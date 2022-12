ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമത് ബ്രസീൽ തന്നെ, തൊട്ടുപിന്നിൽ അർജന്റീന, മൊറോക്കോയും കുതിച്ചു

സൂറിക് ∙ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായെങ്കിലും അർജന്റീനയ്ക്കു ഫിഫ പുരുഷ ഫുട്ബോൾ റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമില്ല. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ക്രൊയേഷ്യയോടു തോറ്റു പുറത്തായ ബ്രസീൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ പുതിയ ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്.

ലോകജേതാക്കളായതോടെ അർജന്റീന 2–ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയോടു തോറ്റെങ്കിലും റാങ്കിങ്ങിൽ ഫ്രാൻസ് നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ബൽജിയത്തെ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്കു പിന്തള്ളി ഫ്രാൻസ് മൂന്നാം സ്ഥാനം പിടിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടാണ് 5–ാം സ്ഥാനത്ത്.



ലോകകപ്പിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ മികവിൽ റാങ്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവുമധികം മെച്ചമുണ്ടാക്കിയ ടീമുകൾ ക്രൊയേഷ്യയും മൊറോക്കോയുമാണ്. ക്രൊയേഷ്യ 5 സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി ഏഴാമത് എത്തി. 11–ാം സ്ഥാനം മുന്നേറിയ മൊറോക്കോ 11–ാം റാങ്കിലുമെത്തി. ഇതിൽ മൊറോക്കോയുടെ കുതിപ്പാണ് ഈ വർഷത്തെ ഫിഫ റാങ്കിങ് ആകെയെടുത്താൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം.

