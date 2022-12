പൊലീസിനു നേരെ കല്ലേറ്; ലോകകപ്പ് തോറ്റതിന് ഫ്രഞ്ച് നഗരങ്ങളിൽ കലാപം- വിഡിയോ

പാരീസ്∙ ഖത്തര്‍ ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ ഫ്രാന്‍സ് അര്‍ജന്റീനയോട് 4–2 ന് പെനാല്‍റ്റിയില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഫ്രാന്‍സിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളില്‍ കലാപം. തോല്‍വിക്കു പിന്നാലെ പ്രകോപിതരായ നൂറുകണക്കിന് ആരാധകരാണ് കലാപത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. ഫ്രഞ്ച് നഗരങ്ങളായ പാരീസ്, ലിയോണ്‍, നൈസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ആക്രമണ സംഭവങ്ങള്‍ കൂടുതലായും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.



പൊലീസിനു നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞും പടക്കമെറിഞ്ഞും വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ ആക്രമികള്‍ ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കടുത്ത അക്രമണ സംഭവങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ലിയോണില്‍ ആക്രമികളെ തുരത്താന്‍ പൊലീസ് ടിയര്‍ ഗ്യാസ് പ്രയോഗിച്ചു.

പാരീസിലും നൈസിലുമായി 14,000 പൊലീസുകാരെയാണ് കലാപം തടയാനായി വിന്യസിച്ചത്. നേരത്തേ സെമി ഫൈനലില്‍ ഫ്രാൻസ് മൊറോക്കോയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോയും‌ ഇതേ രീതിയില്‍ കലാപമുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: Riots broke out in French cities following France's loss to Argentina in FIFA World Cup