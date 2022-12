ഫ്രഞ്ച് ടീമിൽ പനി ഭീതി ഒഴിയുന്നു; എല്ലാവരും പരിശീലനത്തിനിറങ്ങി

ദോഹ∙ ഫ്രഞ്ച് ക്യാംപിലെ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച് പരിശീലകന്‍ ദിദിയര്‍ ദെഷാംസും ക്യാപ്റ്റന്‍ ഹ്യൂഗോ ലോറിസും. അഞ്ച് താരങ്ങള്‍ക്കാണ് രോഗം. എന്നാല്‍ ആശങ്കകളില്ലെന്ന് പരിശീലകന്‍ ദിദിയോ ദെഷാം പറഞ്ഞു. അഡ്രിയൻ റാബിയോട്ടയ്ക്കും ദായെ ഉപമികാനോയ്ക്കും രോഗബാധയെ തുടർന്ന് മത്സരം നഷ്ടമായ ശേഷമാണ് കൂടുതല്‍ പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതായി പരിശീലകൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതേസമയം, കൂടുതൽ പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചോയെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ക്യാംപിൽ ആശങ്കയില്ലെന്നും ക്യാപ്റ്റൻ ഹ്യൂഗോ ലോറിസ് പറഞ്ഞു.



വിങ്ങർ കിങ്‌സ്‍ലി കോമാൻ, ഡിഫൻഡർമാരായ റാഫേൽ വരാൻ, ഇബ്രാഹിം കൊനാട്ടെ, ദായെ ഉപമികാനോ എന്നിവർ പനി മൂലം വെള്ളിയാഴ്ച വിശ്രമിച്ചിരുന്നു. മിഡ്ഫീൽഡർ ഓറീലിയൻ ചൗമേനി, ഡിഫൻഡർ തിയോ ഹെർണാണ്ടസ് എന്നിവർക്ക് നേരിയ പരുക്കിന്റെ അസ്വസ്ഥതകളുമുണ്ടായിരുന്നു. പരുക്കേറ്റ അഡ്രിയാൻ റാബിയോയ്ക്കു പകരം യൂസുഫ് ഫൊഫാനയാണ് മൊറോക്കോയ്ക്കെതിരെ സെമിഫൈനലിൽ കളിച്ചത്. എന്നാൽ 26 അംഗ സ്ക്വാഡിലെ 24 പേരും ഇന്നലെ പരിശീലനത്തിനിറങ്ങി.

പരുക്കേറ്റു നേരത്തേ പുറത്തായ കരിം ബെൻസേമ, ഡിഫൻഡർ ലൂക്കാസ് ഹെർണാണ്ടസ് എന്നിവർ മാത്രമാണ് അൽ സദ്ദ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിലെ പരിശീലന മൈതാനത്ത് ഇല്ലാതിരുന്നത്. ഫ്രാൻസ് ടീമിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഭ്യൂഹം ടൂർണമെന്റിനു മുൻപ് പരുക്കേറ്റു മടങ്ങിയ കരിം ബെൻസേമ ഫൈനലിൽ ഇറങ്ങും എന്നതാണ്. ഈ ഊഹാപോഹം കൂടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി ഇന്നലത്തെ പരിശീലന സെഷൻ.

English Summary: FIFA World Cup 2022 France squad hit by illness ahead of World Cup final as five players contract virus