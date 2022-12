2011ൽ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നേടിയ സച്ചിൻ, 2022ൽ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് നേടിയ മെസ്സി; സാമ്യങ്ങളുണ്ട്!

ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ലോകകപ്പ് നേട്ടത്തെ പ്രശംസിക്കാൻ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച വാചകം ഏതായിരിക്കും? ‘എന്നോളം മെസ്സിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റാർക്കുമാവില്ല’ എന്നതാകാം അത്. 2011ൽ സച്ചിൻ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നേടാൻ ആരാധകർ എത്രയേറെ മോഹിച്ചോ, അതിലുമെത്രയോ മടങ്ങ് പ്രാർഥനകൾ മെസ്സിക്കു വേണ്ടി ലോകമാകെ ഇത്തവണ മർമരംകൊണ്ടു. പത്താം നമ്പറുകാരായ സച്ചിനും മെസ്സിയും അതു സ്വന്തമാക്കി. ഒപ്പം അമരത്വവും.

ആരാധനയുടെ റിക്ടർ സ്കെയിൽ പരിശോധിച്ചാൽ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ തീവ്രഭൂകമ്പത്തിനു പ്രഭവകേന്ദ്രമൊരുക്കിയ അപൂർവം അവസരങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു 2011ലെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ. സച്ചിനു വേണ്ടി ലോകകപ്പ് നേടാൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ യുവനിര മരിച്ചു കളിച്ചു. ഗൗതം ഗംഭീറും എം.എസ്. ധോണിയും വിരാട് കോലിയും യുവരാജ് സിങ്ങും സച്ചിനു വേണ്ടി പടനയിച്ചപ്പോൾ മുംബൈയിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കയെ തോൽപിച്ച് ഇന്ത്യ കിരീടം നേടി.

സമാനമായിരുന്നു അർജന്റീനയുടെ ലോകകപ്പ് വിജയവും. മെസ്സിയുടെ കൈക്കുമ്പിളിൽ കിരീടമില്ലാതെ ബ്യൂനസ്ഐറിസിലേക്കൊരു മടക്കമില്ലെന്നു അർജന്റീനയുടെ യുവനിരയും ഉറപ്പിച്ചു. എയ്ഞ്ചൽ ഡി മരിയയും എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസും ഒട്ടമെൻഡിയും അടക്കമുള്ള മുതിർന്നവർ മുതൽ ജൂലിയൻ അൽവാരസും മക്അലിസ്റ്ററും അക്കൂനയും എൻസോ ഫെർണാണ്ടസും വരെയുള്ള പുതുനിര വരെ സർവം മറന്നു പോരാടി.

തന്റെയും മെസ്സിയുടെയും ലോകകപ്പ് നേട്ടത്തിലെ സാമ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു സച്ചിൻ തന്നെ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ചില കൗതുകങ്ങൾ കാണുക:

2011ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ‌ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറെ ചുമലിലേറ്റി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം.

രണ്ടുപേരും പത്താം നമ്പർ ജഴ്സിക്കാർ, രണ്ടുപേരും ലോകകപ്പ് നേടുന്നതിന് 8 വർഷം മുൻപ് ഒരുവട്ടം ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ എത്തിയെങ്കിലും തോറ്റുപോയവർ, സെമിയിൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ. ആരാധകന്റെ മനസ്സോടെ ആലോചിച്ചാൽ ഇവയിൽ തീരുന്നതല്ല സച്ചിനും മെസ്സിയും തമ്മിലുള്ള സമാനതകളെന്നു കാണാം.

ഇരുവരും ശരാശരി ഉയരക്കാർ (സച്ചിൻ അഞ്ചടി അഞ്ചിഞ്ച്, മെസ്സി അഞ്ചടി ഏഴിഞ്ച്), സ്വാഭാവിക നേതൃപാടവം കുറവെങ്കിലും ആദരവിന്റെ തലപ്പൊക്കം അണിയുന്നവർ, കളിക്കാനായി ജനിച്ചവർ എന്നു തോന്നിപ്പിക്കുംവിധം സ്വാഭാവിക മികവ് അവകാശപ്പെടാവുന്നവർ, ഒരു കലണ്ടർ വർഷം ഏറ്റവുമധികം ഗോൾ എന്ന നേട്ടം മെസ്സി സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ ഒരു കലണ്ടർ വർഷം ഏറ്റവുമധികം റൺസ് എന്ന നേട്ടം സച്ചിന്, മെസ്സി ഏറ്റവുമധികം ഗോൾ നേടിയ അർജന്റീനക്കാരനായപ്പോൾ സച്ചിൻ ഏറ്റവുമധികം റൺസ് നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ, ഇരുവരുടെയും പേരിലുള്ളത് എണ്ണമറ്റ റെക്കോർഡുകൾ, ഇരുവരുടെയും ആക്രമണോൽസുകത കളിമികവിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം (ഇരുവരും മാന്യതയുടെ പര്യായങ്ങൾ).

സമാനതകളുടെ പട്ടിക നീളുമെങ്കിലും ഇക്കൂട്ടത്തിലൊരെണ്ണം എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്; കളി ഇരുവർക്കും ജീവിതമല്ല, ജീവനാണ്.



