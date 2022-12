ഭാവിയിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു കു‍ഞ്ഞ് പിന്നീട് ഖത്തർ ലോകകപ്പിനെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫൈനൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടു പറയുക- ഈ ലോകകപ്പ് എന്തായിരുന്നു, എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നതെല്ലാം രണ്ടു മണിക്കൂർ നീണ്ട ഈ മത്സരത്തിലുണ്ട്! ലയണൽ മെസ്സി എന്ന രാജാവിന്റെ കിരീടധാരണം, എയ്ഞ്ചൽ ഡിമരിയ എന്ന സേനാനായകന്റെ പിന്തുണ, എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് എന്ന കാവൽഭടന്റെ കൈത്താങ്ങ്, കിലിയൻ എംബപെ എന്ന അനന്തരാവകാശിയുടെ പോരാട്ടവീര്യം, അനുനിമിഷം മാറിമറിഞ്ഞ മത്സരഫലം, ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർഥനയിലേക്കും പിന്നെ അത്യാഹ്ലാദത്തിലേക്കും സഞ്ചരിച്ച ആരാധകർ.. മനുഷ്യഭാവങ്ങളുടെയെല്ലാം വൈകാരികച്ചൂടിലാണ് അറേബ്യൻ പാനപാത്രത്തിന്റെ മാതൃകയിലുള്ള ലുസെയ്ൽ സ്റ്റേഡിയം തിളച്ചു മറിഞ്ഞത്..!

∙ മെസ്സിഹാസം

വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലേക്കെന്ന പോലെയാണ് ഒരു മാസം മുൻപ് ലയണൽ മെസ്സി ഖത്തറിലെത്തിയത്. ലോകഫുട്ബോളിലെ വ്യക്തിഗത, ക്ലബ് നേട്ടങ്ങളെല്ലാം കൈപ്പിടിയിലാക്കിയിട്ടും നാലു ലോകകപ്പുകളിലായി അകന്നു നിന്ന ഫിഫ ട്രോഫി കയ്യിലെടുക്കാനായിരുന്നു ആ വരവ്. മെസ്സി പൂർണത കൈവരിക്കുന്ന ചരിത്രയാത്രയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ലോകമെങ്ങും നിന്നുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരും തീർഥാടകരെപ്പോലെ ഖത്തറിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി.

മരുഭൂമിയിലെ യാത്രാസംഘത്തിന്റെയെന്ന പോലെ കഠിനമായിരുന്നു അർജന്റീനയുടെ പ്രയാണം. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയോട് ഞെട്ടിക്കുന്ന തോൽവി. പിന്നീട് രണ്ടു ജയങ്ങളുമായി നോക്കൗട്ട് പ്രവേശം. ക്വാർട്ടറിൽ നെതർലൻഡ്സിനെതിരെ ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്കു നീണ്ട അഗ്നിപരീക്ഷ. കളത്തിനകത്തും പുറത്തും മെസ്സിയെ മറഡോണ ആവേശിച്ചത് ആ മത്സരത്തിലാണ്. ഫൈനലിൽ മെസ്സിയുടെ കാലുകളിലൂടെ അർജന്റീന അനായാസേന ചരിത്രനിയോഗം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നു കരുതിയതാണ്. പക്ഷേ അവിടെയൊരാൾ എതിരു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു!

∙ കിടിലം എംബപെ

മെസ്സിയുടെയും ഡി മരിയയുടെയും ഗോളുകളിൽ കിരീടം കയ്യിലെത്തി എന്നു സ്വപ്നം കണ്ടു നിന്ന അർജന്റീനയെ കുലുക്കിയുണർത്തി കിലിയൻ എംബപെ. ആദ്യം ഒരു പെനൽറ്റി ഗോൾ. പിന്നെ അത്യുഗ്രൻ വോളി. അർജന്റീന 80 മിനിറ്റ് അധ്വാനിച്ചു നേടിയ ലീഡ് വെറും 97 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഫ്രാൻസ് നിർവീര്യമാക്കി. അധിക സമയത്ത് മെസ്സിയുടെ മറ്റൊരു ഗോളിൽ അർജന്റീന വീണ്ടും മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും എംബപെയുടെ പോരാട്ടവീര്യം അടങ്ങിയിരുന്നില്ല. വീണ്ടുമൊരു പെനൽറ്റി ഗോൾ, ഹാട്രിക്!

അവസാനം ഷൂട്ടൗട്ടിൽ വീണെങ്കിലും എംബപെ തലകുനിച്ചല്ല ലോകവേദിയിൽ നിന്നു മടങ്ങുന്നത്. ലോകഫുട്ബോളിലെ ചെങ്കോൽ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ്. ലോകകപ്പെന്ന നേട്ടം നാലു വർഷം മുൻപ് മോസ്കോയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരൻ എംബപെ ടോപ് സ്കോറർക്കുള്ള ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനൊപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും ഈ ലോകകപ്പിൽ സ്വന്തമാക്കി.



English Summary: Qatar world cup pointed to the future of world football