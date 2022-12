മുൻ ഇംഗ്ലിഷ് ഫുട്ബോളർ ജോർജ് കോഹൻ അന്തരിച്ചു

ലണ്ടൻ ∙ 1966 ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമംഗം ജോർജ് കോഹൻ (83) അന്തരിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഏകലോകകപ്പ് വിജയത്തിൽ പങ്കാളിയായ കോഹൻ റൈറ്റ് ബാക്ക് പൊസിഷനിലാണു കളിച്ചിരുന്നത്. 1964ൽ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ അരങ്ങേറിയ കോഹൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി 34 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു. ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് ഫുൾഹാമിന്റെ ഇതിഹാസതാരമായാണു കോഹൻ പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടത്. ക്ലബ് കരിയറിൽ ഫുൾഹാമിനു വേണ്ടി മാത്രം കളിച്ച കോഹൻ 459 മത്സരങ്ങളിൽ വെസ്റ്റ് ലണ്ടൻ ടീമിന്റെ ജഴ്സിയണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Former English footballer George Cohen has passed away