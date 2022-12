രിമ മൊറോക്കോയ്ക്കു വേണ്ടി കയ്യടിക്കും, ഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസിനു വേണ്ടിയും; കാരണം?

മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കു വേണ്ടിയുള്ള മൊറോക്കോ–ക്രൊയേഷ്യ മത്സരത്തിനിടെ മൊറോക്കോയ്ക്കു വേണ്ടി കയ്യടിക്കാൻ ഒരു ‘സ്‌പെഷൽ ഫാനു’ണ്ടായിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ മൊറോക്കോ തോറ്റപ്പോൾ സങ്കടപ്പെടാനും. പക്ഷേ ഫൈനൽ ദിവസത്തിൽ അവർ ഫ്രാൻസിനു വേണ്ടിയും കയ്യടിക്കും. അപ്പോഴും സംശയം ബാക്കി– മൊറോക്കോ–ഫ്രാൻസ് സെമി ഫൈനൽ മത്സരം നടന്നപ്പോൾ രിമ എഡ്ബുഷെ എന്ന ആ പെൺകുട്ടി ആർക്കു വേണ്ടിയായിരിക്കും കയ്യടിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക? അങ്ങനെ സംശയിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമുണ്ട്. മൊറോക്കോയാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീം എന്നാണ് രിമ പറയുന്നത്. അവർക്കു പക്ഷേ ഫ്രാന്‍സിനോട് വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടവുമുണ്ട്. ആ ഇഷ്ടത്തിനു പിന്നിലെ കഥയാണ് ലോകകപ്പ് സ്പെഷൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് ‘29 ഫുട്ബോൾ നൈറ്റ്സി’ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡ് പറയുന്നത്. താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കേൾക്കാം...

English Summary: Story of Rima Edbouche, 'Special' Fan of Morocco and France