മെസ്സി ജഴ്സിക്ക് ലോകമെങ്ങും പിടിവലി; വ്യാജന്മാരും മാർക്കറ്റിൽ

ദോഹ∙ അർജന്റീന ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ 10–ാം നമ്പർ ജഴ്സിക്കു ലോകമെമ്പാടും ക്ഷാമം! ബ്യൂനസ് ഐറിസിലും മഡ്രിഡിലും ദോഹയിലും ടോക്കിയോയിലും ഇതു തന്നെ സ്ഥിതി. ജഴ്സി തിരഞ്ഞുനടന്നിട്ടും കിട്ടാതെ നിരാശരാവുകയാണ് ആരാധകർ. ചെറിയ സൈസ് മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ സൈസ് വരെ എല്ലാറ്റിനും ഒരുപോലെ ക്ഷാമം. ഇതോടെ പ്രശ്നത്തിലായത് ആരാധകർ മാത്രമല്ല, അർജന്റീന ടീമിന്റെ കിറ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ജർമൻ ബ്രാൻഡ് അഡിഡാസ് കൂടിയാണ്. ഉൽപാദനം പരമാവധി വർധിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ മെസ്സി ജഴ്സികൾ ലോകമെങ്ങും എത്തിക്കാനുള്ള കഠിനയത്നത്തിലാണ് കമ്പനി. അതിനിടെ, ഒട്ടേറെ വ്യാജന്മാരും മാർക്കറ്റിൽ വിലസുന്നുണ്ട്.

ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയും ഫ്രാൻസും അവരുടെ ഹോം ജഴ്സിയിൽ തന്നെ കളിക്കും. വെള്ളയും നീലയും നിറമുള്ള ജഴ്സിയിൽ അർജന്റീന ഇറങ്ങുമ്പോൾ കടുംനീല നിറത്തിലുള്ള ജഴ്സിയിലാകും ഫ്രാൻസ് താരങ്ങൾ ഇറങ്ങുക. ഹോം കിറ്റിലുള്ള കറുത്ത ഷോർട്സിനു പകരം വെള്ള ഷോർട്സാണ് അർജന്റീനയ്ക്ക് ഫിഫ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ ധരിച്ച വെള്ള ഷോർട്സിനു പകരം കടുംനീല ഷോർട്സാണ് ഫ്രാൻസ് താരങ്ങൾ ധരിക്കുക. പച്ച നിറത്തിലുള്ള ജഴ്സിയും ഷോർട്സുമാണ് അർജന്റീനയുടെ ഗോൾകീപ്പറിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഞ്ഞ ജഴ്സിയും ഷോർട്സുമാണ് ഫ്രാൻസ് ഗോൾകീപ്പർ ധരിക്കുക. ചുവപ്പു നിറത്തിലുള്ള ജഴ്സി ധരിച്ചാണ് റഫറിമാർ ഫൈനലിന് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങുക. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലും ഹോം കിറ്റിലാണ് ഫ്രാൻസ് കളിച്ചത്. എന്നാൽ 1990, 2014 ഫൈനലുകളിൽ അർജന്റീന എവേ കിറ്റിലാണ് കളിച്ചത്.

