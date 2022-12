മെസ്സിയോ എംബപ്പെയോ..? ആരു കപ്പടിച്ചാലും ഫിഫ പറയും: ട്രോഫി കൊണ്ടുപോകേണ്ട, ഇങ്ങു തന്നേക്ക്...!

ഫ്രാന്‍സോ അർജന്റീനയോ.. മെസ്സിയോ എംബപ്പെയോ... ആരു വേണമെങ്കിലും ലോകകപ്പടിച്ചോട്ടെ. പക്ഷേ ആ ലോകകപ്പ് ട്രോഫി ആരൊക്കെ കൈകൊണ്ടു തൊടണമെന്ന കാര്യം ഫിഫ തീരുമാനിക്കും. അതിപ്പോൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായാലും മെസ്സി ആയാലും എംബപ്പെ ആയാലും, ഫിഫ തൊടേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞാൽ ട്രോഫിയിൽ തൊടാൻ പറ്റില്ല. അതെന്താ അങ്ങനെ? ഫിഫയുടെ തന്നെ ഓർമയിൽ ഇപ്പോഴും ഞെട്ടലിന്റെ പന്തു തട്ടുന്ന ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരമൊരു കടുത്ത തീരുമാനത്തിനു പിന്നിൽ. രൂപ ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, കോടികളാണ് ഫിഫ ട്രോഫിക്കു വേണ്ടി ചെലവാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് ട്രോഫിയുടെ മതിപ്പുവില. ഇനി ട്രോഫിയെങ്ങാനും ആരെങ്കിലും അടിച്ചുമാറ്റി പുറത്തെത്തിച്ചു കരിഞ്ചന്തയിൽ വിറ്റാലോ? കോടികളുടെ എണ്ണം അതിലും കൂടും. ഇത്രയേറെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ട്രോഫി മോഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ? എവിടെയാണ് ഫിഫ ഒറിജിനൽ ലോകകപ്പ് ട്രോഫി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഫൈനലിൽ ജയിച്ചാലും അതിൽ ആർക്കെല്ലാം തൊടാനാകും? ജയിക്കുന്ന ടീമിന് ആ കപ്പും കൊണ്ട് സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്കു പോകാനാകുമോ? ഫിഫ അനുവദിക്കാതെ ആരെങ്കിലും ലോകകപ്പിൽ തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ? കപ്പ് കൂടാതെ എത്ര രൂപയാണ് ജയിക്കുന്ന ടീമിന് ഫിഫ സമ്മാനിക്കുക? രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനക്കാർക്ക് എത്ര കോടി കിട്ടും? ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ആവേശത്തിനൊപ്പം ഇതാ ആ ട്രോഫിക്കൗതുകങ്ങൾ. താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കേൾക്കാം മനോരമ ഓൺലൈൻ ലോകകപ്പ് സ്പെഷൽ പോഡ്‌കാസ്റ്റ് ‘29 ഫുട്ബോൾ നൈറ്റ്സി’ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡ്...

English Summary: Do the FIFA World Cup Winners Keep the Trophy or Do They Have to Return it?