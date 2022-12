എംബപെയ്ക്ക് ഫുട്ബോളിനെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര അറിവില്ല: എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസ്

ദോഹ∙ ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോൾ താരം കിലിയൻ എംബപെയ്ക്ക് ഫുട്ബോളിനെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര അറിവില്ലെന്ന് അർജന്റീനയുടെ ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസ്. ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീന–ഫ്രാൻസ് ഫൈനല്‍ മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് മാർട്ടിനെസിന്റെ പരാമർശം.



‘‘അദ്ദേഹത്തിന് ഫുട്ബോളിനെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര അറിവില്ല. അദ്ദേഹം ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം ഇല്ലെങ്കില്‍, അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഞങ്ങൾ ഒരു മികച്ച ടീമാണ്’’– മാർട്ടിനെസ് പറഞ്ഞു. അർജന്റീനയ്‌ക്കെതിരെ എംബാപെ നേരത്തേ നടത്തിയ വിമർശനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു മാർട്ടിനെസിന്റെ പരാമർശം.

യൂറോപ്യൻ ടീമുകളാണ് ലോകകപ്പിനായി നന്നായി ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്നും അവരാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും നിലവാരമുള്ള മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്നതെന്നും അർജന്റീനയ്ക്കും ബ്രസീലിനും അതിനു കഴിയുന്നില്ലെന്നും എംബാപെ മുൻപ് ഒരു മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Kylian Mbappe Doesn't Know Enough About Football: Emiliano Martinez