‘ഇത്രനാൾ ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നമേ...’; ലോകകപ്പുമായി മൂടിപ്പുതച്ച് മെസ്സിയുടെ ‘ഉറക്കം’– ചിത്രങ്ങൾ

ബ്യൂനസ് ഐറിസ്∙ വർഷങ്ങളായി കണ്ട സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമായതിന്റെ ചാരിതാർഥ്യത്തിൽ, ലോക കിരീടവും ആശ്ലേഷിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ച് അർജന്റീന സൂപ്പർതാരം ലയണൽ മെസ്സി. ലോകകപ്പും കയ്യിൽപ്പിടിച്ച് കിടക്കയിൽ മൂടിപ്പുതച്ചു കിടക്കുന്ന ചിത്രം സഹിതം മൂന്നു ചിത്രങ്ങളാണ് മെസ്സി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചത്. ഈ ചിത്രങ്ങൾ ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൻ തരംഗമായി. ലോകകപ്പ് നേട്ടത്തിനു പിന്നാലെ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ലയണൽ മെസ്സിയും സംഘവും നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയത്.

ലോകകപ്പ് നേടിയ അർജന്റീന താരങ്ങളുമായി പ്രത്യേക വിമാനം എസെയ്സ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്യൂനസ്ഐറിസിൽ സമയം ചൊവ്വാഴ്ച വെളുപ്പിന് 2.33. ലോകകപ്പുമായെത്തുന്ന ലയണൽ മെസ്സിയെയും കൂട്ടുകാരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാനായി ആ സമയത്തും വിമാനത്താവളത്തിനു ചുറ്റും തടിച്ചുകൂടിയത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ. വിമാനത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണകപ്പുമായി ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സി ആദ്യം പുറത്തേക്കിറങ്ങിയതോടെ അർജന്റീനൻ മേളയ്ക്കു തുടക്കമായി.

റെഡ്കാർപറ്റിലൂടെ നടന്ന് മെസ്സിയും സംഘവും കപ്പുമായി തുറന്ന ബസിലേക്ക്. വിമാനത്താവളത്തിനും ടീമംഗങ്ങളുടെ വിശ്രമ സ്ഥലമായ അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിനുമിടയിലെ 3 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ആരാധകർ ആർപ്പുവിളികളോടെ വിശ്വകിരീടത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

1600 പൊലീസുകാർ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘമാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ യാത്രയ്ക്കായി ബസിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. പാട്ടും നൃത്തവുമായി താരങ്ങളും ആരാധകർക്കൊപ്പം ചേർന്നു. എഎഫ്എ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ വിശ്രമത്തിനു ശേഷമാണ് ബ്യൂനസ്ഐറിസിലെ വിജയാഘോഷം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അർജന്റീന പ്രസിഡന്റ് ആൽബർട്ടോ ഫെർണാണ്ടസ് ചൊവ്വാഴ്ച രാജ്യത്തു പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.



