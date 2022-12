എംബപെയ്ക്കായി ഒരു നിമിഷം നിശബ്ദമായിരിക്കാം: പരിഹസിച്ച് മാർട്ടിനസ്

ദോഹ∙ ഫ്രാൻസ് സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബപെയെ പരിഹസിച്ച് അർജന്റീനയുടെ ഗോൾ കീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ്. അർജന്റീനയുടെ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിനു പിന്നാലെയാണ് മാർട്ടിനസിന്റെ പരാമർശം. വിജയത്തിനു ശേഷം ഡ്രസിങ് റൂമിലെ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ ‘എംബപെയ്ക്കായി ഒരു മിനിറ്റ് നിശബ്ദമായിരിക്കാമെന്നായിരുന്നു’ മാർട്ടിനസിന്റെ വാക്കുകൾ.

അർജന്റീന താരം നിക്കോളാസ് ഒട്ടമെൻഡിയാണ് ഡ്രസിങ് റൂമിലെ അർജന്റീനയുടെ ആഘോഷ പ്രകടനങ്ങൾ ഇൽസ്റ്റഗ്രാമിൽ ലൈവ് ഇട്ടത്. താരങ്ങളുടെ നൃത്തത്തിനിടെയായിരുന്നു മാർട്ടിനസ് തമാശ രൂപേണ എംബപെയെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞത്. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ എംബപെ ഹാട്രിക് നേടിയിരുന്നു. 80, 81, 118 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു എംബപെയുടെ ഗോളുകൾ.

ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 4–2നാണ് അർജന്റീന ഫ്രാൻസിനെ വീഴ്ത്തിയത്. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരു ടീമുകളും രണ്ടു ഗോൾ വീതമടിച്ചും എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ മൂന്നു ഗോൾ വീതമടിച്ചും സമനില പാലിച്ചതോടെയാണ് വിജയികളെ കണ്ടെത്താൻ ഷൂട്ടൗട്ട് വേണ്ടിവന്നത്.

English Summary: "A minute of silence for Mbappe" - Emi Martinez trolls France superstar as Argentina celebrate 2022 FIFA World Cup glory