10-12 പേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. പല നാടുകളില്‍ നിന്നുള്ള ആളുകളെ പരിചയപ്പെടാനാവുകയെന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. ലോകകപ്പ് ഒരു വലിയ വിജയമാകാനുള്ള പരിശ്രമത്തില്‍ പങ്കാളിയാകാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ അഭിമാനിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. സ്വകാര്യകമ്പനിയില്‍ അക്കൗണ്ടന്റാണ് അമീന്‍.

തുടക്കത്തില്‍ ഒരു 'എക്‌സ്പീരിയന്‍സിന്' വേണ്ടിയാണ് 2019 മുതല്‍ വൊളന്റീയറിങ് തുടങ്ങിയതെന്ന് ഖത്തറില്‍ ഡെന്റിസ്റ്റായ ഡോ. ജാസിറ അബൂബക്കര്‍ പറയുന്നു. പിന്നീട് ടൂര്‍ണമെന്റുകളില്‍ സന്നദ്ധ സേവനം നടത്തുകയെന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി. ലോകകപ്പ് എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. സമയവും ഡ്യൂട്ടിയും തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അവസരം ലഭിച്ചത് സൗകര്യമായി. മലപ്പുറം പെരിന്തല്‍മണ്ണ സ്വദേശിയാണ് ജാസിറ.

16 അംഗങ്ങളടങ്ങുന്ന എക്‌സിക്യുട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയാണ് ക്യൂ.എം.വി.യുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ ഇടവേളകളോടെയുള്ള രക്തദാനം, നാട്ടിലും ഖത്തറിലുമായുള്ള സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവരെ സഹായിക്കല്‍, കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്‍ എത്തിക്കല്‍ തുടങ്ങിയ ജീവകാരുണ്യപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും ഈ സന്നദ്ധ സേവകസംഘം സജീവമാണ്.

English Summary: Mallu Volunteers Shoulder to shoulder in The FIFA World Cup Qatar 2022